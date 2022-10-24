Лучший молодой игрок Европы получил жуткую травму, Моуринью закрыл Хвичу, Гризманн забил ударом с углового

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: осечка «Арсенала» и черный день Ллориса

«Арсенал» словно не чувствует дыхание в спину со стороны «Манчестер Сити». «Канониры» просто выходят на поле и дают результат. Да еще и делают это ярко, как пас пяткой в исполнении Сака, после которого Уайт выдал идеальный кросс на пушечный гол Джаки. По крайней мере, так было раньше, но в воскресенье смущало то, как лондонцы транжирили свои моменты.

А так как «святые» не выглядели безнадежно, даже по теории вероятности хозяева могли поймать свой шанс в атаке. И сразу после того, как в очередной раз не забил Габриэл Жезус, Эльюнусси выдал классный проникающий пас сравнявшему счет Стюарту Армстронгу. Характер игры изменился, она стала более равной. И это был тот случай, когда на очередную победу команда Микеля Артеты не наиграла. Теперь ее отрыв от «Сити» — всего два очка.

Воскресенье стало черным днем голкипера «Тоттенхэма» Юго Ллориса. Для начала, пытаясь подстраховать защитников за пределами штрафной, он оказался на газоне после столкновения с Уилсоном. Форвард «Ньюкасла» поразил пустые ворота. Протесты «шпор» и вмешательство ВАР не помогли: арбитр указал на центр, а поплывший Ллорис неудачно выбил мяч от своих ворот и потом завалился на газон до удара перебросившего его с острого угла Альмирона.

Все, что удалось команде Антонио Конте — сократить отставание усилиями нырнувшему за мячом Кейна. Харри забил десятый гол в этом чемпионате, для этого ему хватило двенадцати игр. Для лучшего английского снайпера данный результат — лучший в карьере, вот только на фоне нынешней скорострельности Холанна это уже не кажется чем-то выдающимся. А в таблице «сороки» сократили отставание от идущего третьим «Тоттенхэма» до двух очков.

Испания: Симеоне расколдовал стадион «Бетиса»

«Атлетико» невыразительно выглядел до перерыва и, казалось, безобразно начал второй тайм, получив гол после собственного стандарта. Но на счастье мадридцев тревога оказалась ложной — ВАР помог зафиксировать офсайд у Борхи Иглесиаса. Зато это стало прекрасной встряской, а Гризманн так коварно исполнил угловой, что мяч оказался в сетке. Поначалу гол записали на Сауля, но и он, и неловко сыгравший на ленточке защитник оказались ни при чем — результативным стал прямой удар с корнера.

Nos vemos el mi?rcoles en el C?vitas @Metropolitano.

Y lo sabes ??? pic.twitter.com/w9fxjsMxuZ — Atl?tico de Madrid (@Atleti) October 23, 2022

А чтобы уже никаких вопросов не возникло, Гризманн после эффектной перепасовки пустил мяч между ног Руя Силвы. Однако и при перевесе в два мяча все получилось на тоненького. После результативного штрафного Фекира в добавленное арбитром время из убойной позиции промахнулся Алекс Морено. В итоге «Бетис» впервые в этом чемпионате потерял очки на «Бенито Вильямарин», а Диего Симеоне выиграл у Мануэля Пеллегрини схватку за четвертое место.

«Барселона» за неделю сделала все, чтобы скрасит горечь от проигранного класико. В четверг сине-гранатовые забили три мяча «Вильярреалу», а сейчас к 22-й минуте смяли оборону «Атлетика». Так что со спортивной точки зрения все стало ясно довольно быстро, а кошмаром для басков стал Дембеле — на счету француза ассистентский хет-трик. Когда Усман открыл счет, произошел обмен ролями с Левандовски. Поляк навесил — Дембеле прицельно пробил головой.

Но вспоминать эту игру на «Камп Ноу» будут еще и из-за травмы Гави. Юный полузащитник на полной скорости столкнулся с только вышедшим на поле Дани Гарсией и получил удар коленом в пах. Полузащитника какое-то время приводили в чувство, он даже хотел продолжить игру, но все же был заменен и со слезами покинул поле под овации трибун.

А в концовке настроение Хави испортила еще и травма набравшего хорошую форму Сержи Роберто, которого даже усадили на медицинский кар. Так что в воскресенье на каталонском солнце нашлись пятна. А впереди — почти гарантированный пролет мимо плей-офф Лиги чемпионов.

Италия: Хвича против Моуринью

В гонке за лидерством первый шаг снова делала «Аталанта» и быстро оказалась в положении отыгрывающейся команды. Все потому, что в отсутствие травмированного Иммобиле у «Лацио» нашлись другие герои, и Дзакканьи здорово выскочил на прострел Педро. У бергамасков же мало что получалось. Недовольство Джан Пьеро Гасперини было видно не только на лице тренера, но и в его решениях. Так, Малиновский и Джимсити стали готовиться к выходу на поле, не дожидаясь свистка на перерыв. Но и старт второго тайма прошел по римскому сценарию, а Фелипе Андерсон показал, что такое бразильская техника. Стоя на месте, финтом одурачил защитника и запустил мяч в нижний угол.

«Лацио» обошел «Аталанту» и вышел на третье место. Тут нет ничего случайного — у «орлов» продолжается серия из шести «сухих» матчей, чего не случалось с 1998 года. Так что Маурицио Сарри идет по графику Свена-Йорана Эрикссона.

Накануне игры Жозе Моуринью шутил, когда его спрашивали о том, как остановить Кварацхелию. «Могу попробовать поставить ему подножку, когда он будет пробегать мимо технической зоны», — пошутил Особенный, добавив, что «Наполи», конечно, фаворит, но и фавориты иногда проигрывают.

И, надо признать, Хвича в Риме был активен, полезен. Но не феерил, а план по его нейтрализации точно имелся. Показателен момент, когда Кварацхелия поймал на замахе одного защитника, но из-за его спины вылетел заблокировавший удар Смоллинг. Только когда ты слишком много думаешь об одном игроке — это дает свободу другим. И если один забег Осимхена завершился ударом мимо цели, то вторая попытка нигерийца увенчалась попаданием под дальнюю штангу.

Так что равенство к финальному свистку сохранилось только по желтым карточкам, полученным Моуринью и Лучано Спаллетти. В таблице же «Рома» выпала из лигочемпионского квартета, тогда как «Наполи» остается первым и опережает «Милан» на три очка.

Германия: лидер проиграл аутсайдеру

Прошлый раз сенсационно лидирующий «Унион» пропускал 1 октября. С учетом всех турниров берлинцы сохранют свои ворота на замке целых пять матчей подряд. Тем удивительнее выглядела концовка первого тайма игры с последней командой бундеслиги, которая повела после углового и удара головой в исполнении Хофманна.

Но, как показали дальнейшие события, говорить о случайности в этот вечер не приходилось. Лидер ничем не удивил и выглядел эмоционально выхолощенным, а в концовке, выполняя штрафной со своей половины поля, сделал это столь неудачно, что нарвался на образцовую контратаку «Бохума».

Спастись «Унион» все равно мог, только для этого нужно хотя бы забивать с пенальти. Однако Пантович допустил осечку, а его гол в компенсированное время уже ни на что повлиять не мог. После этого фиаско гости лишились имевшейся форы и рискуют в ближайшее время пропустить «Баварию» на привычное первое место.

Статистика дня

1-м в истории «Астон Виллы» тренером, который начал работу с победы в четыре мяча, стал сменивший Стивена Джеррарда Аарон Данкс. И никогда прежде команда тренера-новичка не забивала в АПЛ три гола к 14-й минуте.

250 матчей в серии А провел защитник «Лацио» Романьоли.