Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 15:45

В Колумбии игрок призвал бороться с договорняками — и получил четыре матча бана и крупный штраф

Игрока «Атлетико Насьоналя» Кампусано дисквалифицировали за пост о договорных матчах
Артемий Кутейников
Корреспондент
Футболист «Атлетико Насьональ» Йорман Кампусано.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Йорман Кампусано зря искал справедливости.

В Колумбии произошел скандал. Футболист «Атлетико Насьональ» Йорман Кампусано в соцсетях предположил, что игра, в которой он принимал участие, была нечестной, и получил за это четыре матча дисквалификации и крупный штраф.

Что написал Кампусано

28-летний полузащитник разозлился после ничьей своего «Атлетико Насьональ» в матче с «Мильонариос» (1:1). Соперник отыгрался на 84-й минуте благодаря голу Радамеля Фалькао с пенальти. Вот только назначение 11-метрового оказалось спорным — в момент нарушения игрок «Мильонариоса», возможно, находился в офсайде и не мог участвовать в эпизоде.

Кампусано возмутился судейским решением и разразился постом в соцсетях — прикрепил скриншот скандального эпизода и написал о проблеме честного судейства в Колумбии. «Давайте позаботимся о нашем футболе. Решение уже принято, и ничего не изменится, но пришло время открыть глаза ради блага колумбийского футбола, где существуют договорные матчи. Тысячи болельщиков по всей стране идут на жертвы, чтобы увидеть шоу на поле, в то время как царит несправедливость. Поэтому я призываю вас ради блага нашего футбола открыть глаза», — призвал футболист.

«Атлетико» добился приостановки дисквалификации

Йормана серьезно наказали за пост в соцсетях. 11 декабря колумбийская лига опубликовала заявление, в котором объявила, что футболист нарушил статью 72 Единого дисциплинарного кодекса — она предусматривает наказание за высказывания, наносящие ущерб имиджу лиги. Официальные лица подчеркнули, что подобная публичная критика недопустима — она была расценена как неуважение к турниру и его организаторам.

Колумбийца дисквалифицировали на четыре матча и оштрафовали на 19 миллионов колумбийских песо (около 450 тысяч рублей). Для клуба это стало проблемой — бан накладывался на финальное противостояние Кубка Колумбии с «Америка де Кали», первый матч которого уже прошел 13 декабря (3:1), а Кампусано отыграл в нем со стартового до финального свистка.

«Атлетико» добился отмены дисквалификации — по информации колумбийского журналиста Хуана Давида Лондоньо, клуб воспользовался статьей 42 дисциплинарного кодекса для приостановки вступления санкций в силу. Кампусано вышел в стартовом составе на первый матч финала, который закончился уверенной победой «Атлетико» (3:1).

Эфраин Хуарес и Йорман Кампусано.
Фото AFP

Как складывается карьера Кампусано

Полузащитник почти всю карьеру провел в Южной Америке — только в сезоне-2022/23 выступал в аренде за турецкий «Гиресунспор». Летом 2023-го он вернулся из Европы в «Бока Хуниорс», откуда уже этим летом его арендовал «Атлетико Насьональ». Также у Йормана пять матчей за сборную Колумбии — правда, он не вызывался в национальную команду с декабря 2023 года.

Футбол
ФК Атлетико Насьональ
Читайте также
Ротенберг потребовал разобраться в судействе после матча Кубка Первого канала
Два танкера потерпели крушение в Керченском проливе. Что известно к этому часу
Экс-руководство WorldSkills похитило более 130 млн рублей
Очевидец крушения судов в Керченском проливе рассказал подробности происшествия
Жесткий наезд Ротенберга на судей, удар Тайсона и перелом со смещением. Что произошло после матча Россия 25 - Беларусь
Карло Анчелотти: биография легенды «Милана» и тренера «Реала»
Сегодня
Вчера
Неделя