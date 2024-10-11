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Сегодня, 21:15

Винисиус и Холанн — новые Месси и Роналду? Мбаппе уже не самый дорогой футболист в мире

Холанн возглавил список самых дорогих игроков мира
Артем Белинин
Корреспондент
Эрлинг Холанн.
Фото Global Look Press
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Настоящий сюрприз.

Весь октябрь у немецкого портала Transfermarkt масштабное обновление рыночной стоимости футболистов. В пятницу, 11 октября, очередь дошла до ла лиги, и теперь можно смело подвести итоги. Там немало интересного и даже есть сюрпризы.

Игрок

Клуб

Сумма, евро

Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

200 млн

Винисиус

Реал

200 млн

Джуд Беллингем

Реал

180 млн

Килиан Мбаппе

Реал

180 млн

Ламин Ямаль

Барселона

150 млн

Фил Фоден

Манчестер Сити

150 млн

Букайо Сака

Арсенал

140 млн

Флориан Виртц

Байер

130 млн

Джамал Мусиала

Бавария

130 млн

Федерико Вальверде

Реал

130 млн

Родри

Манчестер Сити

130 млн

Мбаппе — больше не главная мировая звезда

Пока Роналду и Месси плавно уходили со сцены, публика быстро нашла им замену — норвежский фоврард Эрлинг Холанн и французский нападающий Килиан Мбаппе. Оба быстро прогрессировали, забивали пачками и хватали трофеи. Лучшего среди них выбирать было просто опасно (как и в случае с аргентинцем и португальцем), поэтому тот же Transfermarkt почти всегда держал их цены на примерно равном уровне.

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Однако теперь все изменилось. 24-летний норвежец по итогам октябрьского обновления улетел вперед и стоит 200 миллионов евро, тогда как 25-летний француз подвис на отметке в 180 миллионов. Но даже не это самое обидное (для Мбаппе не впервой быть позади Эрлинга, такая же ситуация была в 2022-м). Килиана обогнал на повороте партнер по «Реалу» Винисиус.

Еще два года назад бразилец стоил 120 миллионов евро (Мбаппе — 160) и считался более слабым футболистом. Но Джуниор сильно спрогрессировал, к июню догнал по трансферной стоимости и Килиана, и Эрлинга, а теперь и вовсе обогнал своего одноклубника. Учитывая, как непросто все развивается у француза в «Реале», этот факт его вряд ли сильно обрадует.

Винисиус.
Фото Global Look Press

«Реал» — гении трансферной политики

В таблице ясно прослеживается главный клуб мира. Мадридский «Реал» по количеству футболистов с гигантской трансферной стоимостью обогнал всех. И это еще не все поместились в список — на самом деле у сливочных в команде семь (!) футболистов стоимостью 100 миллионов евро и выше.

Примечательно, что на всю компанию Флорентино Перес потратил чуть больше 300 миллионов (по данным того же портала). А некоторые из футболистов, вроде Килиана Мбаппе или Федерико Вальверде и вовсе пришли условно бесплатно. Ну не трансферные ли гении работают в «Реале»?

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А вот «Барселоне» похвастаться особо нечем. Хотя и приятный момент тоже есть — 17-летний Ламин Ямаль в октябре подорожал до 150 миллионов евро, совокупно прибавив с июня 60 миллионов. Шикарная стоимость для его возраста — но, к сожалению, кроме него суперфутболистов у каталонцев нет.

Наконец, обновление Transfermarkt фиксирует — как бы в Англии ни старались, главные звезды все равно пока обитают в Испании. «Манчестер Сити» и «Арсенал» усердно ломают тенденцию, но до ее окончательного изменения еще очень далеко.

Винисиус Жуниор
Джуд Беллингем
Килиан Мбаппе
Эрлин Холанн

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