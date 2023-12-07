Эмери наконец-то обыграл Гвардиолу и отправил «Ман Сити» на четвертое место, Дортмунд выбили из Кубка, «Марсель» топит «Лион»

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: «Ливерпуль» выиграл на классе

В гостях у сменившего тренера аутсайдера «Ливерпуль» едва не придумал себе проблемы на ровном месте, однако ошибку одноклубника исправил Келлехер, который сейчас заменяет в воротах красных травмированного Алиссона. Только в этом и заключается класс. «Шеффилд» свой шанс упустил, а гости выжали максимум из углового. Все при подаче рванули к воротам, тогда как подкравшийся из глубины ван Дейк с лета вогнал мяч в сетку.

И это явно было домашней заготовкой, так как в начале второго тайма «Ливерпуль» повторил розыгрыш. Отличия заключались в том, что на удар вывели Салаха, а хозяев спас вратарь. Идиллию для красных нарушила травма Мак Аллистера. И уже без него в концовке команде Юргена Клоппа пришлось потрудиться в обороне. Но это явно было проще, чем подвиг выходных с двумя голами на 87-й и 88-й минутах. Здесь же не отпустившие «Арсенал» в отрыв мерсисайдцы еще и добили соперника после крутого отбора Нуньеса и вывода Собослои один на один.

Виргил ван Дейк и Доминик Собослаи. Фото Reuters

Непобедимая дома «Астон Вилла» с серией из тринадцати побед отучилась бояться любого гостя на «Вилла Парк». Даже «Манчестер Сити» может быть прижат к своей штрафной на довольно продолжительных отрезках. Да, должен был забивать Холанн, которого дважды остановил великолепный Эмилиано Мартинес, но контроль игры был за бирмингемцами. В отсутствие Родри в центре поля царил гений прессинга Макгинн, дриблинг Бэйли заставил забыть о получившем в этом сезоне восторженные отклики Доку.

И внешнее впечатление подтверждались цифрами. 13 ударов в первом тайме — такой активности у ворот команд Хосепа Гвардиолы не было за всю его карьеру, а ведь это 535 матчей! С другой стороны, разве «Сити» в этом сезоне безупречен? Ранее по одиннадцать раз к перерыву его воротам угрожали «Брайтон» и «Челси». А в последних четырех матчах чемпионы Англии выдавали результаты вроде 3:2 (в ЛЧ), 3:3 и 4:4. Только в Бирмингеме на табло к перерву светились нули, а гол хозяев отменили, так как перед подачей мяч пересек линию поля.

Джон Стоунс и Хосеп Гвардиола. Фото Reuters

Показательно, что по ходу второго тайма Гвардиола пошел на привычные для себя нестандартные ходы, выпустив в центр двух трудяг в лице Ковачича и Матеуса Нуньеса. Однако результата это не принесло. Напротив, дотащивший мяч до штрафной Бэйли поставил Эдерсона в тупик с помощью рикошета от ноги Рубена Диаша. Везет тому — кто везет! Данная поговорка точно про матч в Бирмингеме, где Унаи Эмери переигрывал одного из самых неудобных оппонентов в своей карьере.

И наконец-то впервые выиграл, для чего ему потребовалось четырнадцать матчей! И это точно не случайность. Никакого штурма ворот хозяев в концовке не было. Напротив, после атаки Дугласа Луиза «Сити» спасла штанга. Это был 22-й удар хозяев, чего с Гвардиолой в Англии еще не случалось. Как результат — потеря чемпионом очков в четвертом туре подряд и падение на четвертое место. На третьем теперь великолепная «Вилла».

Германия: Леверкузен теряет Вирца?

На выходных «Байер» остался без победы впервые с середины сентября, однако в кубковом турнире леверкузенцы вернулись в привычной режим совершенной команды. Раз — и Бонифас открыл счет, записав на свой счет очередной гол. Два — и принявший длинную передачу Фримпонг после паузы выкатил мяч обеспечившему комфортное преимущество Паласиосу. Не обошлось, впрочем, без ложки дегтя в виде вынужденной замены главной звезды «аспириновых» Вирца.

Но не сказать, что это как-то помогло «Падерборну». Скорее середняку второй бундеслиги везло из-за многочисленных промахов хозяев во втором тайме и решения ВАР отменить из-за офсайда гол Хофманна. К тому же команда Хаби Алонсо скорее играла по счету, не форсируя событий. А стоило гостям сократить отставание, как сразу же последовал ответ в виде прострела Фримпонга на Шика, стремительно набирающего форму после семимесячного лечения. Чех отмечается результативными действиями во всех трех матчах после возвращения в строй.

Гранит Джака и Хаби Алонсо после матча. Фото Reuters

Игра «Боруссии» очень напоминала ту, что дортмундцы продемонстрировали на выходных в Леверкузене. Речь о том, что «шмели» сбавляли уже по ходу первого тайма и были вынуждены много работать в обороне. Но если в чемпионате им удался быстрый гол, то здесь удар Забитцера остановила перекладина. Ну а «Штутгарт», претендующий на звание самой прогрессирующей команды бундеслиги, был куда эффективнее воскресного «Байера», сломав оборону соперника в момент 17-го в сезоне гола Гирасси, который шведкой покатил мяч мимо вратаря после тончайшего паса Милло. Швабы станут одним из трех представителей элитного дивизиона в четвертьфинала Кубка Германии, и таких скромных показателей не фиксировалось на протяжении двадцати лет.

6 декабря. Штутгарт — Боруссия Д. Фото Reuters

Франция: директор академии на скамейке

Два года назад прерванный из-за беспорядков матч «Ниццы» и «Марселя» был переигран на нейтральном поле при закрытых трибунах. После памятного скандала с нападением на автобус «Лиона» руководство французского футбола до таких санкций не дошло, так как инцидент произошел за пределами арены. Так что, как бы не возмущались лионцы, требовавшие переноса игры на другой стадион, говорившие об отсутствии ощущения безопасности и назвавшие решение политическим, им снова пришлось отправится на «Велодром».

Пьер Сейдж. Фото AFP

Уже без серьезно пострадавшего тогда Фабио Гроссо, который по ходу сезона сменил Лорана Блана и был уволен всего через два с половиной месяца после назначения. В Марсель проваливающую сезон команду привез временно исполняющий обязанности главного тренера директор клубной академии Пьер Саж. И ничего хорошего из этого не вышло. «Марсель» впервые в своей истории обыграл принципиального соперника в третий раз подряд, добившись самой крупной победы с апреля 1994 года.

Команда Дженаро Гаттузо вплотную подтянулась к еврокубковой зоне, тогда как текущие результаты осевшего на дне «Лиона» выглядят приговором. Начиная с сезона-1947/48 в лиге было четырнадцать случаев, когда после 14-го тура команда имела в активе семь и менее очков, и неизменно это заканчивалось вылетом во второй дивизион.

Статистика дня

2 матча подряд защитник «Севильи» Серхио Рамос не забивал с 2020 года, когда он еще выступал за «Реал».

18 мячей забили в этом сезоне за «Брайтон» футболисты-тинейджеры. Это лучший показатель в лигах топ-5, а в английском чемпионате ничего подобного не случалось с 1998 года, когда юниоры «Ливерпуля» поразили ворота 25 раз.

32 пенальти подряд было реализовано в АПЛ, что стало новым рекордом турнира. Серия оборвалась на полузащитнике «МЮ» Бруну Фернандеше.

56 результативных передач отдал в АПЛ защитник «Ливерпуля» Александр-Арнолд, опередивший по этому показателю Эрика Кантона.