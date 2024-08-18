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Сегодня, 02:15

«Барселона» и «Ливерпуль» выиграли с новыми тренерами, Оздоев и Чалов отличились за ПАОК, во Франции — жуткая травма

«Барселоны» одержала победу над «Валенсией» в матче чемпионата Испании
Андрей Кузичев
Корреспондент
Игрок «Валенсии» Кристиан Москера в борьбе с футболистом «Барселоны» Рафиньей.
Фото Reuters
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Главные события субботы в европейском футболе.

Франция: «Монако» без Головина

Франция. Лига 1. 1-й тур
17 авг, 20:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
0:2
Лилль

Игровой день в лиге 1 был омрачен жуткой травмой полузащитника «Лилля» Гомеса, который в центре поля получил удар в голову от удаленного в итоге защитника «Реймса» Коне. Подбежавшие к англичанину футболисты сразу дали сигнал медикам, а одноклубники повернули пострадавшего на бок, так как у него после потери сознания запал язык. Арбитр немедленно принял решение об остановке матча, а лежавшему на газоне Гомесу оказывали помощь порядка двадцати минут.

Игрока унесли с поля на носилках, после чего его доставили в больницу. Как оперативно сообщил «Лилль», там Гомес пришел в сознание. Игра же формально возобновилась на 45-й минуте, чему предшествовала дополнительная разминка. Таким образом, гол открывшего счет Диаките забит на 30-й из 34 добавленных минут. А уже во втором тайме преимущество «догов» закрепил их лучший снайпер Дэвид.

Франция. Лига 1. 1-й тур
17 авг, 22:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
1:0
Сент-Этьен

«Монако» стартовал без травмированного Александра Головина и добился рабочей победы над вернувшимся в лигу 1 «Сент-Этьеном». Ади Хюттер использовал привычную для прошлого сезона схему с двумя форвардами и атакующими игроками на флангах, а вместо россиянина слева действовал Бен Сегир. Решающим же оказался гол другого лидера монегасков — Минамино. Если подсчитывать очки, набранные с начала года, то выигравший пять домашних матчей подряд «Монако» с 37 баллами идет вровень с играющим в воскресенье «Лионом» и уступает только «ПСЖ» (39).

Мохамед Салах.
Фото Reuters

Англия: новые рекорды Салаха

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
17 авг, 14:30. Portman Road (Ипсвич)
Ипсвич
0:2
Ливерпуль

Арне Слот уже немного особенный, ведь в XXI веке свой первый официальный матч во главе «Ливерпуля» не выигрывал ни один тренер, включая Юргена Клоппа. Прошлый раз так в 1998 году начинал Жерар Улье. Хотя в гостях у вернувшегося в АПЛ спустя 22 года «Ипсвича» пришлось непросто. Да, было преимущество, но «трактористы» перед родными трибунами играли воодушевленно и даже пенальти заработали. Гостей спас ВАР, который обнаружил на одном из этапов атаки офсайд.

Зато на исходе часа игры избавившийся от своей роскошной шевелюры Салах после паса Александера-Арнолда попадания в положение «вне игры» избежал и покатил мяч Диогу Жоте. На грани офсайда действовал Мо и в следующей результативной атаке, оказавшись в правильном положении как после роскошной диагонали ван Дейка, так и после стеночки с Собослаи. Египтянин за пять минут обновил два рекорда лиги: теперь он лучший бомбардир (9 мячей) и самый результативный игрок (14 очков) первых туров АПЛ.

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Англия. Премьер-лига. 1-й тур
17 авг, 17:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
2:0
Вулверхэмптон

Уверенно стартовал и выигравший с начала года 17 из девятнадцати матчей чемпионата «Арсенал». Тут все привычно, как и фамилии главных героев матча на «Эмирейтс». Сака в первом тайме выполнил классную подачу на голову Хаверца, а после перерыва — после смещения с фланга — сам резко выстрелил в ближний угол. Второй успех лондонцев оказался как нельзя кстати, так как «волки» могли подкараулить шанс на спасение. Например, в первом тайме у гостей получилась одна опасная атака, и хозяев спасла только отставленная рука Райи. Добавим, что главный новичок «Арсенала» Калафьори смотрел за игрой со скамейки запасных, а на замену в итоге вышел другой защитник — пропустивший прошлый сезон из-за тяжелой травмы Тимбер.

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
17 авг, 19:30. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
1:2
Астон Вилла

Самым сложным среди фаворитов был соперник «Астон Виллы». «Вест Хэм» на своем поле для всех не подарок, а тут еще первый матч на посту главного тренера «молотобойцев» проводил Хулен Лопетеги. На быстрый гол Онана хозяева ответили пенальти в исполнении Лукаса Пакета, которого хотят пожизненно отстранить от футбола за махинации со ставками. Однако разбирательство продолжается, и АПЛ разрешила лондонцам внести игрока в заявку.

Впрочем, его гола не хватило даже для ничьей, а Унаи Эмери выиграл дуэль у тренера-соотечественника благодаря заменам. Точнее, в победной атаке приняли участие четыре футболиста, и все началось с диагонального перевода на фланг, но два последних штриха на картину нанесли джокеры. Выступивший в роли ассистента Джейкоб Рэмси и пробивший в касание Дуран. 20-летний колумбиец провел в играх АПЛ всего десять с небольшим часов, и в среднем посылает мяч в сетку с интервалом в 103 минуты. Выше скорострельность только у машины Холанна, которая штампует голы каждые 85 минут.

Ламин Ямаль после замены в матче с «Валенсией».
Фото Reuters

Испания: трио 17-летних

Испания. Ла Лига. 1-й тур
17 авг, 22:30. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
1:2
Барселона

Перед своей официальной премьерой на посту главного тренера «Барселоны» Ханси Флик оптимистично ответил на вопрос о конкуренции с «Реалом»: «У нас высокий уровень качества, а в футболе все зависит от того, выиграешь ты или проиграешь. Мы готовимся к каждой игре. Я доволен игроками, которые у меня сейчас есть. Когда травмированные вернутся, я уверен, мы будем очень хорошей — сильной командой».

Гави, Араухо, Фати, Френки де Йонг (его не собираются отпускать в «МЮ»), герой Олимпиады Фермин Лопес, Гюндоган (если слухи о его желании уйти преувеличены), наконец, Ольмо... Резервы у сине-гранатовых действительно приличные, и, к примеру, на «Месталье» на замену вышли Педри с Кристенсеном. А сама игра сложилась для «Барсы» непросто. Пропустив в концовке первого тайма, каталонцы едва не получили второй гол. Спас отбивший мяч с линии ворот Кубарси. Этот сейв юного защитника вдохновил на результативный ответ, когда диагональ Бальде обернулась пасом Ямаля на опередившего защитника Левандовски.

В начале же второго тайма поляк оформил дубль, реализовав заработанный Рафиньей пенальти. И это еще Мамардашвили, чей трансфер в «Ливерпуль» сейчас активно обсуждается, не дал забить освистанному трибунами экс-валенсийцу Феррану Торресу. Чего-то особенного «Барса», конечно, не показала, но сыграла солидно. И это особенно ценно с учетом того, что в составе было сразу три 17-летних игрока — Ямаль, Кубарси и Берналь. Плюс, в старте дебютировал 20-летний Касадо.

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Италия: Ваноли не удержал победу на «Сан-Сиро»

Италия. Серия А. 1-й тур
17 авг, 19:30. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
2:2
Интер

Чемпионы начали защиту титула с крайне сложной игры в Генуе, где им пришлось отыгрываться. Сделать это удалось оперативно — после классной подачи Бареллы на голову Тюрама. А дальше начались проблемы, и на пути нерадзурри ко второму голу дважды оказывался Бадель. В первом случае, когда арбитр указал на 11-метровую отметку, в дело вмешался ВАР. На повторе было четко видно, что капитан «Дженоа» сыграл в мяч, после чего Тюрам сам попал оппоненту по ноге. А когда Голлини не дал забить Лаутаро Мартинесу, и на добивание первым успел Димарко, на пути мяча оказалась голова Баделя.

Вторая половина получилась еще более насыщенной событиями. Там судьи дважды отменяли голы «Интера». И если в первом случае офсайд у отдававшего последний пас Дармиана был очевидным, то во втором эпизоде ВАР исправил ошибку лайнсмена и засчитал еще один гол Тюрама. Казалось, он станет победным, однако в компенсированное время неловко сыгравший в своей штрафной Биссек коснулся мяча рукой. И хотя Зоммер парировал пенальти Жуниора Мессиаса, с добивания бразилец сравнял счет. Есть первая сенсация сезона. За четырнадцать лет это лишь второй случай, когда действующий обладатель скудетто не смог выиграть в первом туре.

Альваро Мората из «Милана» столкнулся с Адрианом Тамезом из «Торино».
Фото Reuters
Италия. Серия А. 1-й тур
17 авг, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
2:2
Торино

Техника тоже несовершенна. На «Сан-Сиро» — после того, как мяч после удара Беллановы головой отлетел от штанги — арбитр не получил сигнал системы автоматического определения гола. Хорошо, в комнате ВАР все увидели, и получивший подсказку арбитр указал на центр, а на защитника «Милана» Тшау записали автогол. Когда же Сапата во втором тайме удвоил перевес «Торино», запахло провальной премьерой Паулу Фонсеки.

Однако тренер все перевернул заменами. Чего не скажешь о возглавившем гранатовых Паоло Ваноли. Бывший тренер «Спартака» выпустил на концовку экс-динамовца Сазонова, и буквально через минуту опередивший его Мората вернул «Милан» к жизни. А в компенсированное время сработала связка еще двух резервистов — навесившего с фланга Мусы и вогнавшего мяч под перекладину Окафора. Две ничьих миланских команд с одинаковым счетом — и какое разное послевкусие!

«Байер» празднует победу в Суперкубке Германии.
Фото Reuters

Германия: «Байер» прежний

Германия. Суперкубок. Финал
17 авг, 21:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
2:2
Штутгарт

Пока другие топ-клубы вроде «Баварии» и дортмундской «Боруссии» разминались в Кубке Германии на представителях низших дивизионов, «Байер» и «Штутгарт» выдали крутую игру за Суперкубок. Собственно, такими были их встречи и в прошлом сезоне, когда в Леверкузене команда Хаби Алонсо дважды уступала в счете и вырвала победу на 90-й минуте (3:2), а на поле швабов чемпионы спаслись на шестой компенсированной (2:2). Здесь же команды быстро обменялись голами, и «Штутгарт» был даже острее.

Только за первый тайм каркас ворот трижды приходил на выручку Градецки. Кроме того, жизнь «Байеру» осложнило удаление Террье. Французский новичок пытался сохранить мяч в центре поля и въехал прямой ногой в Демировича. Так «Штутгарт» получил численное преимущество уже на 37-й минуте. А реализовать его удалось во второй половине матча благодаря свежести джокеров — промчавшегося по флангу Кретцига и замкнувшего его передачу Ундава.

Но мы же помним, что на внутренней арене безвыходных ситуаций для «Байера» не бывает. Когда Фримпонг не попал в фактически пустые ворота, кто-то подумал, что прежняя магия исчезла. Только все на месте — и крутые передачи Гримальдо, и сравнявший счет король концовок Шик. Ну а в серии пенальти сейв Градецки и промах Силаса принесли Леверкузену третий титул под началом Алонсо. Это на один трофей больше, чем за прежнюю историю клуба.

Греция: перекладина Чалова

Греция. Национальная лига. 1-й тур
17 авг, 20:00. Toumba (Салоники)
ПАОК
3:2
Пансерраикос

ПАОК пережил вылет из Лиги чемпионов и стартовал в чемпионате Греции с победы, а оба российских легионера вышли в стартовом составе. Магомед Оздоев отметился голом, в добавленное к первому тайму время отличившись после подачи углового. А заработавший решающий пенальти Федор Чалов был близок к своему первому мячу за «Двуглавых орлов», однако его удар головой пришелся в перекладину. Смущают, правда, проблемы в обороне команды Рэзвана Луческу. После четырех мячей от «Мальме» (3:4) она дважды пропустила от девятой команды по итогам прошлого сезона. Между тем впереди отбор в Лигу Европы и встречи с ирландским «Шэмрок Роверс».

Статистика дня
1 матч потребовался новичку «Марселя» Рульи, чтобы отразить больше пенальти, чем Пау Лопес. Прошлый раз вратарь провансальцев (Пеле) отбивал 11-метровый в лиге 1 в декабре 2019 года.
1-м японским вратарем в истории серии А стал голкипер «Пармы» Судзуки.
3-м — после Пайета и Суареса — футболистом, оформившим дубль в дебютном матче за «Марсель», стал нападающий Гринвуд.
8 мячей прямыми ударами со штрафных забил защитник «Фиорентины» Бираги. Начиная с сезона-2018/19 в серии А ни у кого нет таких показателей.
13 раз не менее двух мячей в играх португальского чемпионата забивал нападающий «Спортинга» Дьекереш.
39 лет и 39 дней — возраст защитника «Эвертона» Эшли Янга, который стал самыми «пожилым» игроком, удаленным в матче АПЛ.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Байер
ФК Барселона
ФК Ливерпуль
ФК Милан
ФК Монако
ФК ПАОК
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