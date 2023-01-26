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Сегодня, 21:45

Ванда Нара и Мауро Икарди втянули в свои разборки футболиста «Спартака». Его обвиняют в измене жене на сборе

Отдел фото «СЭ»
Ванда Нара, Мауро Икарди, Кейта Бальде.
Фото «СЭ»
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Похоже, что ревность между ними никогда не утихнет.

О взаимоотношениях футболиста «Галатасарая» Мауро Икарди и его жены и агента Ванды Нары наверняка слышали все, кто увлекается футболом. Давным-давно эта история началась со скандала, когда Икарди увел Ванду у своего друга Макси Лопеса, и полыхает по сей день.

Мауро Икарди и&nbsp;Ванда Нара. «Как больно причинять боль близким». История любви и измены в семье Икарди и Ванды

Мауро и Ванда не устают расставаться и сходиться вновь, выкладывать взаимные обвинения в изменах, делить общие деньги и многое другое, но осенью этого года казалось, что все наконец-то закончится. Пара объявила о том, что окончательно расстается и перестанет мучить общественность подробностями своей личной жизни.

Мауро Икарди и Ванда Нара. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Сразу после этого Нара снялась в клипе аргентинского репера L-Ganto, где лежала с ним в одной постели, чем вызвала новую волну ревности со стороны Икарди, который, по слухам, даже отпросился из клуба и полетел в Аргентину лично разбираться в вопросе. Бракоразводный процесс, идущий всю зиму, имеет те же черты, что и их отношения, — он полон страстей и конца ему не видно. На кону огромные деньги, деловые отношения и общие дети.

У Ванды и Мауро большая семья. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Почти четыре месяца без больших скандалов — Ванда и Мауро проявили недюжинную стойкость. До сегодняшнего дня. Футболист обвинил свою пока еще супругу в измене. И этим несчастным человеком стал игрок «Спартака» Кейта Бальде.

Испанский журналист Жорди Мартин из источников, близких к их окружению, узнал, что Ванда поссорилась с Икарди и улетела отдыхать в Дубай (что подтверждают ее соцсети) и хорошо провела время в компании Бальде, который тоже находится там — на сборах красно-белых. В качестве доказательств у Икарди есть скриншоты их переписки. Откуда? Их ему прислала сама Ванда. Также стало известно, что футболист начал подозревать жену из-за операций по его банковской карте.

Симона Гуатьери и Кейта Бальде. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Разозленный Мауро не выдержал и поставил в известность о произошедшем жену Бальде Симону Гуатьери. Так что футболисту «Спартака» теперь придется как минимум объяснить своей второй половинке, зачем он переписывался с Вандой Нарой. Быть может, просто хотел, чтобы она стала его агентом.

Позднее Мауро негативно высказался в адрес журналиста и обвинил его в том, что тот придумал часть этой истории. Не было никакой ссоры, а у жены есть своя банковская карта. А потом удалил все скриншоты, написав, что больше не желает раздувать эту историю. Бальде, в свою очередь, от возможной измены открещивается. Он не стал отрицать сам факт встречи с Вандой, но назвал это всего лишь дружескими посиделками в кафе.

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Тем не менее издание Golssip сообщило о новых последствиях конфликта. По их словам, Икарди заблокировал все карты жены, отчего у той случилась истерика, а также отправился во Францию, чтобы забрать свой частный самолет и не дать Ванде летать по курортам. На этом очередная серия заканчивается, но сериал продолжается.

Кейта Бальде
Мауро Икарди
фото
ФК Галатасарай
ФК Интер (Интернационале)
ФК Спартак (Москва)
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