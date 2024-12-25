Индонезийский клуб выпустил 12-го футболиста на поле и победил. Судьи не заметили подвоха

Теперь нарушителю грозят последствия.

В матче 16-го тура чемпионата Индонезии команда «ПСМ Макассар» выпустила 12-го футболиста в концовке встречи с «Барито Путера». Лишний полевой игрок помог команде удержать победу со счетом 3:2, однако позднее обман вскрылся. Теперь «Макассару» грозят последствия.

Внимательный соперник

Как пишет индонезийское издание Detik, «Макассар» играл в большинстве с 98-й минуты и до самого завершения встречи. Численное преимущество хозяева получили после тройной замены в добавленное время — один из футболистов остался на поле. Имя игрока уже вычислили — это нападающий Ахмат Фахрул Адитиа.

На вопиющее нарушение одного из главных футбольных правил — игры в составах 11 на 11 человек — обратил внимание тренерский штаб соперника. После проигранного матча представители «Барито Путера» написали лиге письмо и приложили скриншот, на котором видны 12 футболистов «Макассара». Случился скандал.

В лиге отреагировали моментально: «Мы в процессе. Решение будет принято на основе правил и положений нашей лиги. Все отчеты будут составлены», — заявил директор индонезийского чемпионата Ферри Паулюс.

В клубе поспешили переложить ответственность на судей: «Наша задача — передать резервному рефери уведомление о замене. Все остальное — это уже судейская прерогатива. Они регулируют входы и выходы запасных игроков», — заявил представитель клуба Сулейман Абдул Карим.

«Макассару» есть о чем переживать — появление несанкционированного 12-го футболиста на поле во всем мире считается достаточно тяжелым нарушением и наказывается со всей строгостью. В случае с «Макассаром» победный матч почти со стопроцентной вероятностью превратится в техническое поражение. Помимо этого, нарушителю грозит еще и штраф в 90 миллионов рупий (примерно 5 тысяч евро).

Фото Global Look Press

В Европе такое тоже случается

Индонезия, вероятно, не лучший образец профессионального футбола. Однако подобные истории происходили и в Европе, причем относительно недавно. Глупо попался тот, от кого этого совсем не ждешь, — мюнхенская «Бавария»!

Оплошность произошла в апреле 2022 года в матче бундеслиги против «Фрайбурга». На 85-й минуте Юлиан Нагельсманн заменил Комана и Толиссо на Забитцера и Зюле, и игра продолжилась. А уже через минуту судья обнаружил, что Коман все еще на поле — под шум начавшегося скандала Кингсли быстренько убежал на бровку. «Бавария» играла в большинстве 16 секунд.

В деле моментально разобрались — оказалось, что кто-то из мюнхенцев перепутал номера и указал, что с поля должен уйти 29-й номер. Такого в «Баварии» не было — Коман бегал под 11-м.

Несмотря на казавшуюся незначительность нарушения, небольшой скандал все же произошел. «Фрайбург» и в равных составах горел 1:4, поэтому особо не возмущался. Хотя апелляцию в лигу все-таки подал, но указал, что сделал это «для галочки».

Лига не стала наказывать «Баварию» — чиновники признали, что это была просто невнимательность со стороны официальных лиц (в том числе четвертого арбитра), а не злой умысел мюнхенцев. Результат 4:1 в пользу команды Нагельсманна оставили в силе.