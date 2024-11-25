Салах спас «Ливерпуль» от катастрофы, «Реал» приблизился в «Барселоне», яркие матчи Кокорина и Чалова

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: лучше, чем тен Хаг

В субботу «Ливерпуль» получил подарок от «Тоттенхэма», который разгромил «Манчестер Сити». А сутки спустя красным нужно было самим использовать шанс и увеличить отрыв от второго места до восьми очков. Расклад — лучше не придумаешь, но, как часто бывает после паузы на матчи сборных, для топ-клубов не все складывается гладко. Хотя были надежды на элементарный класс, который помог красным открыть счет. Первый в матче гол — плод фирменного агрессивного прессинга, следствием чего стала глупая ошибка «святых» при розыгрыше от своих ворот. Собослаи оставалось просто забросить мяч в дальний угол.

Вот только последняя команда лиги сразу в ответ напрягла Келлехера. Ирландец спас в одном сложнейшем эпизоде. Потом и вовсе парировал пенальти, однако Армстронг исправился, успев на добивание. А вскоре после перерыва команда Арне Слота пропустила контратаку и оказалась в роли догоняющей стороны. Лидер был близок к катастрофе, однако сумел наказать «Саутгемптон», выжав максимум из минимальных просчетов соперника. Гравенберх забросил мяч за спины защитникам, которые ошиблись при создании офсайдной ловушки, а Салах одним касанием аккуратно пустил мяч мимо пытавшегося исправить ситуацию и «потерявшего» ворота голкипера.

Развязка вызвала настоящий взрыв эмоций Мо, который на радостях сорвал с себя футболку, наплевав за наказание в виде желтой карточки. Не идет с игры (то мимо, то в штангу) — хватит пенальти, свалившегося с неба, как мяч, попавший в руку Сугуваре, сделавшему неловкое движение. Искомые «плюс 8» в таблице обеспечены, а бонусом идут персональные достижения Салаха. Египтянин уже восемь сезонов демонстрирует в АПЛ двузначную результативность, а число его гостевых голов в турнире достигло 100.

Болельщики «МЮ» так настрадались за последнее время, что Рубен Аморим у многих ассоциируется с добрым волшебником, который все чудодейственным образом исправит. И когда уже на второй минуте лучший ассистент «дьяволов» в этом сезоне Диалло (3 голевых паса) организовал гол неожиданно отправленного в центр атаки Рэшфорда, число уверенных в магии португальского тренера людей начало расти в геометрической прогрессии.

Только столь же быстрые голы в дни тренерских дебютов уже случались. Например, у Дэвида Мойеса в «Эвертоне» в 2002 году. А никакой волшебной палочки у Аморима, само собой, нет, и любимая схема с тремя центральными защитниками только появилась в арсенале манкунианцев. До совершенства еще далеко, что и подтвердил сумасшедший сейв остановившего удар в упор Онана. И если в этом эпизоде вратарь спас, то после дальнего выстрела Хатчинсона шансов вратарю не оставила голова Мазрауи, задев которую, мяч изменил траекторию и вонзился в дальнюю «девятку».

Аморим, кстати, верен традициям, потому что ни один тренер не начинал работу в «МЮ» с игры на ноль. Но при этом и вничью никто прежде не играл, хотя это лучше, чем у уступившего в день своей премьеры Эрика тен Хага. Только все это явно не то, на что рассчитывали «дьяволы» во встрече с находящимся в зоне вылета соперником. Не помог и одновременный выход на замену двух центральных нападающих — Хейлунна и Зиркзе. «Ипсвич» их сдержал, а работы у нового штаба гостей невероятно много.

Испания: Вальверде в роли капитана

Как и ожидалось с учетом всех травм, Рауль Асенсио теперь игрок стартового состава «Реала». А так как и ему требуется подстраховка, Карло Анчелотти вызвал в главную команду 17-летнего Диего Агуадо. Но этот юноша, естественно, остался на скамейке, тогда как в ворота вернулся восстановившийся Куртуа. Еще одно заметное событие — доставшаяся Вальверде капитанская повязка. Уругваец снова играл правого защитника, что не помешало ему увеличить свой лицевой счет классным ударом после розыгрыша штрафного. Вратарь явно не ожидал, что мяч вонзится в ближний угол впритирку со штангой.

А в первом тайме успех мадридцам принесли звезды атаки. Винисиус Жуниор и забивший после его паса в пустые ворота Мбаппе довершили начатое. Подготовила же взятие ворот работа в прессинге Камавинга и Беллингема, и это показатель системности, ведь «Реал» лидирует в лигах топ-5 по голам после возврата владения в верхней трети поля (5). Как итог — вполне себе работая, как гол довершившая разгром «Леганеса» Беллингема — победа. Сливочные сократили отставание от «Барселоны» до четырех очков, но имеют в запасе отложенный матч.

Италия: победный гол Жиго

Взобравшаяся перед международной паузой на третье место «Фиорентина» не собирается сбрасывать обороты и в Комо продлила победную серию до семи матчей. Это лишь второй подобный отрезок за всю историю «фиалок», а лучше (8 туров) было только в далеком 1960 году. Чтобы повторить клубный рекорд, команде Раффаэле Палладино нужно через неделю обыгрывать «Интер», и предстоящая встреча во Флоренции в какой-то степени даст ответ на вопрос о соответствии амбиций занимаемому месту. А против «Комо» победа была одержана на классе, хотя при счете 1:0 Де Хеа пришлось включать режим супермена. В одной атаке переживающий ренессанс испанец остановил опаснейший удар, после чего справился с первым добиванием, а второе отменил, у линии ворота смахнув мяч с ноги соперника. Можно сказать, вратарь встряхнул команду, и она избавила себя от нервной концовки благодаря отличившемуся в четвертом туре подряд Мойзе Кину. Его семь мячей на данном турнирном отрезке — даже большее откровение, чем привычно классная для этого сезона игра Де Хеа.

Перед паузой на матчи сборных «Рома» уволила проработавшего на своем посту всего два месяца Ивана Юрича и уже в третий раз доверила штурвал Клаудио Раньери. Начинать ему пришлось в гостях у лидера чемпионата «Наполи». То еще удовольствие, однако в первом тайме римляне сдержали атаки южан, позволив сопернику играть с преимуществом, но без очевидных моментов для взятия ворот. Тот же удар Кварацхелии головой на первых минутах разве что немного напугал «волков».

Но в итоге Хвича сыграл одну из ключевых ролей в победной атаке, когда перевел мяч направо врывавшемуся в штрафную Ди Лоренцо, а тот уже прострелил на Лукаку, еще в прошлом сезоне игравшего за «Рому». Поспал включение бельгийца Хуммельс, появления которого в составе хотели многие. А вот действующий на острие римской атаки Довбик гостей не спас, умудрившись с пары метров головой отправить мяч в перекладину. Раньери начал с поражения, тогда как Антонио Конте вернул Неаполю единоличное лидерство с минимальным перевесом над целой группой конкурентов.

Последним из группы лидеров в этом туре играл «Лацио», и в первом тайме «орлы» получили численное преимущество в довольно курьезной ситуации. Их голкипер отдал плохой пас Гендузи, однако Побега столь решительно пошел в отбор, что снес француза с ног и получил вторую желтую карточку. За пострадавшего в итоге по футбольному отомстил соотечественник Жиго. Экс-капитан «Спартака», который пропустил некоторое время из-за травмы, забил первый мяч за римскую команду, при подаче углового замкнув дальнюю штангу. А вскоре преимущество римлян удвоил уложивший мяч в угол Дзакканьи. После этой победы в таблице серии А сложилась удивительная ситуация: вслед за «Наполи» расположились отстающие от лидера всего на одно очко четыре команды — «Интер», «Фиорентина», «Аталанта» и «Лацио».

Наш день на Кипре и в Греции

Александр Кокорин в нынешнем сезоне не забивал с конца августа, но в дерби с АЕЛ форварда прорвало. Уже на 2-й минуте в быстрой атаке он поразил пустые ворота с передачи Майамбеды. Следующее полезное действие российского легионера — красная карточка голкиперу хозяев Виктору Браге, который сбил выходившего один на один форварда.

А в начале второго тайма Кокорин украсил игру изящным пасом пяткой, благодаря которому перевес гостей удвоил Гомис. После этой победы «Арис» с 26 очками располагается на втором месте. Отставание от «Пафоса» составляет пять баллов, а преимущество над занимающей третью строчку «Омонией» — четыре очка.

В соседней Греции удачным получился выход на замену Федора Чалова. Форвард появился на поле, когда «Двуглавые орлы» уступали 0:1, но всего через четыре минуты счет сравнял другой джокер гостей — болгарин Десподов. А в концовке свое слово сказал Чалов, разыграв комбинацию с забившим победный гол Баба. Команда из Салоник в таблице сейчас вторая. Она всего на очко отстает от «Олимпиакоса» и опережает на один балл «Панатинаикос».

Статистика дня

3-м после Карло Анчелотти и Гуса Хиддинка тренером АПЛ, который достиг десяти побед за 12 матчей в Англии, стал возглавляющий «Ливерпуль» Арне Слот.

6 мячей в гостевых матчах текущего сезона забил нападающий «Майнца» Буркардт. По данному показателю в лигах топ-5 он уступает только Левандовски.

7 лет «Порту» выходил как минимум в полуфинал Кубка Португалии. Серия «драконов» прервалась в 1/16 финала текущего розыгрыша в гостях у «Морейренсе» (1:2).

8-й командой АПЛ, которая потерпела десять поражений в первых 12 турах, стал «Саутгемптон». В семи предыдущих случаях такой старт оборачивался вылетом в чемпионшип.

12 из 15 домашних матчей проиграл в этом году «Нант» (+1=2-12). Очередным обидчиком «канареек» стал «Гавр» с Далером Кузяевым в составе. Выиграв со счетом 2:0, небесные обошли конкурента и покинули опасную зону.

85 мячей забил в АПЛ нападающий «МЮ» Рэшфорд, который сравнялся с Эденом Азаром, Фернандо Торресом и Луи Саа.