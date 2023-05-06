Караван идет — никто уже не лает. Рабинер — о втором чемпионском титуле Черчесова в Венгрии

У российского тренера пятый трофей в карьере. Все — в Европе.

Мне почему-то было интересно, кто из двух явных фаворитов своих стран раньше станет чемпионом — «Ференцварош» в Венгрии или «Зенит» в России?

Все-таки Черчесов. Может, на два дня раньше Семака, может, на восемь — это мы узнаем в матчах «Ростов» — «Факел» и «Зенит» — «Спартак». Если сегодня команда дисквалифицированного Карпина победит, завтрашний матч в Санкт-Петербурге автоматически лишается статуса золотого, и тогда, скорее всего, «Зенит» оформит очередной титул 13 мая дома с «Краснодаром».

Так или иначе, Черчесов, которому уже в статусе чемпиона осталось сыграть еще четыре матча лиги, второй год подряд выигрывает зарубежный чемпионат. В прошлом году он вообще сделал дубль, в этом с Кубком не сложилось, зато в Европе венгерская команда показала лучший результат за 48 лет. Почти за полвека!

Фото Global Look Press

Кто-то сформулирует по-восточному, вспоминая, как его провожали из сборной: «Собака лает, караван идет». Но в том-то и суть всей этой истории, что никто уже не лает, и довольно давно. Как говорили древние, все течет, все изменяется. Вектор эмоций сменился, ведь теперь Черчесов — единственный тренер страны, работающий в нормальном европейском клубе и играющий в еврокубках. В сборных еще есть Магомед Адиев, потрясший всех победой своей команды Казахстана над Данией, а в клубах более или менее приемлемого уровня — все.

Это был не такой простой сезон, каким он может показаться, исходя из 11-очкового отрыва от ближайшего конкурента при игре в запасе у «фради». В какой-то момент была длинная безвыигрышная серия, повылетали из-за травм все лидеры, и произошло это крайне несвоевременно — как раз перед «Байером». Но если в 1/8 финала ЛЕ выйти из такой кадровой ситуации оказалось невозможно (недаром Хаби Алонсо — уже в полуфинале), то в чемпионате Черчесов освежил команду талантливой молодежью из дубля, а потом основные поправились, и все наладилось. Где-то выигрывали на зубах, но команды Черчесова всегда этим отличались — не настроенчеством (когда идет, кого угодно порвем, а когда нет, кому угодно проиграем), а упертостью, характером, умением выгрызать результат, даже когда не идет.

Фото Global Look Press

Можно сколько угодно говорить, что «Ференцварош» — это венгерский «Зенит» по разнице возможностей с остальными. Но, во-первых, что-то никого другого из наших тренеров за границу сейчас вообще не зовут, а Черчесов сначала делает дубль в Польше, а потом берет три трофея за два сезона в Венгрии. А во-вторых — результат в еврокубках, который просто нечем крыть. Когда команда оказывается в группе выше «Монако», чей состав в десять раз дороже, ничего, кроме уважения, это вызывать не должно.

Интересно, что будет дальше. Ни в какое «Динамо», и в РПЛ вообще, Черчесов сейчас, уверен, не поедет. Контракт с ним продлен. Но какие следующие задачи? Куда выше при все-таки весьма ограниченных по европейским меркам возможностях можно прыгнуть? Не перестанет ли из-за этого ему там быть интересно? Возникнет ли на его горизонте кто-то сильнее?

Все наносное, все эти пресс-конференции, обсуждения «полевых командиров» и т. д. сошли на нет. Осталась работа. Каждодневная, трудная, рутинная, честная работа. За ней и продолжаем наблюдать.