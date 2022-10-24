Станислав Черчесов: «Поздравил Хабиба с победой Ислама. Он поблагодарил за поддержку и пожелал удачи»

Интервью российского главного тренера «Ференцвароша», чья команда после двух неудач подряд переиграла на выезде одного из главных соперников по чемпионату Венгрии — «Пушкаш Академию» (4:2).

— После сложнейшего матча против «Црвены Звезды» в Лиге Европы «Ференцварош» дважды проиграл куда более скромным командам в чемпионате и Кубке Венгрии — «Мезекевешду» (1:2) и «Иванче» (2:3). Зато в субботу вы уверенно взяли три очка в гостях у крепкой «Пушкаш Академии», которая финишировала в прошлом сезоне второй, а сейчас идет четвертой. Откуда такие американские горки?

— Встреча с белградцами отняла много сил и еще больше эмоций, это объективно. Плюс у нас целый ряд игроков оказался на больничном. При этом ни в коем случае не ищу оправданий: мы действительно уступили более слабым соперникам. Особенно обидным стало поражение в Кубке Венгрии, где уступили клубу, выступающему на два дивизиона ниже нас. Но при этом не могу сказать, что провалили оба этих матча собственно по качеству футбола: создали много моментов, особенно в Кубке, но удивительным образом умудрились их растранжирить. Плюс к этому выдающуюся игру выдал вратарь «Иванче». Кстати, поэтому наш тренерский штаб не стал перегружать ребят критическим разбором этой встречи. В спорте случается всякое, а Кубок часто преподносит сюрпризы, так что сразу переключились на подготовку к «Пушкаш Академии».

И вот здесь могу только похвалить всю команду: она провела матч в полном соответствии с планом. Все четыре забитых мяча стали результатом грамотно подготовленных комбинаций. Ну, соперник дважды воспользовался стандартными положениями — пенальти и штрафным. Субботняя победа важна вдвойне: «Ференцварош» редко добивается успеха на выезде против этого крепкого клуба. Если не ошибаюсь, предыдущий раз такое случилось еще в апреле 2020 года.

Чемпионат Венгрии.

— Теперь на повестке дня — важнейшая встреча с «Монако» в ЛЕ. В каком состоянии подходите к ней?

— Вернулся в строй ряд ключевых исполнителей. В частности, восстановился основной хавбек Айсса Лайдуни. Не могу сказать, что все ведущие футболисты смогут оказаться в строю, а центральный защитники Кнастер пропустит матч из-за дисквалификации, но мы привыкли к тому, что часто приходится перестраиваться по ходу сезона, так что и в этот раз что-нибудь придумаем.

Для «Ференцвароша», который несколько десятилетий не выходил в весеннюю стадию еврокубков, очень важно грамотно сыграть с «Монако». Ну, и с «Трабзонспором» в заключительном туре группового турнира. Также верим в нашу армию болельщиков, которая оказывает фантастическую поддержку — как дома, так и в гостях.

— Понятно, что мы в основном говорим о футболе. Но я помню, что вы давно поддерживаете теплые отношения с Хабибом Нурмагомедовым. В субботу его подопечный Ислам Махачев одержал историческую победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой, став чемпионом UFC в легком весе. Общались после этого с Хабибом?

— Вот прямо во время нашего разговора получил от него ответное сообщение — накануне поздравил Хабиба с победой, он поблагодарил за поддержку и пожелал удачи. Он сам был великим бойцом, а теперь стал наставником. Хабиб, кстати, большой поклонник футбола, так что нам всегда есть о чем поговорить (смеется). А популярность Нурмагомедова и его коллег настолько велика, что за поединками следят и футболисты по всему миру.

Могу сказать, что многие наши ребята прямо в автобусе на обратном пути в Будапешт с матча с «Пушкаш Академией» смотрели схватку Ислама с Оливейрой, переживали за Махачева как за преемника Хабиба. Нурмагомедова уважают везде, а в «Ференцвароше» есть ребята, которые персонально болеют за него, будь он в роли бойца или тренера.

26.10.2022 | Барселона — Бавария