Станислав Черчесов: «Проиграли. Знаем, что неидеальны, но сохранили интригу»

В воскресенье «Ференцварош» потерпел первое поражение в чемпионате Венгрии-2022/23, уступив на выезде главному преследователю «Кечкемету» (0:2). На следующий день российский главный тренер клуба дал интервью «СЭ».

— До этого у вас было шесть побед в шести турах. Что случилось в воскресенье? — вопрос Черчесову.

— Неудачно начали матч, а второй гол нам забили с сомнительного пенальти, который не смогли проверить по системе ВАР: именно в этот момент система вышла из строя. Потом «Ференцварош» создал не одну возможность забить гол, но в итоге не получилось. Теперь обязательно проведем работу над ошибками. Да, потерпели первое поражение в чемпионате, что неприятно. Зато сохранили интригу в турнире (смеется).

Чемпионат Венгрии.

Бомбардиры: Варга (Пакш) — 6, Икоба (Залаэгерсег), Камай (Кишварда), Кодро (Фехервар), Траоре (Ференцварош), Холендер (Вашаш) — 5...

В 10-м туре встречаются:

7 октября. Фехервар — Залаэгерсег, Уйпешт — Кечкемет.

8 октября. Кишварда — Вашаш, Гонвед — Мезекевешд.

9 октября. Пакш — Академия Пушкаша, Ференцварош — Дебрецен.

Матчи «Залаэгерсег» — «Ференцварош», «Пакш» — «Ференцварош» и «Фехервар» — «Уйпешт» перенесены на более поздний срок.

— Поле, на котором вас принимал «Кечкемет», больше похоже на огород...

— Честно говоря, впервые за все время работы в Венгрии увидел такой плохой газон в высшем дивизионе. Это момент сыграл против нас, однако прежде всего необходимо винить в неудаче не покрытие, а самих себя.

— В четверг вам предстоит важная встреча в Лиге Европы с «Црвеной Звездой». В какой форме находятся футболисты, которые ездили в свои национальные команды?

— Ребята вернулись в разном состоянии и в разное время. Мы всем дали сыграть в воскресенье — кроме Лайдуни (защитник сборной Туниса. — Прим. Г.К.). Кому-то больше, кому-то меньше. Надеюсь, что к «Црвене» будут готовы все, включая туниссца.

— Две подряд игры против белградцев становятся определяющими в вашей группе ЛЕ. Что скажете о сопернике?

— Сербы недавно поменяли тренера, у команды не получился старт в Лиге Европы — ноль очков в двух турах. Зато в своем чемпионате «Звезда» уверенно идет на первом месте без поражений, а в воскресенье она крупно победила в гостях «Младост» — 4:0. Так что «Црвена» — серьезный соперник, и я видел его матчи еще летом. Нам придется очень сложно, зато интересно. Кстати, за клуб из Белграда выступает, в частности, замбиец Кангва, который в свое время был в тульском «Арсенале». Правда, первую встречу с нами он пропустит из-за дисквалификации.

— В субботу открыл счет своим голам в Италии один из наших героев на ЧМ-2018 Денис Черышев. Не общались с ним после этого?

— Рад за парня. Дублем и голевой передачей он принес «Венеции» важные три очка. Отправил ему сообщение с поздравлениями, пожелал забивать и дальше. Денис поблагодарил, дав понять, что неплохо адаптируется к новым условиям

— Артем Дзюба плотно присел на скамейку запасных в «Адане Демирспор». Обсуждали ситуацию с экс-капитаном сборной России?

— Клуб идет в лидерах турецкой лиги. Надеюсь, Артем еще будет получать немало игровой практики. Мы с ним списывались — говорит, что работает наравне со всеми, общается с главным тренером и ждет своего шанса. А вот команда Оздоева «Фатих Карагюмрюк» пока располагается в нижней части таблицы, зато Магомед постоянно выходит на поле, причем часто — в стартовом составе. Судя по тому, что накануне он получил желтую карточку, Мага, как обычно, не жалеет ни себя, ни соперников.