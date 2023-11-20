Что нужно знать о сборной Кубы. Почему в стране футбол не популярен, а сборная играла на чемпионате мира всего раз в истории

Сегодня, 13:00
Что вы знаете о Кубе? Что первым приходит на память, когда слышите название этого острова? Фидель Кастро и Эрнест Хемингуэй, сигары и ром, Карибское море и прекрасная природа, относительно дешевый туризм и нищета. А как же футбол? Он на Кубе давно в упадке.
В это очень трудно поверить, но сборная Кубы играла в четвертьфинале чемпионата мира. Правда, дело было очень давно, в 1938 году. Кубинцам посчастливилось преодолеть убойную отборочную группу с США, Колумбией, Коста-Рикой, Мексикой, Сальвадором и Голландской Гвианой (ныне Суринам). Как команда умудрилась занять первое место в группе смерти? Очень просто — все соперники снялись с отборочного турнира из-за того, что турнир решили проводить только во Франции, хотя изначально планировалось, что он пройдет и в Южной Америке. Думали о снятии и кубинцы, но попросту не успели. Колумбия, США, Мексика и остальные управились с отзывом заявок быстрее, и сборная Кубы отправилась в путешествие через океан.
Групповых этапов на чемпионатах мира тогда не было, играли по олимпийской системе, и в 1/8 финала кубинцы героически свалили Румынию: 3:3 в первом матче, 2:1 — в переигровке. Героем двух тех встреч стал нападающий Эктор Сокорро, забивший в ворота румын три мяча. Об этом легендарном форварде мало что известно, даже дата смерти установлена весьма приблизительно. Сокорро умер в начале 80-х годов, предположительно, в Гаване, будучи совсем еще нестарым человеком.
Но вернемся во Францию 1938 года. В четвертьфинале Куба встретилась со Швецией и проиграла 0:8. Это самое крупное поражение в истории плей-офф чемпионатов мира по футболу. На этом единственный в истории страны ЧМ и завершился.
Надо сказать, что проигрывать со счетом 0:8 сборной Кубы случалось неоднократно. Правда, не в столь статусных матчах. Эта команда вообще любит проиграть крупно. Сборную США, например, кубинцы за всю историю обыграли лишь однажды, в далеком 1947 году. А вот статистика матчей против Мексики: 12 матчей, 12 поражений, общий счет 6:50. Последние шесть матчей на Золотом Кубке КОНКАКАФ Куба проиграла с общим счет 3:26. Команду Острова свободы громили даже представители совершенно несвободных островов Мартиника (3:0 в 2019-м) и Гваделупа (4:1 в 2023-м).
В отборе к чемпионату мира-2018 сборная Кубы уступила Кюрасао Патрика Клюйверта и не выбралась даже в первый групповой этап.
В чем же причина? На самом деле все логично — футбол на Кубе не популярен. Главные игровые виды спорта здесь — волейбол (особенно женский) и бейсбол. Считается, что пионером бейсбола в стране был Камило Сьенфуэгос — герой Кубинской революции, близкий соратник братьев Кастро и Эрнесто Че Гевары. Есть даже легенда, что именно Сьенфуэгос в свое время «подсадил» Фиделя на бейсбол. Когда будущие творцы революции еще были только амбициозными студентами, жившими в Нью-Йорке и строившими планы по свержению диктатора Фульхенсио Батисты, будущий команданте Сьенфуэгос сводил будущих команданте Фиделя и Рауля Кастро на матч «Янки», и братья навеки полюбили бейсбол. Да так, что фанат «Росарио Сентраль» Че со своим футболом мог отдыхать.
Это, конечно, не более чем легенда. Сьенфуэгос действительно обожал бейсбол и собирался развивать его на Кубе. И, наверное, развил бы, если б не погиб в авиакатастрофе через несколько месяцев после победы дела революции. Просто игру эту Сьенфуэгос полюбил не в США, а на Кубе, где в бейсбол играли с XIX века, да так играли, что испанский генерал-губернатор Франсиско де Лерсунде в 1868 году назвал бейсбол «антииспанским делом» и строго-настрого играть в него запретил.
Бейсбол был на Кубе спортом номер один задолго до рождения Сьенфуэгоса. А с приходом к власти братьев Кастро изменилось только одно: кубинских бейсболистов перестали отпускать играть в США. Сначала совсем, потом немного смягчили правила. В итоге сборная Кубы — 25-кратный обладатель бейсбольного Кубка мира. Если же брать Олимпийские игры, то из шести турниров кубинцы выиграли три, а еще с двух вернулись с серебром, что на родине расценивалось как настоящий позор.
Дала ли Куба миру хотя бы одну футбольную звезду? Нет. Из тех, кто играл за сборную в последнее время, самая заметная фигура, пожалуй, Онель Эрнандес — атакующий полузащитник «Норвича». С Онелем, правда, особая история: когда ему было шесть, его родители переехали с Кубы в Германию, и парень учился играть в футбол в школе «Арминии». В остальном же, когда смотришь список кубинских сборников, открываешь названия новых для себя футбольных клубов. В какой-то момент глаз мой возрадовался, увидев в перечне клубов, представленных игроками сборной Кубы, знакомое название «Реал Сосьедад». «Неужели одноклубник Захаряна?!» — успел восхититься я, но уже через секунду понял, что данный «Реал Сосьедад» — вовсе не участник Лиги чемпионов, а середнячок чемпионата Гондураса.
Игроков из Европы в сборной Кубы очень мало. До недавнего времени в команду вызывался Хоэль Апестегия. Почти сорокалетний форвард много играл в низших испанских дивизионах, Молдавии, Албании и в конце концов осел в Сан-Марино, став двукратным чемпионом этой страны в составе клуба «Тре Фьори».
Главным талантом сборной Кубы считается полузащитник Ромарио Торрес. В семнадцать лет он обратил на себя внимание скаутов уругвайского «Насьоналя». Сейчас паренек играет в Монтевидео, в сборной Кубы он уже твердый игрок основы. В общем, из парня может выйти толк.
Тренер
Его зовут Юниелис Кастильо — и это более или менее все, что о нем известно. Работал с молодежкой, а в нынешнем году получил повышение и стал тренером главной сборной. Уже в марте стартует отбор к чемпионату мира-2026, и так как Мексики, Канады и США в нем не будет, то шансы более скромных представителей КОНКАКАФ пробиться на турнир возрастают. Кастильо готовит сборную Кубы именно к отборочному турниру. Играет, судя по всему, строго от обороны. В Лиге наций КОНКАКАФ сборная под его руководством набрала в четырех матчах пять очков. При этом тренер не брезговал выпускать на поле по семь обороняющихся игроков. В последней игре это не помогло — Куба проиграла Гондурасу со счетом 0:4. Ей, впрочем, не привыкать.