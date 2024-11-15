Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 18:00

Самый богатый футболист мира — из сборной Брунея. Его состояние в разы больше, чем у Месси и Роналду

Самый богатый футболист мира из сборной Брунея не сыграет с Россией
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
Лионель Месси, Фаик Болкиах и Криштиану Роналду (слева направо)
Лионель Месси, Фаик Болкиах и Криштиану Роналду (слева направо).
Фото соцсети, Global Look Press
Telegram Дзен
Правда, с Россией Болкиах не сыграет.

Футбол все больше ассоциируется с деньгами. Медиа по всему миру не устают считать доходы главных звезд. Заработок игроков, финансовые дела клубов, трансферные стоимости — вечно актуальные темы. Роналду, Месси, Неймар, Бензема, Саудовская Аравия, МЛС — вечно популярные теги. Ни один год не заканчивается без итогового денежного рейтинга от Forbes или топа самых дорогих переходов.

Кажется, что валютные потоки масштабируются с бешеной и даже пугающей скоростью. Но есть один футболист, для которого это лишь микрокапля в бескрайнем море. И этот футболист только из-за стечения обстоятельств не сыграет против сборной России в Краснодаре.

Игроки сборной Брунея перед матчем с&nbsp;Монголией в&nbsp;2019 году. Что нужно знать о сборной Брунея: там и правда все так плохо? И чем этот матч может быть важен для нас

У Фаика Болкиаха есть шесть матчей за сборную Брунея и интересное спортивное прошлое, но самая важная информация о вингере касается его семьи. Она королевская. Фаик — сын принца и племянник правящего султана Брунея. Семейное состояние, по разным данным, оценивается в 20-30 миллиардов долларов. Сам игрок имеет заметно меньше, но все еще очень-очень-очень много денег.

Интересно, что Болкиах мог выступать за США, потому что родился в Лос-Анджелесе. Еще подростком Фаик выбрал Бруней — играл за молодежные сборные, а в 2016 году дебютировал за основу. С географией у него вообще порядок. Учиться ребенка отвезли в Англию, где сразу отдали в футбол.

«Я играю с тех пор, как себя помню, с юных лет мне всегда нравилось выходить на поле и возиться с мячом. Мои родители всегда помогали мне в достижении мечты стать футболистом, в детстве они подготавливали меня психологически и физически», — рассказывал Фаик.

Надо сказать, речь не об обычном мажоре без амбиций. Одна из его цитат по-настоящему поражает: «Мои братья просто сидят дома и ничего не делают. Не хочу быть похожим на них. Я намерен добиться успехов в спорте. Мне хочется прославлять нашу страну на футбольном поле, чтобы семья гордилась моими достижениями». И мечты Болкиаха имели под собой основания, потому что, если верить тренерам и одноклубникам, талант проявился с первых тренировок.

Парень классно взаимодействовал с мячом и легко проходил просмотры — что важно, на общих основаниях. Фаика сравнивали с Тео Уолкоттом — тоже скоростной краек, тоже в какой-то момент оказался в академии «Арсенала». Лондон стал третьей остановкой брунейца в Британии, до этого были еще «Ньюбери» и «Саутгемптон».

«Фаик был очень быстрым и скоростным футболистом. Он никогда не был эгоистом на поле, своевременно делясь мячом с партнерами. При этом он никогда не проявлял высокомерия к окружающим», — говорил первый тренер Болкиаха. На удивление, его футбольные качества соответствуют человеческим.

Султан Брунея Хассанал Болкиах и&nbsp;нефтеперерабатывающий завод на&nbsp;территории Брунея. Султан-миллиардер с тысячами автомобилей, отрубание рук за кражу, нефть кончится через 20 лет. 10 главных фактов о Брунее

Партнеры по команде не ожидали, что представитель такого рода окажется максимально спокойным, скромным и простым. Буквально никакого выпендрежа. Единственный богемный каприз Фаика — домашний тигр, который попал в его дом еще совсем маленьким. И все. Ни роскошных тачек, ни золота, ни татуировок (по религиозным соображениям).

В общем, полная противоположность родственникам и в частности отцу, имеющему пеструю репутацию. Самые красноречивые подтверждения: гарем из десятков женщин, яхта под названием «Сиськи» и неприличные статуи самого себя за 600 тысяч фунтов. Мужчина явно живет в удовольствие, ничего не скажешь.

«Он был очень скромным парнем. Всегда вовремя приходил на тренировки, никогда не нарушал режим. Конечно, в раздевалке его подкалывали на тему богатства, ведь ему не нужен футбол для заработка. Но все понимали, что он невероятно любит играть и хочет стать сильным игроком. Фаик жил на базе вместе со всеми. Он прекрасно понимал, что если будет сорить деньгами, то это повлияет на его имидж», — вспоминал партнер брунейца по «Челси». Да, после «Арсенала» он побывал и там.

Фаик Болкиах
Фото соцсети

В 18 лет Фаик перешел в «Лестер», где провел четыре года. К сожалению, с возрастом вингер потерял былую скорость и не слишком тянул уровень. Но желание никуда не делось, поэтому он отправился в Португалию, в «Маритиму». Не сложилось — все ограничилось парочкой матчей за молодежку и вторую команду.

С декабря 2021-го Болкиах трудится в чемпионате Таиланда. Не сказать, что ярко, но хотя бы играет. Правда, с лета не выходил на поле — Transfermarkt пишет о переломе ноги. Сотрудники сборной Брунея подтверждают информацию о травме: «Фаик получил травму колена, к сожалению. Возможно, он будет готов к отбору на Кубок Азии».

Валерий Карпин и&nbsp;Константин Тюкавин. Россия — Бруней. Онлайн-трансляция товарищеского матча

В том же разговоре с российскими журналистами азиаты рассказали, что у них есть еще один перспективный юнец королевских кровей — Мунтаким Болкиах, которому Фаик приходится дядей. У него положение посолиднее, второй в очереди на престол! 17-летний Мунтаким вызывается в юношескую сборную Брунея и уже заслуживает увесистых комплиментов от президента ассоциации: «Знаете, если он продолжит играть в том же духе, что и сейчас — он станет будущей звездой нашего футбола. Он правда отличный игрок!».

Возвращаясь к Фаику, хочется восхититься. В первую очередь из-за стремления к развитию и деятельности, когда среда не просто позволяет, а прямо заставляет стоять на месте.

Товарищеские матчи.
15 нояб, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Россия
Бруней

Футбол
Сборная Брунея по футболу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Китай наращивает экономику в ожидании торговой войны с Трампом. Что пишут СМИ
Московскую квартиру Касьянова за 700 млн призвали изъять в пользу государства
163 пациента обратились к врачу после отравления в Новочебоксарске
«Санкт-Паули» объявил об уходе из соцсети Х из-за политики Илона Маска
«Станковичу надо быстрее разобраться в командной игре». Юрий Ковтун — об увольнении Амарала, целях «Спартака»
Раньери возглавил «Рому» в третий раз
Материалы сюжета Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Сафонов пожелал удачи сборной России в матче с Брунеем
Россия — Бруней. Онлайн-трансляция товарищеского матча
Булыкин: «Тоже не помню соперников сборной России. Карпина можно понять»
Обляков, Чалов и Мостовой выйдут в стартовом составе сборной России на матч с Брунеем
Сборная России всерьез готовится к самому слабому сопернику в своей истории. Реально ли Бруней привез второй состав?
Что нужно знать о сборной Брунея: там и правда все так плохо? И чем этот матч может быть важен для нас
Сегодня
Вчера
Неделя