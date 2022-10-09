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Сегодня, 16:20

ВАР лишил Миранчука гола, Головин внес вклад в пятую подряд победу «Монако»

Андрей Кузичев
Корреспондент
Алексей Миранчук забил за «Торино», но его гол отменили.
Фото Global Look Press
Рассказываем о воскресных матчах российских легионеров в европейских лигах.

Чудесное спасение «Торино»

Италия. Серия А. 9-й тур
09 окт, 13:30. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
1:1
Эмполи

Русское воскресенье открывал Алексей Миранчук, которого удаленный в прошлом туре главный тренер «Торино» Иван Юрич снова включил в стартовый состав. Там, в принципе, было всего два изменения в обороне, а основные усилия в атаке гранатовые сосредоточили слева, где давление нагнетали Лазаро и Влашич.

Миранчук сначала был сосредоточен на игре в подыгрыше. Что-то у него получалось, но порой Алексей затягивал с принятием решений, проигрывая единоборства. Один такой эпизод едва не привел к удалению Санабрии, но в дело вмешался ВАР, и арбитру хватило одного взгляда на монитор, чтобы поменять красную карточку на желтую.

После этого Миранчук переправил мяч под удар Влашичу, которому снова помешал отличиться великолепный Викарио. А в середине первого тайма наш легионер в непростой ситуации подстроился под наброс Эйны и головой отправил мяч в сетку. Увы, офсайд в начальной стадии атаки оставил Миранчука без второго в сезоне гола.

По той же причине отменили и мяч Санабрии, однако формула «не забили сейчас — забьем потом» не сработала. А вскоре после начала второго тайма «Эмполи» шокировал хозяев невероятно красивым ударом через себя в исполнении Дестро. И «Торино» еще повезло, что спустя несколько минут еще один гол вышедшего на замену ветерана не засчитали. Хотя везение — понятие относительное, и когда Миранчуку не удалось подстроиться под рикошет, фортуна предпочла отвернуться.

В целом же острота из игры хозяев во втором тайме куда-то пропала. Ушел в тень и Миранчук, который после травмы еще далек от оптимальных кондиций. То, что он сыграл 73 минуты, скорее выглядит как свидетельство веры тренера в российского полузащитника. Но очевидно, что в туринскому дерби через неделю Алексей должен подойти в более качественном состоянии. Да и в целом гранатовым против «Юве» не стоит рассчитывать на то, что на последней минуте вратарь и защитник соперника снова подарят спасительный гол.

Монегаски все ближе к лидерам

Франция. Лига 1. 10-й тур
09 окт, 14:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
0:2
Монако

«Монако» в гостях у традиционно неудобного для себя «Монпелье» пришлось действовать на встречных курсах. Только это была не игра с шашками наголо, а максимально плотная встреча с обилием единоборств и минимумом свободного пространства. Например, первую опасную атаку монегасков Александр Головин разогнал перехватом в центральной зоне, однако все испортила неудачная передача Фофана в центр штрафной.

То есть шансы приходилось в прямом смысле слова выгрызать. Как в эпизоде, когда Головина сбили на входе в штрафную и Бен Йеддер едва не наказал соперника голом со стандарта. А в итоге именно настырность подстроившегося под рикошет капитана помогла Эмболо открыть счет убойным выстрелом под перекладину. В этом успехе была логика, но вместе с тем нельзя не отметить и перевес «Монпелье» по числу перспективных атак.

И после перерыва хозяева какое-то время выглядели острее. Красно-белые много времени проводили в обороне, периодически огрызаясь контратаками. В одной из них эффектным сольным проходом отметился Головин, но его передача от линии поля была перехвачена. И пожалуй, это был первый за последнее время матч, где Александр не доминировал в игре.

При этом даже намеков на возможную критику он не дал. Уровень держал, на команду работал и ошибок не совершал. Более того, Головин принял участие во втором взятии ворот, отдав предголевой пас под забегание Кайю Энрике, и тот выдал передачу под первый в сезоне гол долго лечившегося Боаду. А если бы наш легионер в концовке еще и наказал соперника результативным штрафным за грубый фол, получилось бы совсем красиво. Но и так все хорошо, ведь «Монако» выиграл пятый матч подряд и еще на шаг приблизился к группе лидеров.

Александр Головин
Алексей Миранчук
ФК Монако
ФК Торино
1
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