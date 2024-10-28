Тен Хаг ругает судей после поражения «МЮ», сумасшедшая ничья «Интера» и «Ювентуса», Микаутадзе начал забивать за «Лион»

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: неудержимый Палмер

«МЮ» мощно начал в Лондоне. В первой же атаке проводивший 100-й матч за «красных дьяволов» Гарначо попал в перекладину, после чего отличные шансы упустили Хейлунн и Бруну Фернандеш. А чемпионом по промахам в итоге стал Диогу Далот, который вышел один на один, перебросил голкипера, но после этого ухитрился запустить мяч выше пустых ворот. Это был тот случай, когда проще забить, чем промахнуться.

Да, во втором тайме у гостей все было не так содержательно, но Эрик тен Хаг имел основания поверить в некое проклятие, когда Гарначо обрезал команду поперечной передачей, Боуэн покатил мяч в штрафную, а там неудачный удар Ингса трансформировался в пас замкнувшему дальнюю штангу Саммервиллу. Очередной кошмар «МЮ» становился явью, и развязка получилась максимально жесткой для манкунианцев. Они ведь, казалось, спаслись, когда по ходу голевой атаки три решающих контакта с мячом Далот, Зиркзе и Каземиро сделали головами.

Однако на 90-й минуте ВАР и приглашенный к монитору арбитр увидели фол де Лигта в штрафной. Игроки «МЮ» спорили несколько минут, но ничего не изменили, а угадавший направление удара Онана не смог дотянуться до мяча. Боуэн попал впритирку со штангой, а двенадцать добавленных минут ничего не изменили. Тен Хаг после финального свистка, естественно, говорил об уже третьем проявлении несправедливости в нынешнем сезоне, что влияет на результаты и место в таблице. Только нынешняя 14-я позиция еще и следствие худшей в АПЛ реализации — 8 мячей при коэффициенте ожидаемых голов 14,6.

Быстрый гол «Челси» отменили, но это не выбило синих из колеи. Их уже легитимная атака — образец выхода из обороны, приправленный гением Палмера. Молодой талант, словно не глядя, с разворота запустил диагональ на ускорившегося по левому флангу Педру Нету, а португалец выложил мяч расстрелявшему ворота из центра штрафной Джексону. Форвард, которого критиковали весь прошлый сезон, забил уже 20 мячей в АПЛ за 44 матча. А это, между прочим, пятая скорострельность в истории клуба.

Однако до перерыва не обошлось без зевка лондонской обороны, и воспитанник «Челси» Холл огорчил родной клуб, буквально вложив мяч в ногу находившемуся напротив ворот Исаку. А два ключевых момента второго тайма прошли с теми же действующими лицами. И если Палмер свой гол забил, то Исак — уже обыграв вратаря — так и не нашел оптимального решения, позволив защитникам выбить мяч на угловой. Кошмары «Ньюкасла» на «Стэмфорд Бридж» продолжаются — у «сорок» 11 поражений и ничья в последних играх на этом стадионе.

«Атлетико» проиграл «Бетису» (0:1). Фото AFP

Испания: первое поражение «Атлетико»

В субботу первое поражение в сезоне потерпел с треском проигравший класико «Реал», а сутки спустя в соответствующей графе в таблице исчез последний нолик. Причем не скажешь, что проигрыш «Атлетико» — это неожиданность, а решивший все автогол Хименеса — неприятное стечение обстоятельств. Во-первых, Мануэль Пеллегрини превратил «Бетис» в крутую команду. Во-вторых, хозяева уже в первом тайме обрушились на мадридские ворота. За двадцать с лишним лет в ла лиге за 45 минут не фиксировалось такое соотношение ударов не в пользу «матрасников». 3:14 — это вообще что-то невообразимое для Диего Симеоне.

Италия : туринская молодость и день звездных сыновей

Пока лидирующий «Наполи» перешел на режим штамповки побед со счетом 1:0, его преследователи выдали сумасшедшую игру с пятью голами в первом тайме. Рекорд для дерби Италии и настоящие качели, которые раскачивались из стороны в сторону. На первый из двух пенальти в исполнении Зелиньски, который подходил к точке в отсутствие травмированного Хакана Чалханоглу, «Ювентус» ответил двумя классными атаками за семь минут. Маккенни после заброса в штрафную предпочел удару скидку на Влаховича, а соло Франсишку Консейсау завершилось прострелом на Веа.

Но дальше «Интер» включил турборежим. Казавшийся окончательным перелом наметился после того, как Мхитарян на входе в штрафную обыгрался с Тюрамом и пробил впритирку со штангой. Далее были еще один 11-метровый впервые игравшего в старте Зелиньски и успех Дюмфриса, который упустил один момент, но во втором извлек максимум из неловких действий капитана бьянконери Данилу. И это еще Ди Грегорио выручал, не дав забить Димарко и Барелле. Фактически вратарь не дал интриге умереть, а влепивший мяч в дальний угол Кенан Йылдыз ее реанимировал. И он же — снова из-под Дюмфриса — забил еще раз, установив на табло итоговые 4:4.

Турок вписал себя в историю великого противостояния, сделав самый юный дубль в 19 лет и 176 дней. А Тиагу Мотта, даже придержав его в резерве для подвигов в концовке, все равно выставил максимально молодой в трехочковую эпоху стартовый состав против «Интера» (25 лет и 212 дней). С Йылдызом он мог быть еще моложе. Как и с Хефреном Тюрамом, который тоже вышел в концовке против своего брата Маркуса. Они тепло обнялись еще на предматчевой разминке, а итог игры — лучший подарок их знаменитому отцу Лилиану. Расстроиться из-за отсутствия победы могли только другие звездные папы, ведь отпрыски Джорджа Веа и Сержиу Консейсау играют за «Старую синьору».

«Бавария» разгромила «Бохум» (5:0). Фото AFP

Германия: «Бавария» не уступает лидерство

«Бавария» вернула себе первое место, уже к середине первого тайма создав задел в Бохуме. Особенно хорош был штрафной в исполнении Олисе, после которого вратарь проводил мяч беспомощным взглядом. А удвоивший счет Мусиала показал, как он нужен был в стартовом составе против «Барселоны». Однако Венсан Компани поступил логично, не нагружая молодую звезду в его первом полноценном матче после травмы. Причем в воскресенье Мусиала забил не совсем типичный для себя мяч, головой замкнув подачу Киммиха со штрафного.

В воздухе появились призраки счета 7:0 — такой результат в играх «Баварии» и «Бохума» с 2021 года фиксировался трижды! Но в воскресенье мюнхенцы оказались не столь кровожадны. Забили всего лишь пять. И суммарно — 29 в восьми турах. У Компани пока не все ладно в Лиге чемпионов, где кроме разгрома от «Барселоны» было еще и поражение от «Астон Виллы». Но в бундеслиге у него на данный момент самая высокая результативность за всю историю турнира в первых восьми матчах. Как раз эти показатели помогают при равном количестве очков опережать в таблице «Лейпциг».

Полузащитник «ПСЖ» Брэдли Барколя. Фото AFP

Франция: избиение во французском класико

Нападающий сборной Грузии Микаутадзе, которого летом ждали в «Монако», наконец-то открыл счет своим голам в «Лионе». Тренер Пьер Саж дал форварду шанс после игры с «Бешикташем», где «Лион» не забил при тридцати ударах. В итоге Микаутадзе отличился дважды. Сначала — с лично заработанного благодаря своей настырности пенальти. Потом — аккуратно пробив головой в противоход вратарю с подачи Бенрахма.

Однако «Осер» дважды отыгрывался, а солировал у гостей отметившийся голом и передачей Диоманде. После его успеха число мячей, которые «ткачи» за последние шесть лет пропустили от собственных воспитанников, достигло тридцати. С одной стороны — боль. С другой — еще одно подтверждение качества воспитания молодых игроков. Но нужно отметить и ветерана Матича, который в 37 лет и 172 дня стал самым возрастным игроком «Лиона», сыгравшим в чемпионате Франции с 1952 года.

Французское класико — 50-е на «Велодроме» — разочаровало беспомощностью «Марселя», который не проигрывал дома первые таймы с отставанием в три мяча с 1998 года. После того, как «обрез» лидера провансальцев Гринвуда привел к издевательскому голу Барколя, режиссер трансляции показал, как разочарованные болельщики хозяев покидают территорию стадиона. А «ПСЖ» был столь же элегантен, как прием Заира-Эмери, который в начале первой голевой атаки перебросил мяч через голову соперника. К тому же команду Роберто де Дзерби подводили ключевые исполнители. Так, Харит в своем 100-м матче в лиге 1 попал ногой в грудь Маркиньюсу и отправился в раздевалку. У «Марселя» четыре красных карточки в шести последних матчах! А пострадавший бразилец по числу классических игр (22) сравнялся с бывшим одноклубником Верратти. Больше только у бывшего вратаря марсельцев Манданда. Вдобавок ко всему капитан хозяев Балерди забил глупый гол в свои ворота.

А в Париже не только праздновали успех, но и отмечали очередные достижения. Например, Дембеле в третьем подряд матче с непримиримым соперником отметился голевой передачей, чего не случалось со времен Ибрагимовича десять лет назад. А штампующий голы Барколя (8 в первых девяти турах) среди французов уступает только показателям Жиньяка и Бензема. И, конечно, не преминули отметить, что перебравшийся в Марсель воспитанник «ПСЖ» Рабьо впервые проиграл в класико. После первого в сезоне поражения «Монако» команда Луиса Энрике наконец-то стала единоличным лидером.

Статистика дня

3-й раз в истории серии А в матче «Интера» и «Ювентуса» забито не менее восьми мячей. Но прежде такие игры приносили успех туринцам (6:2 в 1932 году и 9:1 — в 1961-м).

5 домашних матчей «Фенербахче» не обходятся без голов форварда Джеко. Это повторение лучшей серии игроков «канареек» с 2007 года, когда соответствующие подсчеты ведет компания Opta.

7 голевых передач отдал защитник «Лацио» Нуну Тавареш. Португалец — лучший ассистент сезона в лигах топ-5 на пару с арсенальцем Сака.

8 голов в первых семи матчах за «Бенфику» до нынешних успехов Керема Актюркоглу новички лиссабонцев на забивали в течение 59 лет.

11 мячей забил «Арсеналу» нападающий «Ливерпуля» Салах. Чаще «канониров» огорчали только Кейн (14) и Уэйн Руни (12).

17 лет и 77 дней — возраст полузащитника «Тоттенхэма» Мура. Столь юные футболисты не попадали в старт «шпор» в английском чемпионате с 1993 года.

20 выездных матчей с учетом всех турниров не проигрывает «Фейеноорд», повторив клубный рекорд. Ранее такие серии удавались роттердамцам в сезонах-1961/62 и 1978/79.

50 голов забил в АПЛ Сака, в 22 года и 52 дня став самым молодым игроком «Арсенала», достигшим подобной результативности.