И будущий новичок «МЮ»?

Футбольный мир обожает истории о стремительном взлете. Кто из нас не восхищался прорывами из вторых лиг в элиту, феноменальными голами и героями, меняющими облик целых команд? Но иногда даже такие истории выходят за рамки привычного. Виктор Дьекереш не просто бомбардир, он символ новой эпохи футбольной универсальности.

История шведского нападающего «Спортинга» — это не типичная сказка о вундеркинде, а рассказ о постепенном, методичном прогрессе.

Дэн Эшуорт отпустил его за 1,2 миллиона евро. А теперь может купить за 100!

Начав карьеру в скромном шведском клубе «Броммапойкарна», Дьекереш быстро оказался на радарах английских скаутов. Не заиграл в «Брайтоне», разъезжал по арендам в «Санкт-Паули» и «Суонси» — пока не попал в «Ковентри», откуда рванул в «Спортинг» за рекордные для португальцев 24 миллиона евро.

При этом, останься страйкер в «Брайтоне», ни о каком статусе суперзвезды сейчас бы не говорили. Там 20-летний швед абсолютно никого не впечатлил. «Виктор был физически одарен, но ему не хватало футбольного интеллекта», — вспоминал тренер молодежки «Брайтона» Саймон Раск.

Сегодня эти слова звучат как приговор... системе скаутинга «Брайтона»! Клуб, славящийся умением находить таланты (вспомните продажи Кайседо за 116 миллионов или Кукурельи за 65,3 миллиона), допустил фатальный промах.

Четыре года аренды в «Санкт-Паули» и «Суонси» только спутали расклады. В результате клуб отпустил нападающего в «Ковентри» за смешные 1,2 миллиона евро.

Сейчас эта цифра вызывает лишь грустную усмешку у Дэна Эшуорта, который принял то самое решение. По иронии судьбы теперь он работает спортивным директором «Манчестер Юнайтед», куда Дьекереша отправляют вслед за Рубеном Аморимом. За 100 миллионов евро!

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Как Дьекереш превратил «Спортинг» в машину для уничтожения соперников

Когда прошлым летом «Спортинг» вложил рекордные для себя 24 миллиона евро, многие аналитики были удивлены: Виктора нельзя было назвать восходящей звездой (хотя он уже настрелял за «Ковентри» 43 гола в течение трех сезонов), к тому же в Португалию не так уж часто перебираются из Англии — даже топы из чемпионшипа. Но Аморим увидел в шведе больше чем просто забивного форварда. И это «больше» уже через год превратилось в кошмар для лучших защитников Европы.

Виктор моментально принял новую философию. Его адаптация к новому стилю игры прошла молниеносно, а результаты продолжают восхищать. Причем не только на внутренней арене — недавний хет-трик в матче с «Манчестер Сити» точно шокировал Пепа Гвардиолу и стал важнейшим событием в карьере форварда, окончательно утвердив его в статусе одного из самых востребованных и желанных игроков на европейском рынке.

Статистика Дьекереша в этом сезоне правда впечатляет. В 18 матчах он уже отметился 23 голами, что делает его одним из самых результативных форвардов Европы. В Лиге наций швед тоже в порядке: 9+4 в 6 матчах подтверждают, что он в состоянии подстраиваться под разный стиль игры — и в клубе, и в сборной. Не забываем про то, что у Виктора уже есть звание лучшего бомбардира чемпионата Португалии: 29 голов — в лиге в прошлом сезоне, а во всех турнирах — 43!

«Есть футболисты, которые определяют игру команды. Дьекереш преображает ее, потому что делает «Спортинг» опаснее в любой момент. Его отличные физические данные особенно проявляются в концовках», — не уставал восхищаться Аморим.

Сам форвард превратил голы в целый перформанс. Он до сих пор так и не признался, почему празднует забитые мячи, прикрывая рот обеими руками. Многие увидели в этом отсылку к Ганнибалу Лектеру. Это подтверждал экс-партнер по «Ковентри» Джош Экклз: «Он пожирает защитников, как Лектер своих жертв». Но сам Виктор до сих пор сохраняет тайну.

Кстати, победа над «Манчестер Сити» рассекретила новый поворот в личной жизни нападающего «Спортинга». Дьекереш встречался со шведской футболисткой «Тоттенхэма» Амандой Нилден. Но пара рассталась, а новой девушкой Виктора стала Инеш Агиар — известная португальская актриса. Они долго не афишировали роман, но во время матча с «Ман Сити» девушка поддерживала футболиста на трибунах, опубликовав сторис с трибуны.

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Новый Ибрагимович?

В сборной Швеции Дьекереша могло и не быть. Его родители — венгры, но Виктор родился в Стокгольме. И, имея в кармане два паспорта, все же выбрал скандинавский путь — решение, которое лишило венгерский футбол шанса на суперталант. Возможно, ключевую роль сыграло блестящее выступление на молодежном Евро-2017, где Дьекереш разделил титул лучшего бомбардира с будущими звездами — тогда еще молодыми Рафаэлом Леау и Мэйсоном Маунтом.

Прямо сейчас в сборной Швеции счастливы, что заполучили такого монстра. Его «9+4» в Лиге наций позволили шведам вернуться в дивизион B, а Виктору — возглавить гонку бомбардиров, опередив Эрлина Холанна, Рэзвана Марина, Криштиану Роналду и Беньямина Шешко.

Финальный рывок случился в заключительном матче группового этапа против Азербайджана, в котором форвард оформил покер, в очередной раз доказав: Швеция получили большого игрока.

Больше чем бомбардир

Почему Дьекереш так хорош? Кажется, ответ очевиден: в 26 лет он сочетает невероятную физическую мощь с техническим совершенством. Но если копнуть глубже, то становится ясно: его успех — результат синергии трех основных элементов.

Во-первых, скорость и дриблинг. На длинной дистанции Дьекереш напоминает молодого Криштиану Роналду. Его рывки за спину защитников стали визитной карточкой. В матчах с «Бенфикой» и «Брагой» он буквально разрывал линии обороны, уводя от двух, а иногда и от трех соперников.

Во-вторых, командная игра. Несмотря на статус главной звезды, Виктор остается частью слаженного механизма «Спортинга». Вспомните его передачи на Педру Гонсалвеша и Франсишку Тринкау — это уже не просто статистика, а доказательство умения читать игру и работать на коллектив.

В-третьих, интеллект на поле. Дьекереш — тот форвард, который может действовать не по шаблону. Швед не только завершает атаки, но и постоянно создает остроту — даже в тех ситуациях, когда для этого минимум возможностей.

В системе Аморима Дьекереш раскрылся как универсальный нападающий, действующий в схеме 3-4-2-1. При этом его роль выходит за рамки классического центрфорварда: он постоянно находится в движении в штрафной, регулярно смещается на фланги, участвует в прессинге и создает прилично моментов для партнеров.

Нападающий «Спортинга» Виктор Дьекереш и главный тренер команды Рубен Аморим. Фото Reuters

Аморим сделал из Виктора не просто бомбардира, а настоящее тактическое оружие, опасное в любой фазе игры.

Гарантирует ли эти качества стабильность в более конкурентной лиге? Конечно, нет. Там футболист может столкнуться с новыми трудностями, например, при увеличенной плотности в чужой штрафной. Еще один нюанс: в позиционных атаках Дьекереш не всегда оптимально выбирает позицию, а еще порой слишком затягивает с принятием решений.

Но это не мешает ему быть главной целью чуть ли не всех больших команд: от «ПСЖ» и «Баварии» до «Арсенала», «Челси», «Ман Сити», «Ливерпуля» и, конечно, «МЮ».

Заберет ли его Аморим в «Манчестер Юнайтед»?

Официально возглавив «Юнайдет», Рубен Аморим публично заявил, что не планирует подписывать игроков «Спортинга» в январе. Но ведь летом все может измениться. Сложно представить, что португалец откажется от шанса снова поработать с форвардом, который идеально вписывается в его систему и мечтает попробовать себя на новом уровне.

Но есть две проблемы. Во-первых, так же думают боссы топ-клубов, которые видят, как Дьекереш разрывает Европу. Во-вторых, отступные Виктора — 100 миллионов евро (хотя Transfermarkt оценивает его в 70).

Для «МЮ» и Аморима это огромный риск. Как и для Дэна Эшуорта, пару лет назад отпустившего игрока за 1,2 миллиона.

Арман Тигранянц