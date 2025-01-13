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Сегодня, 01:15

Давиташвили забил Доннарумме, «Интер» несется за «Наполи», «Атлетико» — победитель первого круга

«Атлетико» победил «Осасуну» и вышел на первое место в ла лиге
Андрей Кузичев
Корреспондент
Хулиан Альварес в матче против «Осасуны» (1:0).
Фото ФК «Атлетико»
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Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: мучения «Тоттенхэма»

Англия. Кубок. 1/32 финала
12 янв, 15:30. The Lamb Ground (Тамворт)
Тамворт
0:3
Тоттенхэм Хотспур

Пожалуй, «Тоттенхэм» получил самого экзотического соперника в первом для представителей АПЛ раунде Кубка Англии — один из двух доживших до этой стадии любительских клубов. Тэмуорт — небольшой город в графстве Стаффордшир, когда-то являвшийся столицей Мерсии. Местная команда выступает в пятом по статусе британском дивизионе, куда поднялась из седьмой лиги, и принимает своих соперников на крохотном четырехтысячном стадионе «Лэмб Граунд», который был построен в 1934 году.

Из свежего — искусственный газон, к которому «шпорам» пришлось привыкать. Что, впрочем, не оправдывает беззубую игру команду Ангелоса Постекоглу. Порой даже находилась работа для Антонина Кински-младшего, который дебютировал в «Тоттенхэме» на глазах своего отца и семьи в победном матче Кубка лиги с «Ливерпулем» (1:0). В атаке же свои шансы по традиции губил Вернер. Фаворит в итоге доигрался до овертайма, где все решил обидный для хозяев автогол. А Кулушевски и Джонсон уже добили покидающего турнир с высоко поднятой головой соперника.

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Англия. Кубок. 1/32 финала
12 янв, 18:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
3:1
Бромли

Пусть и в меньшей степени, пришлось помучиться и «Ньюкаслу». «Сороки» даже позволили представителю четвертого дивизиона открыть счет. Довольно оперативно на него ответил классно пробивший с дальней дистанции Майли, но первый тайм завершился вничью. Впрочем, в начале второй половины гости получили в свои ворота реализованный Гордоном пенальти. А снял все вопросы впервые забивший за главную команду Осула. Нападающий молодежной сборной Ирландии после эффектного смещения с фланга выстрелил в дальний угол.

Испания: заявка на титул

Испания. Ла Лига. 19-й тур
12 янв, 18:15. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
1:0
Осасуна

Пока «Реал» с «Барселоной» готовились к класико в финале Суперкубка, «Атлетико» вернул себе первое место и стал победителем первого круга. Для «матрасников» это десятый в истории титул «зимнего чемпиона», и если опираться на статистику, шансы на полноценный трофей высоки. Во-первых, в семи из восьми последних сезонов чемпионом становился победитель первого круга. Самим мадридцам подобное удавалось трижды, включая последний на данный момент чемпионский турнир-2020/21.

Что касается очередной победной игры, то «матрасники» не без труда взяли реванш у «Осасуны», которая в мае унизила команду Диего Симеоне в Мадриде (4:1). По итогам первого тайма на табло светились нули, так как ВАР помог определить игру рукой у отправившего мяч в сетку Гризманна. Впрочем, француз все равно стал одним из героев игры. Его подача нашла в штрафной Лангле, а тот выполнил головой идеальную скидку на находившегося на линии площади ворот Альвареса.

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Италия: неаполитанская стена

Италия. Серия А. 20-й тур
12 янв, 17:00. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)
Венеция
0:1
Интер

«Интер», как и ожидалось, поднялся на второе место, опередив в таблице снова сыгравшую вничью «Аталанту». Хотя победу в Венеции точно не назовешь простой. Лучшее определение — трудовая. Таким был и гол Дармиана, который успел на добивание после того, как вратарь вытащил сложнейший удар продолжающего находиться на голодном голевом пайке Лаутаро Мартинеса. Отстоять же минимальный перевес помогли Зоммер и пришедшая вратарю на выручку штанга. Команда Симоне Индзаги установила новый клубный рекорд, одержав шесть подряд гостевых побед без пропущенных мячей.

Италия. Серия А. 20-й тур
12 янв, 22:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
2:0
Верона

«Интер» с его двумя матчами в запасе — теневой лидер. Однако лидер реальный — по-прежнему «Наполи», который делает все, чтобы максимально осложнить задачу действующему чемпиону. С «Вероной» в отсутствие травмированного Кварахцелии, который к тому же собрался в «ПСЖ», никаких проблем не возникло. С такими соперниками важен быстрый гол, а его обеспечил Ди Лоренцо. Его удар пришелся в штангу, от которой мяч попал в спину вратарю гостей и отлетел в сетку. А результативная атака Замбо-Ангисса обеспечила команде Антонио Конте спокойную концовку. И, конечно, тренер доволен двенадцатой игрой на ноль в 20 турах. Такой эффективной обороны у «Наполи» не было с сезона-1981/82.

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Германия: возвращение Симонса

Германия. Бундеслига 1. 16-й тур
12 янв, 17:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
4:2
Вердер

Чави Симонс из-за травмы не играл с конца октября и так соскучился по футболу, что в своем 55-м матче за «Лейпциг» впервые оформил голевой дубль. Первый успех голландца — результат вроде бы банального вброса аута, после которого Опенда так здорово сыграл головой, что Симонс вырвался на оперативный простор и неотразимо пробил с линии штрафной. А после успеха «Вердера» герой матча всего через несколько минут завершил впечатляющий сольный проход попаданием в ближний верхний угол. По красоте с этим взятием ворот вполне может поспорить начавший второй тайм с выстрела под перекладину Шешко. «Быки» в воскресенье решили сразу две задачи — сохранили место в четверке и в очном споре отсекли одного из конкурентов, который теперь отстает на пять очков.

Франция: Дембеле решает

Франция. Лига 1. 17-й тур
12 янв, 22:45. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
2:1
Сент-Этьен

Когда первая команда чемпионата встречается с шестнадцатой, исход видится очевидным. А если все еще и сразу складывается по твоему сценарию, есть риск расслабиться. Что-то подобное случилось с «ПСЖ», в составе которого снова выделялся набравший отличную форму Дембеле. Сначала вингер в фирменном стиле протащил мяч к штрафной и выстрелил в ближний угол, а потом реализовал пенальти. Однако зеленые смогли возродить интригу, когда бывший футболист «Рубина» Давиташвили сократил отставание ударом со штрафного. Об ошибке Доннаруммы говорить не приходится, но это тот случай, когда говорят: «Не выручил». На результате это, впрочем, никак не сказалось. Что до Матвея Сафонова, то российский голкипер должен получить шанс на следующей неделе, ведь в среду парижане сыграют в Кубке Франции. А в лиге 1 «ПСЖ» впервые со времен Томаса Тухеля прошел без поражений первые семнадцать туров.

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Статистика дня

1-й раз в профессиональной карьере не смог реализовать пенальти полузащитник «Арсенала» Эдегор. До этого у него было 24 успешных подхода к точке.

4-й в истории АПЛ командой, которая не смогла в основное время обыграть в Кубке Англии любительский клуб, стал «Тоттенхэм».

50 карточек (47 желтых и 3 красных) с учетом всех турниров получил после переезда в Англию полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш. За отчетный период ни одного игрока АПЛ не наказывали столь часто.

ФК Атлетико
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лейпциг
ФК Наполи
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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