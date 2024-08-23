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Ультиматум Куртуа — при Тедеско за сборную Тибо больше не сыграет. Почему они никак не помирятся

Куртуа отказался играть за сборную Бельгии под руководством Тедеско
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Доменико Тедеско и Тибо Куртуа
Доменико Тедеско и Тибо Куртуа.
Фото Global Look Press
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Конфликт экс-тренера «Спартака» и одного из лучших вратарей мира.

Куртуа не взяли не Евро, а теперь он сам отказался играть под руководством Тедеско

Бельгия провалилась на втором крупном турнире подряд: покинула Евро-2024 уже после 1/8 финала, выйдя из группы благодаря преимуществу по дополнительным показателям и обыграв за четыре матча только Румынию (2:0) — два гола в ворота «Карпатских ребят» оказались единственными мячами на турнире. До этого «Красные дьяволы» не преодолели группу на чемпионате мира 2022 года, хотя выглядели фаворитами в компании с Марокко, Хорватией и Канадой.

В команде кризис не только результатов, но и межличностных отношений. Во время ЧМ Кевин Де Брейне и Эден Азар открыто сомневались в перспективах сборной, а после поражения во втором туре от Марокко (0:2) игроки чуть не подрались в раздевалке. К Евро ситуация не улучшилась — пришедший в феврале 2023-го тренер Доменико Тедеско не взял на турнир одного из лучших вратарей мира Тибо Куртуа, объяснив это недавней травмой футболиста.

Вратарь «Реала» действительно пропустил почти весь сезон-2023/24 из-за разрыва крестообразной связки и последующего повреждения мениска. Однако Тибо восстановился уже в мае и первого июня отыграл на ноль финал Лиги чемпионов против «Боруссии» (2:0). На фоне этого объяснения Тедеско казались неуместными — Куртуа явно мог поехать хотя бы не в роли основного, но тренер предпочел голкиперов «Ноттингема» и вылетевшего из АПЛ «Лутона».

Футболист сборной Бельгии Тибо Куртуа
Тибо Куртуа.
Фото Global Look Press

«Тибо знает свое тело лучше, чем кто-либо другой, — объяснил тогда тренер. — Все было понятно с самого начала. Он только что вернулся в строй, а играть каждые три-четыре дня в крупном турнире — это сложно. Мы приняли эту информацию во внимание и посчитали, что Куртуа не готов к Евро».

Сам футболист весной подтверждал, что пропустит чемпионат Европы, так как не полностью готов и не хочет подводить национальную команду. Однако уже перед финалом ЛЧ Тибо говорил о своем состоянии обратное: «Я готов на 100 процентов. Теперь Анчелотти решать, кому играть в финале Лиги чемпионов — мне или Лунину».

Вероятно, решение Тедеско все же было связано с конфликтом между ним и вратарем. На финише сезона Тибо отыграл в четырех турах ла лиги и финале Лиги чемпионов и не пропустил ни в одном из этих матчей. Но вместо него ворота «Красных дьяволов» оборонял Кун Кастелс из «Вольфсбурга» — 32-летний вратарь, который до Евро сыграл лишь 10 матчей за сборную. Еще одним подтверждением этой версии послужило свежее заявление Куртуа — он объявил в соцсетях, что не приедет в сборную, пока ее тренирует Доменико.

 
Тибо Куртуа. Тедеско не вызвал Куртуа на Евро! Дело в травме или в конфликте?

«Я хочу обратиться к бельгийцам и всем болельщикам нашей сборной, — написал Куртуа. — Я очень горжусь, что представляю свою страну на поле, как и каждый, кто поддерживает «Красных дьяволов». Я считаю большой честью носить футболку национальной команды. Даже в самых смелых мечтах я не мог себе представить, что смогу надеть ее более 100 раз.

К сожалению, после разговора с тренером и долгих размышлений я решил не возвращаться в сборную Бельгии под его руководством. В этом вопросе я принимаю свою долю ответственности. Однако, забегая вперед, скажу, что мое недоверие к нему не способствовало бы поддержанию необходимой атмосферы.

Федерация, с которой я также неоднократно обсуждал это, принимает мою позицию и причины, которые привели меня к этому болезненному, но логичному решению. Я сожалею, что, возможно, разочаровал некоторых болельщиков, но я убежден, что это лучший вариант для сборной, поскольку это завершит дискуссию и позволит команде сосредоточиться на достижении своих целей».

До этого Куртуа неоднозначно отреагировал в соцсетях на заявления Тедеско о том, что он делает все возможное, чтобы вернуть вратаря в команду. «Мы планируем нашу подготовку на основе его заявлений, — рассказал Доменико на мартовской пресс-конференции. — Я перепробовал все, чтобы отправить его на чемпионат Европы этим летом, но последнее, что я слышал, было то, что он не чувствовал себя готовым к поездке. Это было ясно и честно с его стороны».

Тибо прокомментировал пост тремя эмодзи с длинными носами — это символ лжеца, вдохновленный носом Пиноккио, растущим после вранья.

Тибо Куртуа и Доменико Тедеско
Тибо Куртуа и Доменико Тедеско.
Фото Global Look Press

С чего начался их конфликт?

Разногласия вспыхнули прошлым летом. 17 июня бельгийцы играли с Австрией (1:1) в отборочном турнире Евро-2024: игру пропускал Де Брейне и поэтому с капитанской повязкой вышел Ромелу Лукаку, что серьезно огорчило Куртуа. Обидевшись, Тибо покинул расположение сборной сразу после матча, причиной послужила именно повязка.

«Мы все вместе решили, что Ромелу Лукаку будет капитаном в матче против Австрии, а Куртуа —против Эстонии (игра прошла 20 июня. — Прим. «СЭ»), — прокомментировал Тедеско. — После последней игры Тибо неожиданно решил поговорить со мной и сообщил, что уезжает домой, потому что разочарован и чувствует обиду. Я удивлен и шокирован».

Куртуа отреагировал на это злым постом в соцсетях — обвинил Доменико в сливе приватного разговора и намекнул, что покинул сборную из-за рекомендаций врачей «Реала». «Был удивлен, когда услышал пресс-конференцию главного тренера, на которой он предвзято и субъективно рассказал о нашем частном разговоре до игры с Австрией. Хотел бы объяснить, что это не первый и не последний раз, когда я говорю с тренером о проблемах в раздевалке, но впервые кто-то решил вынести это на публику. В разговоре я попросил его объяснить соответствующие решения, чтобы избежать ситуаций, которые ранее наносили команде вред. Я делаю это ради общей пользы.

 
Криштиану Роналду. «Роналду — второй игрок мира. А какой-нибудь Тедеско вообще не взял бы его на Евро. Как умудрился с Куртуа». Колонка Мостового

Глубоко разочарован, но хочу уточнить, что заявления тренера не соответствуют действительности. Я не выдвигал никаких требований и не разговаривал с Ромелу Лукаку на данную тему. Не было у меня дискуссий и с другими товарищами по команде, как это утверждается. Вчера днем я прошел обследование, касающееся травмы правого колена. Медицинские бригады клуба и сборной были на связи, посмотрели документы и приняли решение о моем отъезде со сборов», — написал вратарь.

После игры с Австрией Тибо не сыграл за сборную ни минуты, а его перепалка с Тедеско тлеет уже больше года. Очевидно, что именно это стало решающей причиной — последнее заявление вратаря об отказе выступать за «Красных дьяволов» под руководством Доменико это подтверждает. Руководству бельгийской команды придется решить, кто для нее важнее — тренер, с которым сборная кисло провела чемпионат Европы, или один из лучших вратарей мира, проведший за Бельгию 102 матча.

Тибо Куртуа
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
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