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Не закрепился в «Роме», разозлил Хаби Алонсо и уехал в ОАЭ. Почему у Азмуна не получилось в Европе?

Сердар Азмун перешел в клуб «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Сердар Азмун.
Фото Global Look Press
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Сердар продолжит карьеру в Дубае.

Сердар Азмун после двух с половиной сезонов в Европе переезжает в Дубай: двукратный чемпион ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли» заплатил за форварда пять миллионов евро. Европейская карьера 29-летнего нападающего, вероятно, окончена — хотя еще несколько лет назад он казался готовым игроком, которому по силам закрепиться в серьезной команде из топ-5 лиг.

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Сердар оказался в России в 18 лет, переехав из иранского «Сепахана». И построил ярчайшую карьеру: зажигал в «Рубине» и «Ростове», становился лучшим бомбардиром чемпионата (17 мячей в сезоне-2019/20) и выбил роскошную статистику в «Зените» (62+23 в 104 матчах во всех турнирах).

Неудивительно, что новости об интересе к футболисту из Европы мелькали еще задолго до его ухода в «Байер». В 2019-м в медиа упорно сигнализировали о внимании «Лацио», вскоре к римлянам прибавился «Кристал Пэлас». Звучало логично, ведь Азмун испепелял голами не только клубы РПЛ, но и соперников в еврокубках. За российский период он в сумме настрелял 6+1 и 4+1 в финальных стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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Зимой 2022-го нападающий наконец-то уехал — «Байер» заплатил «Зениту» всего два с половиной миллиона евро, хотя Transfermarkt оценивал снайпера в 25 миллионов. Низкая цена была обусловлена истекающим контрактом, а также поведением футболиста. Азмун уже не хотел оставаться в России и ради Леверкузена самовольно покидал расположение сине-бело-голубых.

Однако стремление Сердара к европейской карьере вылилось лишь в эпизодические вспышки. Стабильную игру он так и не сумел показать.

Сердар Азмун.
Фото Global Look Press

Что пошло не так в Европе?

В остатке сезона-2021/22 Сердар зацепил лишь девять игр бундеслиги: дебютировал 5 марта и по-настоящему проявил себя только против вылетевшего «Гройтер Фюрт» — поучаствовал в разгроме (4:1) голом и ассистом. Однако общая статистика выглядела жалкой на фоне конкурента Патрика Шика: полыхающий чех после Евро-2020 оформил 24+5 во всех турнирах и не пустил иранца в основу — тому приходилось довольствоваться в основном выходами со скамейки. Но и на эту роль была сумасшедшая конкуренция: куда успешнее игру усиливал аргентинец Лукас Алариу — у него набралось семь мячей за 998 минут на поле.

В первой и последней полноценной кампании за «Байер» зажечь тоже не получилось: вновь роль запасного и скромные 918 минут в чемпионате Германии, за которые нападающий выдавил 4+1. В итоге в 33 матчах сезона Азмун лишь 11 раз появился в основном составе и набрал скромные 4+4. Причем конкуренты не выглядели недосягаемыми: Шик мучился от травм и показал даже меньшие цифры (4+1). Правда, в борьбу за место в основе внедрился летний новичок Адам Гложек: 19-летний чех оказался результативнее каждого претендента на попадание в состав (7+6 в 44 играх).

Сезон-2022/23 вполне мог оказаться прорывным для Азмуна: главный конкурент ослаб из-за проблем со здоровьем и показал незавидную результативность. Однако иранец все равно не впечатлил: куда чаще и эффективнее играл 19-летний новобранец Гложек. В результате — годичная аренда в Рим, где Сердар мог оказаться намного раньше, но не в «Роме», а в «Лацио».

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Казалось, на «Стадио Олимпико» у Азмуна появятся неплохие шансы на игровое время. Пауло Дибала барахлил из-за травм, Андреа Белотти зимой уехал в «Фиорентину», а единственным устрашающим конкурентом остался Ромелу Лукаку. К тому же при Жозе Моуринью, уволенного в середине января, римляне играли по схеме с двумя форвардами в сочетании 3-5-2.

Однако Сердар опять пригодился только как вспомогательная опция: лишь 801 минута за 29 игр во всех турнирах в сезоне-2023/24 и унизительные пять появлений в основном составе. За это время Азмун наскреб 3+4 — точно недостаточно для вытеснения Лукаку, который при Даниэле Де Росси превратился в единственного нападающего в схеме 4-3-3.

Но Сердар все же приглянулся новому тренеру. «Мне нравилось, как играл Азмун, поэтому я оставил его после ужасного первого тайма в нашем исполнении», — говорил Де Росси после матча серии А с «Фрозиноне» (3:0), в которой иранец провел все 90 минут и забил.

Сердар Азмун.
Фото Global Look Press

Были ли варианты остаться в Европе?

Конечно. И поначалу казалось, что Азмун точно задержится в одном из ведущих чемпионатов.

По информации Il Messaggero, Де Росси настаивал на сохранении страйкера в «Роме» после завершения аренды. Инсайдер Фабрицио Романо сообщал об интересе «Севильи», которая видела в Сердаре замену Юссефу Эн-Несири.

Наконец, был второй шанс закрепиться в «Байере». Который тут же испарился из-за разногласий между футболистом и Хаби Алонсо. По данным Bild, в середине июля тренер отстранил нападающего из-за пропуска тренировки (игрок сослался на плохое самочувствие, однако сообщил об этом только после занятия) и плохой физической формы — Сердар приехал из отпуска с лишним весом. Так стало понятно, что в Леверкузене на иранца больше не рассчитывают.

Хаби Алонсо и Сердар Азмун на тренировке «Байера».
Фото Global Look Press

В итоге ни одна из опций в топ-5 лиг не сработала, и Азмун отправился в Эмираты — в 29 лет, явно не оправдав ожиданий. В первую очередь своих — ведь для успешной европейской карьеры у него было абсолютно все.

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