Кому верим?

28 октября во Франции традиционно вручат «Золотой мяч». Разумеется, людям не терпится узнать имя победителя до объявления результатов. Издание Daily Mail удовлетворило спрос — и показало фотографию окончательного списка. Но есть нюансы.

Кому верить?

Английский таблоид одним из первых опубликовал слитый список «Золотого мяча» — правда, предусмотрительно пояснил, что он был взят из соцсетей. Поэтому источник установить нельзя — но рейтинг футболистов выглядит правдоподобно.

Так, согласно этому списку, «Золотой мяч» — 2024 выиграет нападающий «Реала» Винисиус — он давно считается одним из главных претендентов на награду. 24-летний бразилец отлично провел год: выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов, а также еще ряд трофеев с мадридцами. Второе место в рейтинге занял полузащитник «Манчестер Сити» Родри, еще один из главных претендентов на «ЗМ» по прогнозам. Замыкает тройку Джуд Беллингем («Реал»). Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн заняли четвертое и шестое места соответственно.

Однако позднее появился другой список. У него, в отличие от первого, есть конкретный источник — колумбийский журналист Луис Артуро Энао. Его рейтинг радикально отличается от предыдущего. Так, по данным колумбийца, победил Родри (596 баллов), второе место занял Винисиус (580), третье место занял Беллингем (450). Мбаппе и Холанн расположились на пятом и восьмом местах соответственно.

Какой бы из рейтингов не оказался правдивым, их объединяет одно: в обоих и близко нет Месси и Роналду. Оба, как известно, не попали в список из 30 претендентов.

Фото Global Look Press

Сливы «Золотого мяча» — классика. Иногда они даже бывают правдивы

«Золотой мяч» — главная индивидуальная награда в футболе, интерес к ней огромен, поэтому наличие сливов не удивляет. Они случаются регулярно — и иногда даже сбываются.

Например, в 2018 году испанская радиостанция Onda Cero опубликовала сенсационный список, в котором победителем значился Лука Модрич, а Криштиану Роналду занял второе место. Многие не поверили, но рейтинг оказался полностью правдивым — вплоть до точного числа очков у каждого игрока.

В 2019-м в соцсетях Barca Universal появился слив, согласно которому награду забрал Лионель Месси, а второе место занял Вирджил ван Дейк. В общем-то, прокаталонский портал оказался прав, но с количеством баллов и местами за пределами топ-2 все оказалось печально.

А вот в 2021 году все оказалось иначе — в соцсетях завирусилось фото, из которого следовало, что награду выиграл Роберт Левандовски, обидно оставленный без награды в 2020 году из-за коронавируса. На второе место поставили Месси, на третье — Бензема. По факту «Золотой мяч» взял аргентинец, а Бензема не вошел даже в топ-3.

Какой из нынешних слитых списков окажется верным и станет ли таковым вообще — узнаем совсем скоро. Церемония вручения «Золотого мяча» — 2024 начнется 28 октября в 21.00 по московскому времени.