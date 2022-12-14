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14 декабря, 16:15

Футболиста в Иране приговорили к смертной казни. Его обвиняют в вооруженном мятеже

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Амир Реза Наср-Азадани.
Фото FIFPro
Протесты в Иране.
Фото Global Look Press
1/2
Telegram Дзен
Экс-защитнику «Трактора» грозит повешение.

Бывший защитник иранского «Трактора» Амир Реза Наср-Азадани приговорен к смертной казни, сообщает IranWire.

В конце ноября его арестовали в связи с протестами в Иране, начавшимися после смерти девушки Махсы Амини, — ее задержала полиция нравов за «неподобающее ношение хиджаба». Позже она впала в кому и скончалась.

Суд Исламской Республики хочет повесить Наср-Азадани за преступление, которое называют «мохаребех», — ведение войны против Бога. Его обвиняют в вооруженном мятеже против Исламской Республики.

Семье футболиста угрожали службы безопасности Ирана, поэтому адвокат попросил их хранить молчание, отмечает IranWire. Родственникам часто обещают смягчение приговора для близких, включая освобождение от смертной казни, если они не будут публично говорить об инциденте.

При этом действия властей уже осудил Международный профсоюз футболистов FIFPro.

«FIFPro потрясена и возмущена сообщениями о том, что ему грозит казнь в Иране из-за поддержки прав женщин и основных свобод в его стране. Мы солидарны с Амиром и призываем к немедленной отмене наказания», — говорится в заявлении организации.

Протесты в Иране. Фото Global Look Press
Протесты в Иране.
Фото Global Look Press

Могут ли его помиловать? Адвокат уверяет — шансы есть

В 2014 году Наср-Азадани стал игроком команды «Тегеран Рах-Ахан» и впервые сыграл в премьер-лиге Ирана. Через два года он присоединился к «Трактору», в составе которого провел два сезона, но приостановил карьеру из-за травмы.

Футболиста связывают с убийством полковника Эсмаила Чераги, который погиб во время протестов. Телекомпания IRIB позже опубликовала признания обвиняемых, среди которых был и Амир Наср-Азадани.

Однако издание IranWire опровергло информацию о причастности игрока к убийствам. Источники утверждают, что он мирно участвовал в общенациональных акциях протеста, ограничившись скандированием лозунгов, и никогда не посещал район, где были убиты бойцы Корпуса стражей исламской революции.

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В первые дни после ареста футболиста службы безопасности угрожали его семье, чтобы родственники не сообщали о случившемся, поэтому факт задержания официально не раскрывался.

По последним данным, Амира могут помиловать. Источник IranWire сообщает, что после суда предоставленный государством адвокат дал понять семье футболиста, что «игрока хотят просто напугать». Однако если родственники создадут резонанс в иностранных СМИ, «смертный приговор станет реальностью, и отменить его будет невозможно».

Никто из представителей сборной Ирана, игравших на чемпионате мира в Катаре, не отреагировал на угрозу казни Наср-Азадани и не сделал публичных заявлений.

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П
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Хорватия
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1
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П
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4 2
Аргентина
П1 3.70 X 3.20 П2 2.25
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Хорватия
П
4 1
2 1
Бразилия
П1 8.50 X 4.60 П2 1.45
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Аргентина
3
0
Хорватия
П1 2.02 X 3.10 П2 4.80
Финал 18.12 18:00
Аргентина
-
:
-
Франция
П1 2.85 X 3.10 П2 2.85
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Хорватия
17.12
18:00
Марокко
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Франция
2
0
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Англия
1
2
Франция
П1 2.85 X 3.10 П2 2.85
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Марокко
1
0
Португалия
П1 6.70 X 4.00 П2 1.60
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Англия
3
0
Сенегал
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Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
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Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
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Португалия
6
1
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Англия
Иран
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6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
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2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
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2
G 02.12 22:00
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