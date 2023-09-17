День крутых камбеков в АПЛ, Мхитарян зажег в миланском дерби, голевое пиршество «Барселоны»

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: юбилей Салаха и бенефис Ришарлисона

«Вулверхэмптон» довольно быстро продемонстрировал уязвимость обороны красных в отсутствие дисквалифицированного ван Дейка и травмированного Александра-Арнолда. Педру Нету просто разрывал на своем фланге Гомеса, а перед голевой передачей на Хван Хи Чхана португалец эффектно прошел трех игроков «Ливерпуля». Когда же голом едва не завершилось еще одно соло Нету, вспомнился февральский матч на этом же стадионе с двумя быстрыми голами хозяев (3:0) и жесткими заявлениями Юргена Клоппа в адрес своей команды.

Гости стали просыпаться только перед перерывом, а окончательно пришли в себя во время паузы. Соответственно, и ответный гол не заставил себя ждать — то ли прострел, то ли удар Салаха помог Гакпо отличиться перед собственной заменой. Перестановки помогли гостям усилить давление, и в концовке «волки» с ним не справились. Неудачный вынос Жозе Са, встречная атака, и Робертсон примчался к воротам под передачу Салаха. А тот в итоге почти наиграл на ассистентский хет-трик, однако третье взятие ворот записали не на Эллиота, а на провалившегося после выхода на замену защитника «Вулвз» Буэно. У Салаха теперь ровно 200 (139+61) результативных баллов в АПЛ.

По схожему сценарию прошла и получившаяся яркой и богатой на опасные моменты встреча «Вест Хэма» и «Манчестер Сити». Потерпевшие в итоге первое поражение лондонцы могли рассчитывать на большее, однако мастерство «горожан» оказалось ключевым фактором. А когда ты сравниваешь счет на первой же минуте второго тайма, что удалось новичку «горожан» Доку, — это еще и важнейший момент с точки зрения психологии. Ну а мастерство в полной мере проявилось в тот момент, когда Альварес изумительным «черпачком» забросил мяч за спины защитникам на тонко перехитрившего вратаря Бернарду Силву. Гол Холанна, который устал губить убойные моменты, выглядел уже контрольным выстрелом. Команда Хосепа Гвардиолы лидирует, пройдя без потерь первые пять туров.

День камбэков увенчался самым невероятным и драматичным матчем, в конце которого «Тоттенхэм» склонил чашу весов в свою пользу на десятой добавленной минуте. А ведь тремя минутами ранее лондонцы еще проигрывали! Возможно, у Ангелоса Постекоглу, над назначением которого перед началом сезона иронично посмеивались скептики, есть какой-то секрет. Этот тренер, до «шпор» возглавлявший «Йокогаму Ф. Маринос» и «Селтик», не проигрывает на протяжении 50 домашних матчей (+42=8).

Ну а самая красивая история субботней игры — выход на замену Ришарлисона, который давно не забивал и в сборной после своей замены не скрывал слез. Как признавался бразилец, он пережил пять непростых месяцев, и тут судьба вознаградила его голом после углового и победной голевой передачей на Кулушевски. А после финального свистка настоящим лидером показал себя Сон Хын Мин. Когда команда направлялась к сектору с ликовавшими фанатами, кореец буквально вытолкнул вперед Ришарлисона, чтобы тот получил персональную овацию. Тем более, тот стал третьим после Роберто Фирмино и Габриэла Жезуса бразильцем, забившим в АПЛ 50 мячей.

На общем фоне победа забуксовавшего на старте «Ньюкасла» получилась будничной. И не самой простой. Не случайно «Брентфорд» прошел первые четыре тура без поражений. Однако «сороки» прервали серию из трех проигрышей благодаря нечасто попадающему в стартовый состав Уилсону. Для начала, правда, его гол отменили из-за нападения на вратаря, но именно Каллум реализовал решающий пенальти. Показательно, что Эдди Хау не стал рисковать здоровьем Тонали и Ботмана, сохранив их для Лиги чемпионов.

Испания: худший матч Симеоне?

На «Месталье» случилась двойная сенсация. Во-первых, удивляет сам факт разгрома «Атлетико», который пока чередует победы с потерями очков. Особенно ярко субботние 0:3 контрастируют с победными 7:0 в прошлом туре. Во-вторых, пребывающая в перманентном кризисе «Валенсия» в пяти турах выиграла трижды и держится в верхней части таблицы, а победа над «матрасниками» — самая крупная за весь 2023 год. Может, дело в том, что для второй раз оформившего дубль в игре с мадридцами Уго Дуро это удобный соперник? А если серьезно, Диего Симеоне, подчеркнув после матча, что «летучие мыши» были сильнее, заявил: это, скорее всего, худший матч «Атлетико» под его руководством.

Опасения по поводу серьезности травмы Гюндогана оказались напрасными. И хотя Хави не стал включать немца в стартовый состав, особых проблем у «Барселоны» не возникло. Да, были тревожные звоночки вроде ошибки Кунде с последующим ударом Луиза Энрике в сантиметрах от штанги. Или еще один созданный Иско момент, когда Тер Штеген потащил удар в упор от Виллиана Жозе.

Только случилось это уже при счете 2:0, а начало разгрому положил первый гол Жоау Феликса в команде его детской мечты. Левандовски преимущество закрепил, а окончательно сломал «Бетис» гол Феррана Торреса. Тот, от кого каталонцы долго пытались избавиться, доказал свою необходимость команде и сейчас находится в отличной форме. Не просто так именно Торрес стал первым после Месси барселонцем, забившим в ла лиге со штрафного.

А конкуренция мотивирует и Торреса, и ярко вышедшего на замену Рафинью. Они же видят, как хорош Ямаль, который за отведенное ему время не заработал результативных баллов, но принял участие в двух голевых комбинациях. И уже вишенкой на торте стало соло установившего окончательный счет Жоау Канселу. «Бетис» безнадежно испортил 70-летие своего тренера Мануэля Пеллегрини, а «Барса» подходит к старту группового турнира Лиги чемпионов в отличном тонусе.

Италия: спасение «Наполи»

В прошлом туре «Лацио» наконец-то одержал первую победу, довольно неожиданно победив в Неаполе. Однако обыграть еще одну бывшую команду Маурицио Сарри не удалось, а «Ювентус» до завершения миланского дерби даже провел несколько часов на первом месте. Вот вам и жизнь в режиме экономии! И где, кстати, те, кто упрекал Массимилиано Аллегри в излишнем прагматизме, а также утверждал, что смотреть матчи «Старой синьоры» невозможно?! Лучший ответ критикам — показатели игроков атаки. Влахович, увенчавший субботнюю игру классным дальним ударом, за четыре тура забил четыре мяча. А Кьеза, который вышел на свой прежний уровень после разрыва крестообразной связки, в семи последних матчах серии А отправил мяч в сетку пять раз. Столько же голов было у него в предыдущих 42 играх.

В преддверии очередного миланского дерби были приведены любопытные цифры, согласно которым «Интер» не только лидировал на пару с «Аталантой» по числу созданных голевых моментов (11), но и демонстрировал самый высокий в чемпионатах топ-5 процент реализации (86). И все это в полной мере проявилось в противостоянии с принципиальным соперником.

Из первого толкового момента «нерадзурри» выжали максимум, когда Мхитарян подкорректировал полет мяча после удара Димарко. Армянский полузащитник выдал настоящее шоу, забив два самых важных гола. Первый и третий — быстро ответил на мощный рейд вроде бы возродившего интригу Рафаэла Леау. Ну и пятая атака — гимн игре Мхитаряна. Генрих сам отобрал мяч у соперника и выдал роскошный пас на Фраттези. Отметить нужно и крутое попадание в «девятку» от Тюрама.

Так результативно в дерби «Интер» не играл с марта 1974 года. Тогда тоже было 5:1, а пяти подряд побед черно-синих над «Миланом» с учетом всех турниров прежде не случалось. «Россонери» на этом фоне выглядели жалко, тогда как еще не терявшая в этом сезоне очков команда Симоне Индзаги выглядит главным претендентом на скудетто. Хотя в Турине на этот счет совсем другие мысли. Тем более, у «Юве» щадящий график без еврокубков.

Второй тур возникали уже стандартные вопросы: у «Наполи» то ли чемпионское похмелье, то ли кризис идей после ухода Лучано Спаллетти. И если поражение от «Лацио» все-таки никакая не сенсация, то отсутствие мысли на протяжении значительной части матча против «Дженоа» — уже тревожный звонок. «Грифоны» были чуть злее и целеустремленнее, забив два трудового гола. Но все же рассуждать о кризисе неаполитанцев как минимум преждевременно. Руди Гарсия в критической ситуации перестроил игру благодаря заменам и спас игру. Длинная относительно генуэзцев скамейка оказалась козырем чемпиона, а Распадори и Политано забили очень красивые мячи. Особенно последний, которому удался эффектный удар с лета после заброса Зелиньски.

Германия: Хуммельс догнал рекордсменов

Матчи сборных стали тяжелым ударом для Марко Розе, так как «Лейпциг» потерял из-за травм своего капитана и столпа обороны Орбана, а также находившегося в отличной форме Дани Ольмо. Однако «быки» словно не заметили этих потерь и смяли оборону «Аугсбурга» к середине первого тайма. Начало разгрому гостей положил Чави Симонс, и он же ассистировал Опенда. У голландца 7 (3+4) результативных баллов после четырех туров, и столь же эффективны в атаке в год дебюта в бундеслиге были только дортмундцы Пако Алькасер и Холанн.

«Боруссия», несмотря на отсутствие поражений в текущем сезоне, производила впечатление мягкотелой команды. Чего стоит прошлый тур, когда дортмундцы на своем поле ухитрились упустить преимущество в два мяча против выходца из второй бундеслиги «Хайденхайма» (2:2). Эмоциональная победа в гостях у «Фрайбурга» о проблемах «шмелей» снова напомнила, так как они дважды пропустили в добавленное к первому тайму время. Однако развязка оказалась в пользу команды Эдина Терзича, а победный гол записал на свой счет Хуммельс. В 34 гола и 274 дня он стал автором самого пожилого дубля в истории желто-черных, а заодно повторил рекорд бундеслиги. Защитник забивает в немецком чемпионате на протяжении шестнадцати сезонов. Этого добились только пять игроков, и в последний раз такую серию с 1984 по 2000 год выдал Олаф Тон.

Статистика дня

1-м тренером «Сельты», проигравшим три дебютных домашних матча, стал Рафаэль Бенитес.

8 мячей в четырех стартовых турах забил нападающий «Штутгарта» Гирасси. В бундеслиге подобного не случалось с 1967 гола, когда рекорд установил отличивший девять раз нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Петер Майер.

11 побед одержал на «Олд Траффорд» полузащитник Джеймс Милнер. Это не удавалось никому, а ветеран добился подобного с четырьмя разными командами — «Астон Виллой», «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Брайтоном».

44 желтых карточки предъявили за субботу в матчах АПЛ. Это рекорд турнира, который держался с 22 августа 1998 года.