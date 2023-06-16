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Сегодня, 21:20

Как Саудовская Аравия завоевывает мировой спорт. Трансферы Роналду и Бензема — лишь верхушка айсберга

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Криштиану Роналду, Карим Бензема, Мохаммед бин Салман
Криштиану Роналду, Карим Бензема, Мохаммед бин Салман.
Фото AFP, Reuters, Global Look Press, Getty Images
Международный стадион имени Короля Фахда
Международный стадион имени Короля Фахда.
Фото Reuters
Джанни Инфантино и руководители футбольных ассоциаций Азии на церемонии жеребьевки Кубка Азии
Джанни Инфантино и руководители футбольных ассоциаций Азии на церемонии жеребьевки Кубка Азии.
Фото AFP
Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салман
Мохаммедом бин Салман.
Фото Reuters
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Нефть, инвестиции и города будущего.

Зимой 2022-го центром всемирного футбольного притяжения стал Катар. Все взоры были прикованы к проходившему там чемпионату мира, но еще по ходу турнира глаза наблюдателей стали косить в сторону большого соседа — на Саудовскую Аравию, самую большую по территории страну Аравийского полуострова. Именно во время мундиаля стали появляться слухи, что скоро сюда на ПМЖ прибудет сам Криштиану Роналду.

Вскоре так оно и вышло — Криш приземлился в «Аль Насре», получив контракт на 200 миллионов евро в год. Но на этом саудовцы останавливаться были не намерены. Этим летом они заманили Карима Бензема (обошелся аж в два раза дешевле португальца), взяли тренером Стивена Джеррарда, чуть не заарканили Месси и Модрича. Все это проходит на фоне подачи заявки на проведение ЧМ-2030 совместно с Египтом и Грецией, плюс еще в октябре наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман приобрел контрольный пакет акций «Ньюкасла».

Но это лишь самые яркие ходы страны на международной арене. Экспансия в мир спорта — цель Саудовской Аравии на ближайшие годы, и этот феномен заслуживает чуть более глубокого погружения, чем высчитывание сумм, которые Роналду и Бензема теперь будут получать за минуту времени.

Новый игрок на спортивной арене

Растущее влияние Саудовской Аравии на международной арене вызывает неоднозначную реакцию в разных частях планеты, являясь предметом споров и дебатов. Есть те, кто поддерживает то, что мир становится более глобальным и на карте появляются новые спортивные места притяжения. Но хватает и диаметрально противоположных мнений. Правозащитные организации и активисты высказывают озабоченность по поводу нарушений прав человека в Саудовской Аравии, указывая на тесные связи между правительством и инвестициями в спорт.

Это — одно из направлений стратегии развития «Видение-2030», в рамках которой в Саудовской Аравии проводятся масштабные преобразования во многих сферах жизни. Но говорить о том, что единственная цель — обеление репутации, не совсем верно. Спорт саудовцы используют для установления дипломатических отношений и привлечения в страну иностранных инвестиций. В том числе за счет этого Саудовская Аравия планирует серьезно сократить зависимость от нефтяных доходов.

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Главный двигатель всего проекта — королевская семья во главе с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. Действует он с помощью Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF), через который и проходит большинство инвестиций. Так, PIF контролирует 80% акций «Ньюкасла» и по 75% в ведущих футбольных клубах страны — «Аль-Ахли», «Аль-Иттихаде», «Аль-Хиляле» и «Аль-Насре». Так что, по сути, и покупка «Ньюкасла», и подписание Роналду с Бензема осуществлялись на деньги правительства.

Да и вообще ситуация со всеми этими фондами и некоммерческими организациями весьма размыта. К примеру, 25% акций главных клубов Саудовской Аравии де-юре принадлежат частным организациям и корпорациям, но вместе с тем многие из них также контролируются членами королевской семьи. В общем, как бы в западном мире ни относились к имиджу страны и методам управления и инвестиций на Ближнем Востоке, остается только смириться с тем, что на карте появился новый серьезный игрок.

Международный стадион имени Короля Фахда
Международный стадион имени Короля Фахда.
Фото Reuters

Инвестиции в футбол

Сейчас об этом мало вспоминают, но знаменитый Кубок конфедераций до поглощения ФИФА назывался Кубок короля Фахда. Это турнир, запущенный в Саудовской Аравии в 1990-х и названный в честь тогдашнего правителя страны. Саудовцы организовывали и оплачивали все расходы на проведение турнира, пока он не перешел под юрисдикцию ФИФА. Но факт — Саудовская Аравия в мире футбола уже давно.

В 2008 году государственная компания Saudi Telecom заключила долгосрочное партнерское соглашение с «Манчестер Юнайтед», только что победившим в АПЛ и Лиге чемпионов. Сотрудничество укрепилось в 2017 году, когда клуб объявил о стратегическом партнерстве с Генеральным управлением спорта Саудовской Аравии (GSA) для развития футбола в рамках «Видения-2030».

В 2019 году появились сообщения о заинтересованности наследного принца Мохаммеда бин Салмана в прямом приобретении «Манчестер Юнайтед». Ясир Аль-Румайян, руководитель PIF, позднее сообщил о предложении приобретения 30% доли клуба без контроля над ним за 700 миллионов фунтов стерлингов. Но сделка не состоялась.

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С «МЮ» не сложилось, но на европейский футбольный рынок Саудовская Аравия все же заходит. В 2020-м советник Королевского двора Турки бин Абдул Мохсен Аль-Шейх приобрел испанский клуб «Альмерия», а бывший генеральный президент Главного спортивного управления Саудовской Аравии Абдулла бин Мусаид Аль Сауд масштабно инвестирует в футбольную индустрию и владеет несколькими клубами, самый известный из которых — «Шеффилд Юнайтед». Кроме того, в Саудовской Аравии проходили Суперкубки Италии и Испании в 2018 и 2019 годах соответственно. Испанский Суперкубок и вовсе теперь будет проводиться в Эр-Рияде аж до 2029-го.

Ну и со звездами здесь начали работать по-крупному. Приезд Роналду и Бензема — большая инфобомба, привлекающая внимание к стране. Но это только начало. Тот же Бензема будет послом заявки на ЧМ-2030, а Месси подписал контракт как новый посол туризма Королевства. Так что его недавний пост про многочисленные зеленые деревья Саудовской Аравии, скорее всего, часть маркетингового плана.

Джанни Инфантино и руководители футбольных ассоциаций Азии на церемонии жеребьевки Кубка Азии
Джанни Инфантино и руководители футбольных ассоциаций Азии на церемонии жеребьевки Кубка Азии.
Фото AFP

Связи с ФИФА

В мае 2021 года Саудовская Аравия предложила ФИФА проводить чемпионаты мира среди мужчин и женщин раз в два года. Этот план вызвал интерес у президента ФИФА Джанни Инфантино, но столкнулся с мощным протестом со стороны УЕФА, Международного олимпийского комитета и КОНМЕБОЛ. Идею отмели, но после окончания чемпионата мира в Катаре президент ФИФА вновь заговорил о возможных реформах, предлагая проводить ЧМ раз в три года.

Похоже, всё это неспроста. В последние годы Саудовская Аравия активно развивает отношения с Инфантино. В начале 2021-го итальянца раскритиковала правозащитная организация Amnesty International после участия того в рекламном ролике для министерства спорта Саудовской Аравии. Но то было только начало. В марте 2022 года Инфантино посетил страну для встречи с министром спорта и президентом Федерации футбола страны для «рассмотрения областей сотрудничества и потенциальной возможности для дальнейшего развития саудовского футбола». А в августе того же года он присутствовал на боксерском поединке между Энтони Джошуа и Александром Усиком, сидя рядом с наследным принцем бин Салманом. Все это лишний раз подчеркивает тесные связи между президентом ФИФА и государственными деятелями Саудовской Аравии.

Потому кажется, что совместная с Грецией и Египтом заявка саудовцев на проведение ЧМ-2030 имеет серьезные шансы на успех. Кроме того, страна подала заявку на проведение Кубка Азии среди женщин в 2026 году и является единственным оставшимся претендентом на Кубок Азии в 2027-м.

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салман
Мохаммедом бин Салман.
Фото Reuters

Киберспорт и город будущего

Но королевская семья — не единственный спонсор спортивной экспансии. Активно в развитии «Видения-2030» участвуют и нефтяные гиганты. Государственная нефтяная компания Aramco увеличила прибыль на 90% во втором квартале 2022-го и сейчас влетает в мир спорта. Она стала центральной частью спортивной стратегии Саудовской Аравии, инвестируя в крикет, автоспорт, теннис, киберспорт и гольф. В 2020-м Aramco подписала долгосрочный контракт с Формулой-1, также она имеет стратегическое партнерство с Aston Martin Racing, главным спонсором которого является как раз PIF.

Отдельная ветка развития касается киберспорта. В этой перспективной индустрии Саудовская Аравия собирается играть глобальную роль. В сентябре 2022 года наследный принц Мохаммед бин Салман представил «Национальную стратегию в области игр и киберспорта», которая ставит перед собой цель сделать Саудовскую Аравию ведущим мировым центром игровой и киберспортивной индустрии к 2030 году. Эта новая стратегия является частью общей стратегической дорожной карты «Видения-2030» и ориентирована на проведение более 30 соревновательных игр, привлечение туристов и игроков со всего мира, а также создание 39 000 новых рабочих мест, как прямых, так и косвенных, к 2030 году.

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Параллельно с этим в стране проводятся реформы. В 2018 году стадионы было разрешено посещать семьям, а не только мужчинам, что увеличило число зрителей на трибунах на 152%. А в 2017-м министерство образования приняло решение о проведении спортивных занятий в школах для девочек, что ранее было запрещено. Эти реформы помогли увеличить участие женщин в спорте на 150% в период с 2015 по 2019 год. На данный момент в стране насчитывается более шести тысяч спортсменок и двадцать семь женских спортивных команд.

«Видение-2030» также включает в себя модернизацию и строительство новых городов в Саудовской Аравии, наиболее заметным из которых является создание футуристического мегаполиса стоимостью 500 миллиардов долларов под названием NEOM. Проект в стране называют «будущим спорта» и «лучшим местом для проведения спортивных мероприятий». Само собой, главный инвестор — PIF. Первый этап строительства планируется завершить в 2025 году.

В NEOM наверняка будет и много футбола. В декабре 2021 город будущего стал основным партнером Суперкубка Испании, а компания Red Sea Development (полностью принадлежащая PIF) — титульным спонсором. Также NEOM — партнер национальных сборных и клубных соревнований Азиатской футбольной конференции (АФК) на 2021-2024 годы.

Правительство Саудовской Аравии называет NEOM «следующей главой человечества», хотя за красивой ширмой могут скрываться не самые приятные вещи. По крайней мере, в расследовании The Guardian от 2022 года говорится, что правительство насильно выселяет местных жителей, чтобы те освободили место под строительство. В числе прочего сообщалось, что уголовный суд Саудовской Аравии приговорил к смертной казни трех членов племени хувейтат за противодействие выселению их племени с территории, запланированной под строительство NEOM.

Принц бин Салман и правительство осознает важнейшую роль спорта в продвижении бренда страны на международной арене. Благодаря многочисленным проектам в разных отраслях Саудовская Аравия не только привлекает к себе внимание, но и использует спорт как средство для создания дипломатических связей, заключения торговых соглашений, привлечения капитала и туристов. И, несмотря на все заявления правозащитных организаций об ущемлении прав отдельных категорий граждан в Саудовской Аравии, кажется, что эта страна только начинает свою масштабную экспансию в мир спорта.

Карим Бензема
Криштиану Роналду
Футбол
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