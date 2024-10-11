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Весь октябрь у немецкого портала Transfermarkt масштабное обновление рыночной стоимости футболистов. В пятницу, 11 октября, очередь дошла до ла лиги, и теперь можно смело подвести итоги. Там немало интересного и даже есть сюрпризы.
|
Игрок
|
Клуб
|
Сумма, евро
|
Эрлинг Холанн
|
Манчестер Сити
|
200 млн
|
Винисиус
|
Реал
|
200 млн
|
Джуд Беллингем
|
Реал
|
180 млн
|
Килиан Мбаппе
|
Реал
|
180 млн
|
Ламин Ямаль
|
Барселона
|
150 млн
|
Фил Фоден
|
Манчестер Сити
|
150 млн
|
Букайо Сака
|
Арсенал
|
140 млн
|
Флориан Виртц
|
Байер
|
130 млн
|
Джамал Мусиала
|
Бавария
|
130 млн
|
Федерико Вальверде
|
Реал
|
130 млн
|
Родри
|
Манчестер Сити
|
130 млн
Пока Роналду и Месси плавно уходили со сцены, публика быстро нашла им замену — норвежский фоврард Эрлинг Холанн и французский нападающий Килиан Мбаппе. Оба быстро прогрессировали, забивали пачками и хватали трофеи. Лучшего среди них выбирать было просто опасно (как и в случае с аргентинцем и португальцем), поэтому тот же Transfermarkt почти всегда держал их цены на примерно равном уровне.
Однако теперь все изменилось. 24-летний норвежец по итогам октябрьского обновления улетел вперед и стоит 200 миллионов евро, тогда как 25-летний француз подвис на отметке в 180 миллионов. Но даже не это самое обидное (для Мбаппе не впервой быть позади Эрлинга, такая же ситуация была в 2022-м). Килиана обогнал на повороте партнер по «Реалу» Винисиус.
Еще два года назад бразилец стоил 120 миллионов евро (Мбаппе — 160) и считался более слабым футболистом. Но Джуниор сильно спрогрессировал, к июню догнал по трансферной стоимости и Килиана, и Эрлинга, а теперь и вовсе обогнал своего одноклубника. Учитывая, как непросто все развивается у француза в «Реале», этот факт его вряд ли сильно обрадует.
В таблице ясно прослеживается главный клуб мира. Мадридский «Реал» по количеству футболистов с гигантской трансферной стоимостью обогнал всех. И это еще не все поместились в список — на самом деле у сливочных в команде семь (!) футболистов стоимостью 100 миллионов евро и выше.
Примечательно, что на всю компанию Флорентино Перес потратил чуть больше 300 миллионов (по данным того же портала). А некоторые из футболистов, вроде Килиана Мбаппе или Федерико Вальверде и вовсе пришли условно бесплатно. Ну не трансферные ли гении работают в «Реале»?
А вот «Барселоне» похвастаться особо нечем. Хотя и приятный момент тоже есть — 17-летний Ламин Ямаль в октябре подорожал до 150 миллионов евро, совокупно прибавив с июня 60 миллионов. Шикарная стоимость для его возраста — но, к сожалению, кроме него суперфутболистов у каталонцев нет.
Наконец, обновление Transfermarkt фиксирует — как бы в Англии ни старались, главные звезды все равно пока обитают в Испании. «Манчестер Сити» и «Арсенал» усердно ломают тенденцию, но до ее окончательного изменения еще очень далеко.