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Сегодня, 00:50

Ямаль превосходит график Месси, Лукаку забил полевому игроку, «Байер» все-таки проиграл в бундеслиге

«Байер» проиграл Лейпцигу, «Барселона» разгромила «Вальядолид»
Андрей Кузичев
Корреспондент
Ламин Ямаль и Рафинья празднуют гол в ворота «Вальядолида».
Фото Reuters
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Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: выездной вариант Эмери

Англия. Премьер-лига. 3-й тур
31 авг, 14:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
1:1
Брайтон

Бесспорно, по громкости вывески в этом туре нет равных воскресному матчу «МЮ» и «Ливерпуля», но с турнирной точки зрения центральной была встреча на «Эмирейтс», где сошлись две из четырех не терявших очки команд. Результаты подразумевал примерное равенство сил, а сама игра и ее итог данный тезис лишь подтвердили. Хотя есть и удивительные для домашних матчей «Арсенала» вещи. По итогам первого тайма «Брайтон» владел мячом 63,7 процента игрового времени, а к финальному свистку у гостей набралось 22 удара (4 в створ).

Это вдвое больше, чем нанесли «канониры», у которых на первом плане были привычные герои. Сака отдал, Хаверц забил — это почти классика от Микеля Артеты. Причем англичанин ассистирует партнерам во всех трех стартовых турах, чего игрокам «Арсенала» не удавалось двадцать лет — со времен Тьерри Анри. А при счете 1:1 классные моменты были как у Сака, так и у Хаверца, но блестяще сыграл Вербрюгген. Ответный же гол «чаек» примечателен крутым пасом Данка между двумя центральными защитниками хозяев. И хотя Райя первый удар отразил, на добивании отличился Жоао Педро. Справедливости ради, надо сказать, что почти весь второй тайм «Арсенал» провел в меньшинстве — после первого в карьере и весьма спорного удаления сыгравшего в АПЛ 245 матчей Райса.

Англия. Премьер-лига. 3-й тур
31 авг, 17:00. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
1:2
Астон Вилла

Ничьей на «Эмирейтс» воспользовалась приблизившаяся к конкурентам «Астон Вилла». В Лестере, где бирмингемцы не проигрывают на протяжении четырех матчей (+3=1), им пришлось поволноваться в концовке, когда «лисы» надеялись на пенальти, но в первом случае судьи не обнаружили нарушения, а во втором Варди забрался в офсайд. Еще один неприятный для «Виллы» момент — вынужденная замена Бэйли через четверть часа после стартового свистка.

Удивительно, что без забитых мячей остался Уоткинс. При счете 0:0 снайпер упустил пару отличных моментов, однако именно его пас после оригинального розыгрыша штрафного завершился голом Онана. А уже во втором тайме — всего через пару минут после замены Уоткинса — Дуран идеально пробил головой с подачи Диня. Этот гол принес Унаи Эмери 15-ю выездную победу в АПЛ, что является третьим результатом в лиге за период с назначения испанца на свой пост.

Англия. Премьер-лига. 3-й тур
31 авг, 19:30. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
1:3
Манчестер Сити

Главный итог дня — единоличное лидерство «Манчестер Сити», с которым в воскресенье может сравняться «Ливерпуль». Хосеп Гвардиола верен себе, ведь он никогда не проигрывал «Вест Хэму». Вот и в этот раз было видно, что проблемы «горожанам» могут создать только они сами. Кажется, штанга ворот «молотобойцев» еще звенела после удара Де Брейне, а Рубен Диаш в не самой сложной ситуации уже срезал мяч в собственные ворота.

Впрочем, довольно быстро чемпион вернул себе преимущество после выстрела Холанна в верхний угол. А первый субботний гол норвежца получился особенным благодаря автору голевой передачи. Для Бернарду Силвы результативный пас оказался 44-м в АПЛ, и он стал лучшим португальским ассистентом в истории турнира. Прежде таковым был экс-футболист «МЮ» Нани. Но ясно, что с поправкой на возраст и продуктивность красная часть Манчестера со временем вернет себе рекорд благодаря Бруну Фернандешу.

Только это дело будущего, а отчетная игра — бенефис Холанна, который сделал второй хет-трик подряд. По сути, в концовке после отбора и отличного паса Матеуса Нуньеса норвежец снял напряжение. Лондонцы ведь не выбрасывали белый флаг, и однажды Кудус попал в штангу. Ну а Эрлинг идет по графику больше гола за игру — ровно 70 мячей в 69 матчах АПЛ! И делает хет-трик в среднем в каждом девятом матче. Нынешний — уже восьмой. Для сравнения: до данной отметки Тьерри Анри добрался за 258 игр, Харри Кейн за 320, а Майкл Оуэн — за 326.

Диего Симеоне с футболистами «Атлетико».
Фото Global Look Press

Испания: эффективность Симеоне

Испания. Ла Лига. 4-й тур
31 авг, 18:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
7:0
Вальядолид

Календарь выездных матчей вернувшегося в ла лигу «Вальядолида» жесток. Сначала «Сантьяго Бернабеу», где при не самой лучшей игре «Реал» все равно забил три мяча. «Барселона» же взяла свое легко, а отмена из-за офсайда гола Ольмо лишь отсрочила неизбежное. К середине первого тайма Кубарси и Ямаль по разу забросили мяч за спины защитникам, а Рафинья с Левандовски забили. К перерыву каталонцы выполнили мадридскую норму, причем еще до гола Кунде, в пользу которого оказались рикошеты после стандарта, Ольмо попал в штангу.

Так что можно было заранее констатировать: впервые с сезона-2017/18 новый тренер начал работу с сине-гранатовыми с четырех побед. Правда, тогда Эрнесто Вальверде выдал серию из семи выигранных матчей, и Ханси Флику есть к чему стремиться. Ну а субботний выигрыш получился самым впечатляющим по счету и самым крупным для сине-гранатовых с 2016 года.

Главные герои — Рафинья и Ямаль. У бразильца первый хет-трик в карьере, а испанец превзошел пару достижений Месси. Когда после углового гостей Ламин протащил мяч через пол поля и покатил его на ход Рафинье, это был его 10-й ассистентский балл в ла лиге и 20-й с учетом всех турниров. Первой из этих отметок Лео достиг в 20 лет и 245 дней. Второй — в 21 год и 120 дней. Ямалю же в день унижения «Вальядолида» было 17 лет и 49 дней!

Испания. Ла Лига. 4-й тур
31 авг, 20:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
0:1
Атлетико

«Атлетико» за несколько часов до игры из-за отравления потерял Облака, однако сменивший его в воротах Муссо был безупречен. Защитники тоже сыграли четко, а в концовке — в фирменном стиле Диего Симеоне — мадридцы подкараулили свой шанс. Два джокера — Серлот и Корреа — соорудили победный гол в компенсированное время первым же ударом в створ! Для аргентинца, который обыграл голкипера и закатил мяч в пустые ворота, это 22-й гол в ла лиге после выходов на замену. Это четвертый результат в истории. До Мораты и Пандиани остался всего один точный удар, а рекордом владеет отличившийся 28 раз Хулио Салинас.

Рафаэл Леау.
Фото Global Look Press

Италия: Леау в роли спасателя

Италия. Серия А. 3-й тур
31 авг, 21:45. Olimpico (Рим)
Лацио
2:2
Милан

«Милан» после двух поражений на старте перетряхнул состав. Настолько, что в старт не попали неприкасаемые прежде Эрнандес и Рафаэл Леау. Зато с первых минут появились два летних новичка — Эмерсон Роял и цементировавший прежде центр поля «Монако» Фофана. Забил же быстрый гол другой бывший игрок монегасков — Павлович. Серба в княжестве не оценили, хотя давали много шансов, а тот в итоге вышел на новый уровень в умеющем развивать игроков «Зальцбурге».

Правда, во втором тайме со своими непосредственными обязанностями Павлович справлялся не лучшим образом. Во время прорыва Нуну Тавареша по флангу бежал к своим воротам и понадеялся на партнера, а в итоге Кастельянос спокойно расстреливал ворота. Ну и просто смял серба Диа, вылетевший на еще одну передачу перевернувшего игру Тавареша. Только после этого Паулу Фонсека вспомнил про замены и выпустил сразу четырех свежих игроков, которые и спасли россонери. Новичок Абрахам отдал — Леау забил. Ну и Меньян спас от третьего поражения, остановив удар в упор.

Италия. Серия А. 3-й тур
31 авг, 21:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
2:1
Парма

«Наполи» пока нестабилен. После 0:3 в Вероне разгромил с тем же счетом куда более крепкую «Болонью», а теперь столкнулся с проблемами в домашней игре с «Пармой». Та получила перевес благодаря быстро заработанному пенальти, и в целом выглядела достойно. А так как в завершении не получалось ни у Кварацхелии, ни у его партнеров, телекамера все чаще стала выхватывать разминавшегося Лукаку. И бельгиец едва не забил первым же касанием. Впрочем, он в любом случае забрался в офсайд.

Самое интересное было впереди. На 75-й минуте вратарь гостей Судзуки за пределами штрафной врезался ногой в Давида Нереса. На красную карточку это не тянуло, но так как японец уже имел в пассиве предупреждение за затяжку времени, «Парма» осталась в меньшинстве. А так как лимит замен был исчерпан, в ворота отправился капитан Дель Прато.

Пятнадцать минут он продержался сухим, хотя неаполитанцы сами облегчали сопернику жизнь своими промахами. Тот же Хвича со штрафного запустил мяч на трибуны. Ну и партнеры Дель Прато блокировали удар за ударом, но сломались в добавленное арбитром время. От позора избавил Лукаку, которого вывел на удар Спинаццола, а Нерес принес Антонио Конте вторую победу подачей на голову Замбо-Ангисса.

Фото Reuters

Германия: Дортмундская засуха

Германия. Бундеслига 1. 2-й тур
31 авг, 16:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
0:0
Боруссия Д

У «Боруссии» не получилось начать чемпионат с двух побед, а проблемы с достижением результата проявились еще в получившемся равным первом тайме. После перерыва дортмундцы прибавили, и, казалось, все же дожмут «Вердер». Однако Зеттерер остановил и дальний удар Адейеми, и атаку Шлоттербека после подачи Гросса. В итоге защитник «шмелей» стал главным неудачником вечера, так как на 73-й получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Германия. Бундеслига 1. 2-й тур
31 авг, 19:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
2:3
РБ Лейпциг

«Байер» все такой же нескучный (или даже сумасшедший), а его латерали — головная боль для любого соперника. К перерыву забили оба, а Фримпонг исполнил маленький шедевр — проскочил своих оппонентов и с удивительным хладнокровием катнул мяч в ближний угол. Что до Гримальдо, то он по ходу второй голевой атаки оказался на позиции плеймейкера. Сам все начал и после издевательской для соперника перепасовки переправил мяч в сетку с передачи Вирца.

Правда, на седьмой добавленной к первому тайму минуте леверкузенцы потеряли перед воротами Кампля, что подняло градус напряжения. И порадовало Марко Розе, который не совладал с эмоциями и был удален с тренерской скамейки. «Быки» подняли голову и логично отыгрались, и прежде чем умчавшийся от защитников Опенда с острого угла направил мяч между ногами вратарю, счет мог сравняться не раз. А касание Шешко после удара Лукеба привело к отмене гола из-за офсайда.

В такой игре все должны были решать реализация и вратари. И с тем, и с другим лучше оказалось у «Лейпцига». Если Гулачи в сложных ситуациях был надежен, то Коварж не выручил, когда Опенда с дальней дистанции пробил из-под Тапсоба и попал в ближний угол. Беспроигрышная серия «Байера» в бундеслиге прервана на 35 матчах. До абсолютного рекорда «Баварии» из 53 игр в любом случае было далеко, ну а прошлая осечка команды Хаби Алонсо случилась 462 дня назад — в последнем туре позапрошлого чемпионата против «Бохума» (0:3).

Мэйсон Гринвуд.
Фото Global Look Press

Франция: Гринвуд — как Балотелли

Франция. Лига 1. 3-й тур
31 авг, 22:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
1:3
Марсель

Гринвуд, чья скандальная репутация не вызывала восторга даже у горячих марсельских фанатов, продолжает покорять Францию. В Тулузе англичанин оформил дубль за 80 секунд. Оба раза — с передач Луиса Энрике. Забавно, что Гринвуд стартовал в лиге 1 в стиле другого неоднозначного с точки зрения поведения футболиста — Балотелли. У игравшего тогда за «Ниццу» Марио в 2016-м после трех туров тоже было пять мячей. Это половина всех голов «Марселя», который под началом Роберто Де Дзерби показывает очень агрессивный футбол, и его результативность по итогам трех первых матчей сезона уступает только показателям чемпионата-1954/55 (10 мячей против 11). В плане же набора очков на данном отрезке (7) все стабильно уже три года. Самое интересное впереди.

Статистика дня

16 красных карточек в матчах АПЛ получили игроки «Арсенала» с момента назначения Микеля Артеты. Это на три удаления больше, чем у других клубов.

500 минут потребовалось «Эвертону», чтобы впервые под началом Шона Дайча забить в августе. Правда, в игре с «Борнмутом» «ириски», имея преимущество в два мяча на 87-й минуте, ухитрились проиграть (2:3).

11 гостевых матчей без поражений — клубный рекорд «Гаталасарая».

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Атлетико
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Лейпциг
ФК Лестер
ФК Манчестер Сити
ФК Милан
ФК Наполи
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