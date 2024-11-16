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Сегодня, 14:45

Тренеру сборной Мексики в кровь разбили голову пивной банкой. Его невозмутимая реакция — золото

Тренер сборной Мексики Хавьер Агирре получил рассечение головы из-за прилетевшей с трибун пивной банки
Роман Кольцов
Корреспондент
Хавьер Агирре.
Хавьер Агирре.
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Реакция Агирре вызывает только уважение.

Сборная Мексики неожиданно уступила на выезде Гондурасу (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги наций КОНКАКАФ. Один из фанатов в эмоциональном порыве бросил на поле посторонний предмет — и попал в голову главному тренеру мексиканской команды Хавьеру Агирре.

Что произошло

После финального свистка Агирре шел к своему коллеге — тренеру сборной Гондураса Рейнальдо Руэде, чтобы пожать ему руку и поблагодарить за игру. В этот момент в его голову прилетела банка пива, а из раны моментально начала сочиться кровь.

Реакция 65-летнего мексиканского специалиста на этот эпизод поражает. Он не стал падать, изображать муки и биться в истерике. А спокойно покинул поле с окровавленной головой. В современном футболе подобное поведение — настоящая редкость.

Не пожаловался даже на пресс-конференции

Во время общения с журналистами Агирре также не дал волю эмоциям. Признал поражение своей команды и призвал не делать акцент на инциденте с прилетевшей ему в голову банкой.

«Ничего, ничего, это футбол. Гондурас заслужил победу, он был лучше нас в некоторых аспектах, мне ничего не остается, кроме как поздравить соперника и попытаться поднять дух моей команды. Инцидент после матча? Нет смысла даже упоминать о нем, потому что это футбол. Я не из тех, кто жалуется», — цитирует Хавьера ESPN.

А вот Федерация футбола Мексики выпустила официальное заявление в связи с произошедшим. Она потребовала, чтобы Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) предприняла немедленные и решительные действия в связи со сложившейся ситуацией.

В КОНКАКАФ уже заявили, что «такому жестокому поведению нет места в футболе». В ближайшее время дисциплинарный комитет рассмотрит поведение болельщика, бросившего посторонний предмет на поле.

Хавьер Агирре.
Фото AFP

Когда ответный матч

Хавьер Агирре, который в июле этого года в третий раз стал главным тренером сборной Мексики, потерпел поражение в первом же официальном матче. До этого коллектив под его руководством провел четыре товарищеские встречи — дважды сыграл вничью и одержал две победы.

Теперь, чтобы продолжить выступление в Лиге наций КОНКАКАФ, его подопечным нужно будет отыгрывать разницу в два пропущенных мяча. Ответная игра против Гондураса пройдет 19 ноября в Толуке. Победитель не только выйдет в полуфинал, но и получит путевку на Золотой кубок КОНКАКАФ-2025.

Хавьер Агирре
Сборная Мексики по футболу

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