Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 09:00

Дьекереш — официально лучший бомбардир 2024 года. Швед чуть сдал с уходом Аморима

Дьекереш официально стал лучшим бомбардиром мира в 2024 году
Артемий Кутейников
Корреспондент
Виктор Дьекереш.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Дальше — в топ-клуб?

Виктор Дьекереш официально стал лучшим бомбардиром 2024-го. В последней игре года против «Бенфики» (1:0) форвард не смог забить гол, отметившись только результативной передачей. Шведский снайпер с запасом обошел многих звездных конкурентов и в ближайшее время может поменять «Спортинг» на более мощный клуб.

Дьекереш забил больше всех

Виктор остановился на отметке 52 гола за клуб во всех турнирах — это с запасом лучший результат среди всех игроков топ-10 европейских чемпионатов. Также он отметился 10 забитыми мячами за сборную Швеции.

Швед выделился на фоне остальных нападающих, но за последние 10 лет в европейском футболе попадались и более опасные голеадоры. Абсолютный рекорд принадлежит Лионелю Месси — в 2012 году он заколотил за «Барселону» безумный 91 гол.

Виктор немного сбавил с уходом Аморима

Швед выдал потрясающий год, но немного успокоился под его конец — в декабре отметился лишь тремя мячами за «Спортинг». Небольшой спад футболиста совпал с уходом главного тренера Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед»: он возглавил «красных дьяволов» в ноябре, а после его ухода Дьекереш отличился лишь четыре раза в восьми играх во всех турнирах, хотя в среднем в 2024 году забивал ровно по голу в 90 минут.

Фото Global Look Press

Дальше — в топ-клуб?

Результативного форварда связывают с топ-клубами. Сам футболист тоже говорит о желании трансфера.

«Я не играю в АПЛ, как другие, но я сделал все, что мог, там, где я есть. Я также показал себя в Европе, в Лиге чемпионов и в национальной сборной, так что это было не только в Португалии. Посмотрим. Ходит много слухов, но мы находимся в середине сезона, и впереди еще много месяцев. Посмотрим, что произойдет, когда придет время. Хочу играть за одну из лучших команд Европы. Это цель», — поделился Виктор в интервью Marca.

Нападающий &laquo;Спортинга&raquo; Виктор Дьекереш. Виктор Дьекереш: биография шведского бомбардира «Спортинга»

Одним из главных претендентов на нападающего называют «Манчестер Юнайтед», куда как раз ушел экс-главный тренер «Спортинга» Аморим. В числе кандидатов находятся и другие клубы: например, по данным журналиста Флориана Плеттенберга, над сделкой начал работать «Ман Сити» — в клуб летом придет нынешний спортивный директор лиссабонцев Угу Виан. За нападающего придется солидно заплатить — отступные Виктора 100 миллионов евро, а контракт действует до 30 июня 2028 года.

Виктор Дьекереш
ФК Бенфика
ФК Спортинг (Лиссабон)
Читайте также
«Законы старения – это не про него». Что говорят в Америке об Александре Овечкине
Назван топ-10 свадеб в российском спорте в 2024 году
Лавров сообщил о нежелании России участвовать в новом «саммите мира» Зеленского
Умар Нумагомедов и Мераб Двалишвили проведут бой за титул чемпиона на UFC 311
Байден объявил 9 января днем траура из-за смерти экс-президента Картера
Родившихся в 2025 году детей будут называть «поколением бета»
Сегодня
Вчера
Неделя