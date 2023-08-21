Педри — палочка-выручалочка Хави, «Вест Хэм» разбил «Челси», мощный старт «Ювентуса»

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: роковая осечка Энцо

«Вест Хэм» перед стартом провернул крутой трансфер, избавив короля стандартов и капитана «Саутгемптона» Уорда-Проуса от выступлений в чемпиошипе, а тот сразу стал отрабатывать свои деньги. Каждый угловой хавбека сборной Англии таил угрозу, и один из них завершил Агерд. Но если «Челси» образца прошлого сезона после такого мог поплыть, то нынешняя команда — несмотря на свою молодость — психологически более устойчива.

Да и ветераны ведут за собой. Ответный гол — плод усилий травмировавшегося перед перерывом Чуквуэмеки, которому помог Чилуэлл, а Стерлинг заработал для синих не реализованный Энцо Фернандесом пенальти. Увы, подобные осечки имеют слишком высокую цену. «Вест Хэм», чуть просев, дотянул до перерыва, после чего снова взял игру под контроль. Антонио забил при помощи Уорда-Проуса, и даже удаление Агерда не помешало «молотобойцам». Больше того — дорогущий Кайседо смазал дебют, организовав пенальти в свои ворота, и пока у Маурисио Почеттино нет побед во главе «Челси».

Испания: реанимация Иско

Очень непривычно видеть домашние матчи «Барселоны» не на реконструируемом «Камп Ноу». Еще более удивительно наблюдать, как мучительно дается сине-гранатовым завершение атак. После страданий в гостях у «Хетафе» (0:0), где каталонцы из-за дисквалификаций потеряли Рафинью и сидевшего в воскресенье на трибуне Хави, мяч просто не хотел отправляться в ворота «Кадиса». Или просто в ворота, так как у гостей было несколько убойных моментов, однако они бездарно их загубили.

Но, конечно, «Барса» создала несоизмеримо больше, и вратарь гостей Ледесма за вечер застолбил за собой несколько мест в хит-параде лучших сейвов тура. И все же чемпион своего добился после изящной двухходовки Гюндогана и Педри. Последний, в падении отправив мяч в сетку, побежал к скамейке запасных и продемонстрировал специальную футболку в поддержку родного Тенерифе, где десятки тысяч людей эвакуированы из-за лесных пожаров.

Этот поступок говорит, что Педри помнит о своих корнях. А его гол — десятый под началом Хави — напомнил о репутации палочки-выручалочки. Дело в том, что принесший «Барсе» первую победу в новом сезоне Педри при нынешнем главном тренере семь раз отличался при счете 0:0, открывая путь к победе.

Пожалуй, самой заметной составляющей первого тайма стала первая большая игра вернувшегося на поле Иско. Перед прошлым сезоном он наконец-то расстался с «Реалом» и по зову Хулена Лопетеги пришел в «Севилью». Однако тренера уволили, а хавбек и вовсе расторг с андалусийцами контракт. Потом со скандалом сорвался зимний переход в «Унион», но, похоже, мудрый Мануэль Пеллегрини может реанимировать карьеру полузащитника, ведь «Бетису» нужна замена уехавшему в Мексику Каналесу.

В первом тайме Иско сделал 50 передач, и все нашли адресатов. Еще одна интересная цифра — ноль ударов «Атлетико». Не в створ — а вообще. Но мы же знаем, что такое прагматизм Диего Симеоне, и во втором тайме после стандарта Эрмосо заставил заскучавшего Руя Силву вытягивать мяч из-под перекладины. «Атлетико» активизировался, но на победу не наиграл. В итоге из большой испанской тройки потерь на данный момент избежал только «Реал».

Италия: спасительный пас Паредеса

«Рома» пока обходится без Дибалы, а два свежих новичка — Ренату Санчеш и Паредес — начали игру в запасе. В итоге бывшему полузащитнику «Зенита» удалось отметить возвращение в Рим голевой передачей. Причем угловой в исполнении аргентинца всего лишь спас «волков» от поражения. Единственный радостный для Жозе Моуринью момент — вернувшееся к Белотти голевое чутье. В серии А о его репутации грозного снайпера не вспоминали со времен «Торино», ведь в прошлом сезоне форвард в чемпионате не забивал. Проблемы же «Роме» создал ветеран Кандрева, которого вдохновило возвращение на «Олимпико». Бывший игрок «Лацио» сделал дубль впервые за семь лет, причем и тогда это случилось на главном стадионе Вечного города.

Кто-то называл игру «Ювентуса» скучной, а Массимилиано Аллегри — прагматиком, убивающим любое творчество? Получите его в исполнении Кьезы! Для начала он открыл счет, пробив так, что вратарь даже не шелохнулся. На секундомере были цифры 1:48, и это самый быстрый гол «Старой синьоры» в новом сезоне с 1981 года. А каков был пас Кьезы пяткой, после которого Камбьясо вырезал идеальную подачу на голову Рабьо! В интервале между этими моментами уместился реализованный Влаховичем пенальти, что превратило второй тайм в формальность. Это, конечно, нельзя назвать идеальным матчем, ведь «Удинезе» периодически напрягал Щенсны, но не обремененные еврокубками «бьянконери» показали, что они в числе претендентов на скудетто.

Германия: два рекорда в одном матче

Мощно по своим меркам усилившийся перед дебютом в Лиге чемпионов «Унион» стартовал с крупной победы. Правда, пока Урс Фишер встраивает новичков в состав, не форсируя события. В воскресенье в старт попали только трое новобранцев, включая бывшего спартаковца Крала. А Гозенс и отметившийся результативной передачей экс-форвард «Монако» Фолланд ограничились выходами на замену.

Что удивило, так это статус джокера у одного из героев прошлого сезона Беккера. Хотя отведенного времени голландцу хватило, чтобы помочь Беренсу оформить исторический хет-трик. С момента подсчета данных показателей никто в бундеслиге не делал «трюк со шляпой», забив все мячи головой. В историю турнира попал и нападающий «Майнца» Ажорк, став первым, кто не реализовал два пенальти в одном матче.

Статистика дня

1-м футболистом «Жироны», забившим 50 голов в ла лиге, стал нападающий Стуани. В активе уругвайского ветерана 42 процента мячей каталонцев в высшем дивизионе (51 из 149).

8 подряд домашних побед — лучшая серия «Астон Виллы» с 1990 года.

22 голевые передачи отдал в составе «Монако» Кайю Энрике. Начиная с сезона-2020/21 в лигах топ-5 защитник идет вровень с лучшими бразильцами — Неймаром и Винисиусом Жуниором.

29 мячей на счету самого результативного защитника «Порту» Маркано. Кроме того экс-игрок «Рубина» стал автором самого позднего победного гола в истории «драконов», отличившись на 90+10-й минуте.

39 лет и 214 дней — возраст защитника «Айнтрахта» Хасебе. Японец побил рекорд Ули Штайна и стал самым возрастным футболистом «орлов», сыгравшим в бундеслиге.

200 мячей забил в чемпионатах «большой пятерки» нападающий «Лацио» Иммобиле. Кроме того, с учетом всех турниров форвард отличился в гостевых матчах ровно 100 раз.