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Неужели Родри выиграл «Золотой мяч»? «Реал» с Винисиусом — в ярости: бойкотируют церемонию!

«Золотой мяч» — 2024 выиграет футболист «Манчестер Сити» Родри
Артемий Кутейников
Корреспондент
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
Фото Global Look Press
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Еще недавно короновали бразильца.

Вечером 28 октября в Париже пройдет церемония вручения «Золотого мяча». Несколько недель назад медиа называли однозначным фаворитом нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора. Однако в день мероприятия многие источники заявили о победе Родри из «Манчестер Сити». Из-за этого вся делегация мадридского клуба отменила визит в Париж.

Что говорят о победе Родри

О триумфе испанца сообщили сразу несколько авторитетных источников: RMC Sport, Relevo, La Sexta и даже Фабрицио Романо. По имеющейся информации, первое место в голосовании занял Родри — есть даже скриншот с предположительными результатами, на котором полузащитник сборной Испании набрал 596 баллов против 580 у Винисиуса. Топ-3 замкнул другой представитель «Реала» Джуд Беллингем с 450 очками.

Известно, что Родри уже прибыл в Париж, где остановился в отеле Le Collectionneur — там же расположилась делегация «Барселоны».

Само мероприятие пройдет в театре дю Шатле, находящемся на берегу Сены. Испанец появится на церемонии на костылях, так как восстанавливается после разрыва крестообразных связок, полученного в конце сентября. В прошедшем сезоне он стал победителем чемпионата Англии в составе «Манчестер Сити» и выиграл Евро со сборной Испании.

Флорентино Перес — в бешенстве

Также источники сообщают о яростной реакции представителей «Реала» на то, что «Золотой мяч», если верить инсайдерам, достанется не Винисиусу. По данным RMC Sport и Фабрицио Романо, бразильца уже проинформировали о том, что он не выиграет «Золотой мяч». Источники сообщают, что Флорентино Перес пришел в бешенство, а в Париж не приедет никто из состава «Реала», хотя помимо Вини в топ-30 «Золотого мяча» попали Джуд Беллингем, Дани Карвахаль, Килиан Мбаппе, Антонио Рюдигер и Федерико Вальверде, а также завершивший летом карьеру Тони Кроос. О бойкоте мадридцев пишет и международное агентство AFP.

Главный претендент на&nbsp;награду &laquo;Золотой мяч&raquo; в&nbsp;2024 году Винисиус (&laquo;Реал&raquo;). В Сеть слили имя обладателя «Золотого мяча». А потом появилась еще одна версия — с другим победителем

По информации RMC Sport, в «Реале» чувствуют, что организаторы церемонии «Золотого мяча» и УЕФА не уважают клуб — так как на «Сантьяго Бернабеу» уверены, что, если Винисиус недостоин «ЗМ», то в таком случае его должен получить Карвахаль. Правый защитник в прошедшем сезоне выиграл три трофея со сливочными и чемпионат Европы со сборной Испании — во всех командах он был основным.

Еще недавно победа Винисиуса казалась решенной. По информации Marca, в конце сентября бразильцу сообщили, что именно он заберет «Золотой мяч», не было сомнений и у главного тренера бланкос Карло Анчелотти. «По моему мнению, Винисиус выиграет «Золотой мяч». Он получит награду. Дело не в сегодняшнем матче. Важно то, что он сделал в прошлом сезоне. Сегодняшний хет-трик может помочь ему в борьбе за следующий «Золотой мяч», — сказал Карло после трех голов Вини в игре Лиги чемпионов с «Боруссией» (5:2).

Фото Global Look Press

Какие награды еще вручат

Самой ценной наградой предстоящей церемонии станет «Золотой мяч», но в Париже также вручат и другие призы. В столице Франции назовут обладателя женского «Золотого мяча», лучшего молодого игрока в возрасте до 21 года, лучшего вратаря, лучшего бомбардира, тренера года (среди мужчин и женщин) и команду года (тоже среди мужчин и женщин).

Винисиус Жуниор
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)

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