Ужас из Индонезии: футболист нокаутировал судью за назначение пенальти. Арбитра увезли на скорой

Игрока спровоцировало скандальное судейство.

Из Индонезии неожиданно прилетел один из самых диких хайлайтов последних дней. Футболист ударил главного арбитра по челюсти сразу после пенальти, назначенного в ворота его команды. 11-метровый выглядел сомнительно, но так делать все равно нельзя.

За что назначили пенальти

Инцидент произошел в матче Национальной недели спорта — местного аналога Олимпийских игр. Этот турнир проводится с 1948 года между различными провинциями Индонезии. На этот раз состязания принимала провинция Ачех — ее сборная и играла в скандальном футбольном матче 1/4 финала против Центрального Сулавеси.

В компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота Сулавеси, который вел 1:0, но остался вдевятером после удалений на 74-й и 84-й минутах — оба решения оказались спорными. 11-метровый тоже выглядел сомнительно: игрок Ачеха самостоятельно упал в штрафной, но судья все равно уверенно указал на «точку». Это решение спровоцировало одного из игроков гостей, который мощным ударом по челюсти нокаутировал арбитра.

Хозяева не реализовали пенальти, однако их стало еще на одного игрока больше — футболист, вырубивший арбитра, получил красную карточку, и гости остались ввосьмером.

Рефери увезли прямо с газона на скорой помощи (его здоровью ничто не угрожает), а его место занял четвертый арбитр. Даже после незабитого пенальти судья не торопился давать финальный свисток, хотя добавленное время давно истекло. Команды дотянули до тех пор, пока рефери не назначил еще один 11-метровый в ворота гостей: на этот раз за игру рукой. Теперь уже Ачех сравнял счет, после чего арбитр дал свисток, который означал, что матч переходит в дополнительное время. Потерпевшая команда возмутилась и покинула поле: ей было засчитано поражение.

Этот инцидент оказался не единственной горячей точкой матча — на 39-й минуте игру прервали на семь минут. Тренер сборной Сулавеси Зулкифли Сюкур вступил в перепалку с игроками соперника, после чего болельщики забросали поле бутылками.

В Индонезии футболист во время матча нокаутировал судью за спорно назначенный пенальти. Фото Скриншот трансляции

Как отреагировали на инцидент

В Футбольной ассоциации Индонезии отреагировали не только на неспортивное поведение футболиста, но и на странное судейство: арбитр на протяжении всего матча принимал спорные решения в пользу Ачеха. Глава федерации Эрик Тохир заявил, что ударивший рефери футболист понесет жесткое наказание, а также анонсировал расследование действий судьи.

«Конечно, будет проведено углубленное расследование, — сказал Тохир. — Признаки нечестного матча — это серьезный материал, требующий изучения. Кроме того, поведение игроков тоже приведет к жестким санкциям. Это преступное деяние, имеющее юридические последствия. Скандал вокруг судейства — еще одна вещь, которая также имеет правовые последствия. Не существует терпимости к сторонам, которые намеренно нарушили обязательства по честной игре».