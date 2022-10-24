Лучший молодой игрок Европы получил жуткую травму, Моуринью закрыл Хвичу, Гризманн забил ударом с углового

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«Арсенал» словно не чувствует дыхание в спину со стороны «Манчестер Сити». «Канониры» просто выходят на поле и дают результат. Да еще и делают это ярко, как пас пяткой в исполнении Сака, после которого Уайт выдал идеальный кросс на пушечный гол Джаки. По крайней мере, так было раньше, но в воскресенье смущало то, как лондонцы транжирили свои моменты.
А так как «святые» не выглядели безнадежно, даже по теории вероятности хозяева могли поймать свой шанс в атаке. И сразу после того, как в очередной раз не забил Габриэл Жезус, Эльюнусси выдал классный проникающий пас сравнявшему счет Стюарту Армстронгу. Характер игры изменился, она стала более равной. И это был тот случай, когда на очередную победу команда Микеля Артеты не наиграла. Теперь ее отрыв от «Сити» — всего два очка.
Воскресенье стало черным днем голкипера «Тоттенхэма» Юго Ллориса. Для начала, пытаясь подстраховать защитников за пределами штрафной, он оказался на газоне после столкновения с Уилсоном. Форвард «Ньюкасла» поразил пустые ворота. Протесты «шпор» и вмешательство ВАР не помогли: арбитр указал на центр, а поплывший Ллорис неудачно выбил мяч от своих ворот и потом завалился на газон до удара перебросившего его с острого угла Альмирона.
Все, что удалось команде Антонио Конте — сократить отставание усилиями нырнувшему за мячом Кейна. Харри забил десятый гол в этом чемпионате, для этого ему хватило двенадцати игр. Для лучшего английского снайпера данный результат — лучший в карьере, вот только на фоне нынешней скорострельности Холанна это уже не кажется чем-то выдающимся. А в таблице «сороки» сократили отставание от идущего третьим «Тоттенхэма» до двух очков.
«Атлетико» невыразительно выглядел до перерыва и, казалось, безобразно начал второй тайм, получив гол после собственного стандарта. Но на счастье мадридцев тревога оказалась ложной — ВАР помог зафиксировать офсайд у Борхи Иглесиаса. Зато это стало прекрасной встряской, а Гризманн так коварно исполнил угловой, что мяч оказался в сетке. Поначалу гол записали на Сауля, но и он, и неловко сыгравший на ленточке защитник оказались ни при чем — результативным стал прямой удар с корнера.
Nos vemos el mi?rcoles en el C?vitas @Metropolitano.— Atl?tico de Madrid (@Atleti) October 23, 2022
Y lo sabes ??? pic.twitter.com/w9fxjsMxuZ
А чтобы уже никаких вопросов не возникло, Гризманн после эффектной перепасовки пустил мяч между ног Руя Силвы. Однако и при перевесе в два мяча все получилось на тоненького. После результативного штрафного Фекира в добавленное арбитром время из убойной позиции промахнулся Алекс Морено. В итоге «Бетис» впервые в этом чемпионате потерял очки на «Бенито Вильямарин», а Диего Симеоне выиграл у Мануэля Пеллегрини схватку за четвертое место.
«Барселона» за неделю сделала все, чтобы скрасит горечь от проигранного класико. В четверг сине-гранатовые забили три мяча «Вильярреалу», а сейчас к 22-й минуте смяли оборону «Атлетика». Так что со спортивной точки зрения все стало ясно довольно быстро, а кошмаром для басков стал Дембеле — на счету француза ассистентский хет-трик. Когда Усман открыл счет, произошел обмен ролями с Левандовски. Поляк навесил — Дембеле прицельно пробил головой.
Но вспоминать эту игру на «Камп Ноу» будут еще и из-за травмы Гави. Юный полузащитник на полной скорости столкнулся с только вышедшим на поле Дани Гарсией и получил удар коленом в пах. Полузащитника какое-то время приводили в чувство, он даже хотел продолжить игру, но все же был заменен и со слезами покинул поле под овации трибун.
А в концовке настроение Хави испортила еще и травма набравшего хорошую форму Сержи Роберто, которого даже усадили на медицинский кар. Так что в воскресенье на каталонском солнце нашлись пятна. А впереди — почти гарантированный пролет мимо плей-офф Лиги чемпионов.
В гонке за лидерством первый шаг снова делала «Аталанта» и быстро оказалась в положении отыгрывающейся команды. Все потому, что в отсутствие травмированного Иммобиле у «Лацио» нашлись другие герои, и Дзакканьи здорово выскочил на прострел Педро. У бергамасков же мало что получалось. Недовольство Джан Пьеро Гасперини было видно не только на лице тренера, но и в его решениях. Так, Малиновский и Джимсити стали готовиться к выходу на поле, не дожидаясь свистка на перерыв. Но и старт второго тайма прошел по римскому сценарию, а Фелипе Андерсон показал, что такое бразильская техника. Стоя на месте, финтом одурачил защитника и запустил мяч в нижний угол.
«Лацио» обошел «Аталанту» и вышел на третье место. Тут нет ничего случайного — у «орлов» продолжается серия из шести «сухих» матчей, чего не случалось с 1998 года. Так что Маурицио Сарри идет по графику Свена-Йорана Эрикссона.
Накануне игры Жозе Моуринью шутил, когда его спрашивали о том, как остановить Кварацхелию. «Могу попробовать поставить ему подножку, когда он будет пробегать мимо технической зоны», — пошутил Особенный, добавив, что «Наполи», конечно, фаворит, но и фавориты иногда проигрывают.
И, надо признать, Хвича в Риме был активен, полезен. Но не феерил, а план по его нейтрализации точно имелся. Показателен момент, когда Кварацхелия поймал на замахе одного защитника, но из-за его спины вылетел заблокировавший удар Смоллинг. Только когда ты слишком много думаешь об одном игроке — это дает свободу другим. И если один забег Осимхена завершился ударом мимо цели, то вторая попытка нигерийца увенчалась попаданием под дальнюю штангу.
?? ???— Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 23, 2022
? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/irwpSso4yD
Так что равенство к финальному свистку сохранилось только по желтым карточкам, полученным Моуринью и Лучано Спаллетти. В таблице же «Рома» выпала из лигочемпионского квартета, тогда как «Наполи» остается первым и опережает «Милан» на три очка.
Прошлый раз сенсационно лидирующий «Унион» пропускал 1 октября. С учетом всех турниров берлинцы сохранют свои ворота на замке целых пять матчей подряд. Тем удивительнее выглядела концовка первого тайма игры с последней командой бундеслиги, которая повела после углового и удара головой в исполнении Хофманна.
Но, как показали дальнейшие события, говорить о случайности в этот вечер не приходилось. Лидер ничем не удивил и выглядел эмоционально выхолощенным, а в концовке, выполняя штрафной со своей половины поля, сделал это столь неудачно, что нарвался на образцовую контратаку «Бохума».
Dieser Typ!? Elfmeterkiller!?? #Riemann #BOCFCU 2:1 pic.twitter.com/a3H4LQ6FgU— VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) October 23, 2022
Спастись «Унион» все равно мог, только для этого нужно хотя бы забивать с пенальти. Однако Пантович допустил осечку, а его гол в компенсированное время уже ни на что повлиять не мог. После этого фиаско гости лишились имевшейся форы и рискуют в ближайшее время пропустить «Баварию» на привычное первое место.
1-м в истории «Астон Виллы» тренером, который начал работу с победы в четыре мяча, стал сменивший Стивена Джеррарда Аарон Данкс. И никогда прежде команда тренера-новичка не забивала в АПЛ три гола к 14-й минуте.
250 матчей в серии А провел защитник «Лацио» Романьоли.