0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 04:00

«Челси» обновил трансферный рекорд, «Арсенал» подписал Жоржиньо, переход Азмуна в «Марсель» сорвался

Жоржиньо.
Фото ФК «Арсенал»
Telegram Дзен
Трансферное окно в Европе закрыто.

«Арсенал» подписал Жоржиньо

«Арсенал» официально подтвердил трансфер 31-летнего полузащитника Жоржиньо из «Челси». Сумма сделки составила 12 миллионов евро. Контракт рассчитан до 2024 года с опцией продления еще на один сезон. В лондонском клубе Жоржиньо будет выступать под 20-м номером.

По словам футболиста, главный тренер «Арсенала» Микель Артета лично повлиял на трансфер игрока: «Я знаю, что Артета несколько раз пытался заполучить меня раньше, и этого не произошло по разным причинам, а не из-за моего нежелания. Конечно, он оказал большое влияние на этот переход».

Итальянский полузащитник выступал за «Челси» с 2018 года. В составе синих Жоржиньо провел 213 матчей, забил 29 мячей и оформил 9 голевых передач. Вместе с «Челси» полузащитник выиграл Лигу Европы, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также стал победителем клубного чемпионата мира.

Энцо Фернандес перешел в «Челси»

«Челси» договорился с «Бенфикой» о переходе 22-летнего Энцо Фернандеса. Общая сумма трансфера составит 127 миллионов евро. Переход Фернандеса стал рекордным в АПЛ (до Энцо первое место занимал Джек Грилиш, перешедший из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за 117 миллионов) и вошел в топ-6 самых дорогих покупок в истории футбола.

Аргентинский полузащитник выступал за «Бенфику» с 2022 года. За это время аргентинец провел 29 встреч, забил 4 мяча и сделал 7 ассистов.

В декабре полузащитник стал чемпионом мира. По итогам турнира в Катаре аргентинец был признан лучшим молодым игроком.

Навас отправился в аренду в «Ноттингем Форест»

Официальный сайт английского клуба подтвердил трансфер 36-летнего вратаря Кейлора Наваса из «ПСЖ». Голкипер будет выступать за «Ноттингем Форест» на правах аренды до конца сезона. Новая команда костариканца идет на 13-м месте в АПЛ. От зоны вылета «лесников» отделяют четыре очка.

В этом сезоне Навас провел за «ПСЖ» всего два матча в Кубке Франции, а в Лиге 1 ни разу не вышел на поле в стартовом составе. На данный момент Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.

Трансфер Зиеша в «ПСЖ» сорвался в последний момент

По данным инсайдера Фабрицио Романо, сделка о переходе 29-летнего полузащитника Хакима Зиеша из «Челси» в «ПСЖ» была заблокирована прямо перед дедлайном. Футболист уже прилетел в Париж для прохождения медосмотра, но стороны не успели согласовать трансфер. По предварительным данным — из-за халатности лондонского клуба, который несколько раз присылал документы с ошибками.

Хаким Зиеш. «Челси» и «ПСЖ» не смогли отправить вовремя документы по трансферу Зиеша

В этом сезоне Зиеш провел 15 матчей за «Челси», в которых отметился 1 голевой передачей. Со сборной Марокко футболист занял четвертое место на чемпионате мира в Катаре. Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

«Бавария» усилилась защитником «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу присоединился к «Баварии» на правах аренды до конца сезона. По условиям контракта у «Баварии» будет право выкупа игрока за 70 миллионов евро. Футболист будет выступать за немецкий клуб под 22-м номером.

В этом сезоне 28-летний Канселу провел за «горожан» 17 матчей, забил 2 мяча и оформил 1 ассист. Зимой защитник из-за конфликта с главным тренером Пепом Гвардиолой потерял место в стартовом составе «Манчестер Сити».

Забитцер — в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о переходе из «Баварии» полузащитника Марселя Забитцера. Английский клуб арендовал 28-летнего австрийца до конца сезона.

Контракт Забитцера с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Марсель Забитцер. «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Забитцера из «Баварии»

В текущем сезоне Забитцер сыграл в 24 матчах во всех турнирах и отметился 1 голом и 1 результативной передачей. Также на его счету 68 матчей за сборную Австрии.

Торган Азар перешел в ПСВ

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар перешел в ПСВ на правах аренды до конца сезона, сообщает сайт голландской команды.

У нидерландского клуба нет права выкупа 29-летнего футболиста.

Торган Азар. Торган Азар перешел в ПСВ из «Боруссии» на правах аренды

В текущем сезоне Азар провел 21 матч за «Боруссию», в которых забил гол. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Трансфер Азмуна в «Марсель» сорвался

Нападающий «Байера» Сердар Азмун не перейдет в «Марсель». По информации Sport24, трансфер сорвался, так как французский клуб предпочел другого игрока.

Ранее появилась информация, что 28-летний иранец может вернуться в чемпионат России, если переход в «Марсель» не состоится.

В текущем сезоне Азмун сыграл 13 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер 1
Аталанта 0
Матч завершен

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
Жорже Луиз Фрелло Фильо (Жоржиньо)
Сердар Азмун
Торган Азар
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСВ
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
За мошенничество на шахматах дали условный срок. Француз придумал гениальную схему, но попался
Гретцки: «Овечкин заслуживает всех почестей. Он хорошо относится к родной стране, к людям»
Лавров подтвердил, что получил от главы МИД Египта послание по Украине от США
Путин внес изменения в порядок установления уровней террористической опасности
Сторонник Саакашвили сообщил о его переводе в реанимацию
Игорь Николаев попал в больницу с инфарктом. Главное
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Хвича ведет «Наполи» к титулу, «Ливерпуль» вышибли из Кубка, «Барселона» отрывается от «Реала»