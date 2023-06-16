Как Саудовская Аравия завоевывает мировой спорт. Трансферы Роналду и Бензема — лишь верхушка айсберга

Нефть, инвестиции и города будущего.

Зимой 2022-го центром всемирного футбольного притяжения стал Катар. Все взоры были прикованы к проходившему там чемпионату мира, но еще по ходу турнира глаза наблюдателей стали косить в сторону большого соседа — на Саудовскую Аравию, самую большую по территории страну Аравийского полуострова. Именно во время мундиаля стали появляться слухи, что скоро сюда на ПМЖ прибудет сам Криштиану Роналду.

Вскоре так оно и вышло — Криш приземлился в «Аль Насре», получив контракт на 200 миллионов евро в год. Но на этом саудовцы останавливаться были не намерены. Этим летом они заманили Карима Бензема (обошелся аж в два раза дешевле португальца), взяли тренером Стивена Джеррарда, чуть не заарканили Месси и Модрича. Все это проходит на фоне подачи заявки на проведение ЧМ-2030 совместно с Египтом и Грецией, плюс еще в октябре наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман приобрел контрольный пакет акций «Ньюкасла».

Но это лишь самые яркие ходы страны на международной арене. Экспансия в мир спорта — цель Саудовской Аравии на ближайшие годы, и этот феномен заслуживает чуть более глубокого погружения, чем высчитывание сумм, которые Роналду и Бензема теперь будут получать за минуту времени.

Новый игрок на спортивной арене

Растущее влияние Саудовской Аравии на международной арене вызывает неоднозначную реакцию в разных частях планеты, являясь предметом споров и дебатов. Есть те, кто поддерживает то, что мир становится более глобальным и на карте появляются новые спортивные места притяжения. Но хватает и диаметрально противоположных мнений. Правозащитные организации и активисты высказывают озабоченность по поводу нарушений прав человека в Саудовской Аравии, указывая на тесные связи между правительством и инвестициями в спорт.

Это — одно из направлений стратегии развития «Видение-2030», в рамках которой в Саудовской Аравии проводятся масштабные преобразования во многих сферах жизни. Но говорить о том, что единственная цель — обеление репутации, не совсем верно. Спорт саудовцы используют для установления дипломатических отношений и привлечения в страну иностранных инвестиций. В том числе за счет этого Саудовская Аравия планирует серьезно сократить зависимость от нефтяных доходов.

Главный двигатель всего проекта — королевская семья во главе с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. Действует он с помощью Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF), через который и проходит большинство инвестиций. Так, PIF контролирует 80% акций «Ньюкасла» и по 75% в ведущих футбольных клубах страны — «Аль-Ахли», «Аль-Иттихаде», «Аль-Хиляле» и «Аль-Насре». Так что, по сути, и покупка «Ньюкасла», и подписание Роналду с Бензема осуществлялись на деньги правительства.

Да и вообще ситуация со всеми этими фондами и некоммерческими организациями весьма размыта. К примеру, 25% акций главных клубов Саудовской Аравии де-юре принадлежат частным организациям и корпорациям, но вместе с тем многие из них также контролируются членами королевской семьи. В общем, как бы в западном мире ни относились к имиджу страны и методам управления и инвестиций на Ближнем Востоке, остается только смириться с тем, что на карте появился новый серьезный игрок.

Международный стадион имени Короля Фахда. Фото Reuters

Инвестиции в футбол

Сейчас об этом мало вспоминают, но знаменитый Кубок конфедераций до поглощения ФИФА назывался Кубок короля Фахда. Это турнир, запущенный в Саудовской Аравии в 1990-х и названный в честь тогдашнего правителя страны. Саудовцы организовывали и оплачивали все расходы на проведение турнира, пока он не перешел под юрисдикцию ФИФА. Но факт — Саудовская Аравия в мире футбола уже давно.

В 2008 году государственная компания Saudi Telecom заключила долгосрочное партнерское соглашение с «Манчестер Юнайтед», только что победившим в АПЛ и Лиге чемпионов. Сотрудничество укрепилось в 2017 году, когда клуб объявил о стратегическом партнерстве с Генеральным управлением спорта Саудовской Аравии (GSA) для развития футбола в рамках «Видения-2030».

В 2019 году появились сообщения о заинтересованности наследного принца Мохаммеда бин Салмана в прямом приобретении «Манчестер Юнайтед». Ясир Аль-Румайян, руководитель PIF, позднее сообщил о предложении приобретения 30% доли клуба без контроля над ним за 700 миллионов фунтов стерлингов. Но сделка не состоялась.

С «МЮ» не сложилось, но на европейский футбольный рынок Саудовская Аравия все же заходит. В 2020-м советник Королевского двора Турки бин Абдул Мохсен Аль-Шейх приобрел испанский клуб «Альмерия», а бывший генеральный президент Главного спортивного управления Саудовской Аравии Абдулла бин Мусаид Аль Сауд масштабно инвестирует в футбольную индустрию и владеет несколькими клубами, самый известный из которых — «Шеффилд Юнайтед». Кроме того, в Саудовской Аравии проходили Суперкубки Италии и Испании в 2018 и 2019 годах соответственно. Испанский Суперкубок и вовсе теперь будет проводиться в Эр-Рияде аж до 2029-го.

Ну и со звездами здесь начали работать по-крупному. Приезд Роналду и Бензема — большая инфобомба, привлекающая внимание к стране. Но это только начало. Тот же Бензема будет послом заявки на ЧМ-2030, а Месси подписал контракт как новый посол туризма Королевства. Так что его недавний пост про многочисленные зеленые деревья Саудовской Аравии, скорее всего, часть маркетингового плана.

Джанни Инфантино и руководители футбольных ассоциаций Азии на церемонии жеребьевки Кубка Азии. Фото AFP

Связи с ФИФА

В мае 2021 года Саудовская Аравия предложила ФИФА проводить чемпионаты мира среди мужчин и женщин раз в два года. Этот план вызвал интерес у президента ФИФА Джанни Инфантино, но столкнулся с мощным протестом со стороны УЕФА, Международного олимпийского комитета и КОНМЕБОЛ. Идею отмели, но после окончания чемпионата мира в Катаре президент ФИФА вновь заговорил о возможных реформах, предлагая проводить ЧМ раз в три года.

Похоже, всё это неспроста. В последние годы Саудовская Аравия активно развивает отношения с Инфантино. В начале 2021-го итальянца раскритиковала правозащитная организация Amnesty International после участия того в рекламном ролике для министерства спорта Саудовской Аравии. Но то было только начало. В марте 2022 года Инфантино посетил страну для встречи с министром спорта и президентом Федерации футбола страны для «рассмотрения областей сотрудничества и потенциальной возможности для дальнейшего развития саудовского футбола». А в августе того же года он присутствовал на боксерском поединке между Энтони Джошуа и Александром Усиком, сидя рядом с наследным принцем бин Салманом. Все это лишний раз подчеркивает тесные связи между президентом ФИФА и государственными деятелями Саудовской Аравии.

Потому кажется, что совместная с Грецией и Египтом заявка саудовцев на проведение ЧМ-2030 имеет серьезные шансы на успех. Кроме того, страна подала заявку на проведение Кубка Азии среди женщин в 2026 году и является единственным оставшимся претендентом на Кубок Азии в 2027-м.

Мохаммедом бин Салман. Фото Reuters

Киберспорт и город будущего

Но королевская семья — не единственный спонсор спортивной экспансии. Активно в развитии «Видения-2030» участвуют и нефтяные гиганты. Государственная нефтяная компания Aramco увеличила прибыль на 90% во втором квартале 2022-го и сейчас влетает в мир спорта. Она стала центральной частью спортивной стратегии Саудовской Аравии, инвестируя в крикет, автоспорт, теннис, киберспорт и гольф. В 2020-м Aramco подписала долгосрочный контракт с Формулой-1, также она имеет стратегическое партнерство с Aston Martin Racing, главным спонсором которого является как раз PIF.

Отдельная ветка развития касается киберспорта. В этой перспективной индустрии Саудовская Аравия собирается играть глобальную роль. В сентябре 2022 года наследный принц Мохаммед бин Салман представил «Национальную стратегию в области игр и киберспорта», которая ставит перед собой цель сделать Саудовскую Аравию ведущим мировым центром игровой и киберспортивной индустрии к 2030 году. Эта новая стратегия является частью общей стратегической дорожной карты «Видения-2030» и ориентирована на проведение более 30 соревновательных игр, привлечение туристов и игроков со всего мира, а также создание 39 000 новых рабочих мест, как прямых, так и косвенных, к 2030 году.

Параллельно с этим в стране проводятся реформы. В 2018 году стадионы было разрешено посещать семьям, а не только мужчинам, что увеличило число зрителей на трибунах на 152%. А в 2017-м министерство образования приняло решение о проведении спортивных занятий в школах для девочек, что ранее было запрещено. Эти реформы помогли увеличить участие женщин в спорте на 150% в период с 2015 по 2019 год. На данный момент в стране насчитывается более шести тысяч спортсменок и двадцать семь женских спортивных команд.

«Видение-2030» также включает в себя модернизацию и строительство новых городов в Саудовской Аравии, наиболее заметным из которых является создание футуристического мегаполиса стоимостью 500 миллиардов долларов под названием NEOM. Проект в стране называют «будущим спорта» и «лучшим местом для проведения спортивных мероприятий». Само собой, главный инвестор — PIF. Первый этап строительства планируется завершить в 2025 году.

В NEOM наверняка будет и много футбола. В декабре 2021 город будущего стал основным партнером Суперкубка Испании, а компания Red Sea Development (полностью принадлежащая PIF) — титульным спонсором. Также NEOM — партнер национальных сборных и клубных соревнований Азиатской футбольной конференции (АФК) на 2021-2024 годы.

Правительство Саудовской Аравии называет NEOM «следующей главой человечества», хотя за красивой ширмой могут скрываться не самые приятные вещи. По крайней мере, в расследовании The Guardian от 2022 года говорится, что правительство насильно выселяет местных жителей, чтобы те освободили место под строительство. В числе прочего сообщалось, что уголовный суд Саудовской Аравии приговорил к смертной казни трех членов племени хувейтат за противодействие выселению их племени с территории, запланированной под строительство NEOM.

Принц бин Салман и правительство осознает важнейшую роль спорта в продвижении бренда страны на международной арене. Благодаря многочисленным проектам в разных отраслях Саудовская Аравия не только привлекает к себе внимание, но и использует спорт как средство для создания дипломатических связей, заключения торговых соглашений, привлечения капитала и туристов. И, несмотря на все заявления правозащитных организаций об ущемлении прав отдельных категорий граждан в Саудовской Аравии, кажется, что эта страна только начинает свою масштабную экспансию в мир спорта.