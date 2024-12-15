Йорман Кампусано зря искал справедливости.

В Колумбии произошел скандал. Футболист «Атлетико Насьональ» Йорман Кампусано в соцсетях предположил, что игра, в которой он принимал участие, была нечестной, и получил за это четыре матча дисквалификации и крупный штраф.

Что написал Кампусано

28-летний полузащитник разозлился после ничьей своего «Атлетико Насьональ» в матче с «Мильонариос» (1:1). Соперник отыгрался на 84-й минуте благодаря голу Радамеля Фалькао с пенальти. Вот только назначение 11-метрового оказалось спорным — в момент нарушения игрок «Мильонариоса», возможно, находился в офсайде и не мог участвовать в эпизоде.

Кампусано возмутился судейским решением и разразился постом в соцсетях — прикрепил скриншот скандального эпизода и написал о проблеме честного судейства в Колумбии. «Давайте позаботимся о нашем футболе. Решение уже принято, и ничего не изменится, но пришло время открыть глаза ради блага колумбийского футбола, где существуют договорные матчи. Тысячи болельщиков по всей стране идут на жертвы, чтобы увидеть шоу на поле, в то время как царит несправедливость. Поэтому я призываю вас ради блага нашего футбола открыть глаза», — призвал футболист.

«Атлетико» добился приостановки дисквалификации

Йормана серьезно наказали за пост в соцсетях. 11 декабря колумбийская лига опубликовала заявление, в котором объявила, что футболист нарушил статью 72 Единого дисциплинарного кодекса — она предусматривает наказание за высказывания, наносящие ущерб имиджу лиги. Официальные лица подчеркнули, что подобная публичная критика недопустима — она была расценена как неуважение к турниру и его организаторам.

Колумбийца дисквалифицировали на четыре матча и оштрафовали на 19 миллионов колумбийских песо (около 450 тысяч рублей). Для клуба это стало проблемой — бан накладывался на финальное противостояние Кубка Колумбии с «Америка де Кали», первый матч которого уже прошел 13 декабря (3:1), а Кампусано отыграл в нем со стартового до финального свистка.

«Атлетико» добился отмены дисквалификации — по информации колумбийского журналиста Хуана Давида Лондоньо, клуб воспользовался статьей 42 дисциплинарного кодекса для приостановки вступления санкций в силу. Кампусано вышел в стартовом составе на первый матч финала, который закончился уверенной победой «Атлетико» (3:1).

Эфраин Хуарес и Йорман Кампусано. Фото AFP

Как складывается карьера Кампусано

Полузащитник почти всю карьеру провел в Южной Америке — только в сезоне-2022/23 выступал в аренде за турецкий «Гиресунспор». Летом 2023-го он вернулся из Европы в «Бока Хуниорс», откуда уже этим летом его арендовал «Атлетико Насьональ». Также у Йормана пять матчей за сборную Колумбии — правда, он не вызывался в национальную команду с декабря 2023 года.