Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 20:15

Виктор Дьекереш: биография шведского бомбардира «Спортинга»

Александр Иткин
редактор интернет отдела
Футболист «Спортинга» Виктор Дьекереш
Нападающий «Спортинга» Виктор Дьекереш.
Фото Reuters
Футболист «Спортинга» Виктор Дьекереш
Фото Global Look Press
1/2
Telegram Дзен
История открытия сезона-2024/25.

Виктор Дьекереш
Дата рождения: 4 июня 1998 года
Место рождения: Стокгольм, Швеция
Вид спорта: футбол
Амплуа: нападающий
Рост: 189 см
Команда: «Спортинг»
Игровой номер: 9-й — в клубе, 17-й — в сборной

Детство и начало карьеры

Дьекереш родился в Стокгольме в венгерской семье. Его первым клубом стал «Аспудден». В 2014 году Виктор перешел в «Броммапойкарну», в составе которой дебютировал на профессиональном уровне во второй по значимости шведской лиге. В 2015-м команда заняла последнее место, поэтому первый полноценный сезон Виктор провел в третьем дивизионе.

В сезоне-2016 Дьекереш забил семь голов, а команда вернулась во вторую лигу. В 2017-м молодой нападающий отметился 13 голами в 29 матчах шведской лиги и помог клубу выйти в элитный дивизион.

Футболист сборной Швеции Виктор Дьекереш
Фото Global Look Press

Переезд в Англию

Игра Дьекереша в Швеции привлекла внимание английских скаутов, и в сезоне-2017/18 нападающего подписал «Брайтон», заплатив миллион евро. Заиграть в новой команде у Виктора не получилось: швед выступал за молодежный состав, уходил в аренду в «Санкт-Паули» и «Суонси». За несколько лет он так и не провел ни одного матча за «Брайтон» в английской премьер-лиге.

По ходу сезона-2020/21 Дьекереш отправился в аренду в «Ковентри», выступавший в чемпионшипе. В 19 матчах он забил три гола, однако, несмотря на такую статистику, в игрока поверили и выкупили его у «Брайтона» за 1,2 миллиона евро. Этот момент стал одним из поворотных в карьере нападающего: уже в следующем сезоне он отметился 17 голами и пятью результативными передачами в 45 матчах чемпионшипа.

Нападающий &laquo;Спортинга&raquo; Виктор Дьекереш празднует гол в&nbsp;матче против &laquo;Эштрела&raquo; (5:1) 1&nbsp;ноября. Лучший бомбардир Лиги наций, роман с актрисой, Ганнибал Лектер. Виктор Дьекереш — феномен года!

В сезоне-2022/23 прорыв Дьекереша совпал с прогрессом «Ковентри». Нападающий стал вторым бомбардиром турнира с 21 голом, а команда заняла пятое место, что позволило ей пробиться в стыковые матчи за выход в АПЛ. В полуфинале плей-офф Дьекереш отметился результативной передачей на Густаво Хамера в ответной игре с «Мидлсбро» — этот гол стал единственным в противостоянии. В финале с «Лутоном» Виктор сделал свой 12-й голевой пас в сезоне чемпионшипа (вновь на Хамера) и помог команде сравнять счет. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1, в серии 11-метровых Дьекереш реализовал свою попытку, но «Лутон» оказался удачливее — 6:5 по пенальти.

Футболист «Спортинга» Виктор Дьекереш
Фото Global Look Press

«Спортинг»

В 2023 году «Ковентри» продал Дьекереша в «Спортинг» за 24 миллиона евро — в 20 раз дороже, чем покупал у «Брайтона». 12 августа нападающий дебютировал за лиссабонский клуб в матче португальской лиги с «Визелой» и отметился дублем. А за весь сезон чемпионата Португалии забил 29 голов и отдал 10 результативных передач, стал лучшим бомбардиром турнира. «Спортинг» уверенно выиграл титул, опередив «Бенфику» на 10 очков. Дьекереш также помог команде выйти в финал Кубка Португалии (шесть голов и четыре ассиста в пяти матчах на пути к решающей игре). В финале отметиться результативным действием не получилось, а «Спортинг» уступил «Порту» (1:2 в дополнительное время). Швед регулярно забивал и в Лиге Европы, где его команда дошла до 1/8 финала.

Шведский форвард Виктор Дьекереш забил четыре гола в&nbsp;ворота Азербайджана (6:0). Немцы и голландцы расслабились, Черногория помогла Уэльсу обойти Турцию, Дьекереш оставил за спиной Холанна

Сезон-2024/25 начался с обидного поражения в Суперкубке Португалии: «Спортинг» проиграл «Порту» со счетом 3:4, хотя вел 3:0 к середине первого тайма. Дьекереш упустил трофей, но после этого матча начал голевую серию и отличался на протяжении девяти игр подряд во всех турнирах. В Лиге чемпионов Виктор поразил ворота «Лилля», «Штурма» и «Манчестер Сити». В противостоянии с командой Хосепа Гвардиолы португальский клуб добился сенсационной победы (4:1), а форвард отметился хет-триком.

Статистика нападающего в чемпионате Португалии тоже впечатляет: в 11 матчах Дьекереш провел 16 мячей — вдвое больше, чем ближайшие преследователи в бомбардирской гонке. 1 ноября Виктор оформил покер в ворота «Эштрелы».

Футболист сборной Швеции Виктор Дьекереш
Фото AFP

Игра за сборную

Несмотря на то что у Дьекереша была возможность выступать за историческую родину — Венгрию, он сделал выбор в пользу Швеции. В 2021 году Виктор дебютировал за национальную команду в отборочном цикле чемпионата мира-2022. Пробиться в финальную стадию турнира у шведов не получилось, безуспешно прошел и отбор на Евро-2024, а в сезоне-2022/23 команда вылетела из лиги В в Лиге наций.

В 2024 году Дьекереш помог Швеции вернуться в лигу В: в группе со Словакией, Эстонией и Азербайджаном он забил девять голов, став лучшим бомбардиром группового этапа с учетом всех четырех дивизионов. В заключительной игре с Азербайджаном Виктор оформил покер.

Достижения

  • Чемпион Португалии: 2023/24
  • Лучший бомбардир чемпионата Португалии: 2023/24
  • Лучший бомбардир группового этапа Лиги наций УЕФА: 2024
Футболист «Спортинга» Виктор Дьекереш
Фото Reuters

Сколько зарабатывает Дьекереш

По неофициальным данным, зарплата Дьекереша в «Спортинге» составляет 2,4 миллиона евро в год, что в 10 раз выше его оклада в «Ковентри». Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 70 миллионов евро. В течение сезона ходили слухи о возможном трансфере игрока в «МЮ», особенно после переезда в Манчестер теперь уже экс-тренера «Спортинга» Рубена Аморима. Однако сам Аморим уже заявил, что не планирует приглашать Виктора в январе из-за отступных в размере 100 миллионов евро.

Игроки &laquo;Спортинга&raquo; качают Рубена Аморима. Аморим простился со «Спортингом» разгромом «Манчестер Сити», а Дьекереш затмил Холанна. «Ливерпуль» не оставил шансов «Байеру»

Личная жизнь

Дьекереш встречался со шведской футболисткой «Тоттенхэма» Амандой Нилден. Позже пара рассталась, а новой девушкой Виктора стала Инеш Агиар — известная португальская актриса.

Соцсети

  • Instagram* (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Футбол
Сборная Швеции по футболу
ФК Спортинг (Лиссабон)
Виктор Дьекереш

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Футбольный матч в Брянске прерывали из-за ракетной опасности
Овечкина сломали, чтобы он не догнал Гретцки? А что, а вдруг? У российского форварда самая тяжелая травма в карьере
Меркель указала на последствия отказа от российского газа для ФРГ
Минобороны РФ сообщило об успешном поражении «Орешником» объекта ОПК в Днепре
Экс-менеджер Величкин рассказал, почему 10 лет не здоровался с тренером Разиным
Россия послала сигнал Западу. Что пишут СМИ о запуске «Орешника»
Сегодня
Вчера
Неделя