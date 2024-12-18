Поведение Винисиуса многих бесит, но приз игрока года он заслужил. Разве кто-то был лучше?

Вы еще не забыли страсти, бушевавшие вокруг вручения «Золотого мяча», который достался не считавшемуся фаворитом Винисиусу Жуниору, а испанцу Родри? Тысячи сломанных копий вокруг итогов выборов и недостойный «Реала» демарш, из-за которого свои награды не смогли получить Карло Анчелотти и Килиан Мбаппе? Причем последний — вообще жертва, так как наряду с Кейном стал бомбардиром года, еще будучи футболистом «ПСЖ». Да и сам «Королевский клуб» упустил возможность лишний раз искупаться в лучах славы, так как был признан лучшей командой в мужском футболе.
И все же Вини — игрок года и получил свой приз на ежегодной церемонии ФИФА The Best в Дохе. Утешено ли теперь самолюбие Мадрида и персонально бразильской звезды? В какой-то мере — безусловно. Но точно не в полной, потому что «Золотой мяч» — легендарный трофей с великой историей, а раздача ФИФА наград, которые несколько раз меняли название и даже временно объединялись с премией France Football, воспринимается как новодел.
И старая рана точно не зажила. Речь Винисиуса со сцены была милой и дипломатичной. По сути, получилось краткое изложение записи, которую форвард сливочных оставил в соцсетях. Там тоже были трогательные благодарности всем, кто его поддерживал, а также воспоминания о трудном детстве и о пути, который пришлось пройти. Но Вини не был бы собой, если бы не ответил всем, кто его обидел: «Время сказать: да, я лучший игрок мира, и за это я упорно боролся. Они пытались и пытаются принизить меня, обесценить. Но они не готовы. Никто не может указывать мне, за что бороться и как себя вести».
Кто эти они — можно догадываться, но список врагов точно получится внушительным. Начиная от судей, которые только в матчах ла лиги за два с половиной сезона выписали ему 22 желтых и одну красную карточку. И заканчивая болельщиками соперников в испанском чемпионате, где Вини ненавидят примерно все за пределами болеющей за «Реал» части Мадрида. Бесконечные провокации в адрес трибун и соперников, попытки свести многие истории к расизму (которому не место не только в футболе, а вообще в жизни) — то, что не добавляет Винисиусу симпатий.
Достойно проигрывать тоже нужно уметь. И в принципе понятно, почему постоянно находящий себе врагов Винисиус не мог соответствовать одному из требований «Золотого мяча» о достойном поведении и следованию принципам честной игры. Это же он кричал защитникам «Мальорки», что им по окончании карьеры придется искать новую работу, потому что у них никогда не будет таких денег, как у него. Он напоминал легенде «Атлетико» Коке о двух проигранных финалах Лиги чемпионов и говорил, что тот плохой игрок, так как сам бразилец два финала выиграл. И он же по ходу недавнего унижения в класико (0:4) заявил сфолившему на нем Гави, что в понедельник именно он едет за «Золотым мячом». А буквально на днях Вини обидел болельщиков «Райо Вальекано», пожелав им вылета во второй дивизион.
При желании список можно продолжать до бесконечности, только это тоже будет путь в никуда, потому что с водой можно выплеснуть все остальное. А именно — забыть, собственно, о футболе. В конце концов, речь же идет не о некоем безупречном персонаже, а о том, кто в прошедшем сезоне лучше всех играл в футбол. Благо примеров подобных выборов хватает, и в эпоху соперничества Месси и Криштиану Роналду магия имен затмевала глаза. Так без заслуженных наград оставались Иньеста и Рибери, Снейдер и Хави, а «Золотой мяч» Модрича воспринимался как бунт против системы и торжество футбола.
При желании у каждого из тех, кто претендовал на «ЗМ» и приз ФИФА, можно найти как плюсы, так и минусы. Холанн второй раз подряд выиграл АПЛ, но при этом забил на 14 мячей меньше, чем в первый — феноменальный год английской карьеры (38 после 52 голов). В плей-офф ЛЧ Эрлинг по традиции ушел в тень (огорчил только «Копенгаген»), а сборная Норвегии не попала даже в стыки и пролетела мимо Евро-2024.
Беллингем при феноменальной для полузащитника результативности в ла лиге (19 мячей) не был примой в ЛЧ, а его феноменальный гол Словакии спас от позора, но, даже дойдя до финала Евро, ни Джуд, ни Англия не очаровывали. У Родри на одной чаше весов победы в АПЛ и на Евро, тогда как на другой — вылет из ЛЧ от «Реала». Ну а Месси ФИФА включила в число претендентов по инерции, хотя Лео не был лучшим даже на Кубке Америки.
Если смотреть на результаты, то вне конкуренции вообще Карвахаль. Автор победного гола в лигочемпионском финале и чемпион Европы. Возможно, по-спортивному он был бы даже более логичным обладателем «Золотого мяча», чем Родри. Только невозможно поверить, что когда-то лучшим в мире признают латераля. Даже центральных защитников среди лауреатов можно пересчитать по пальцам руки, вспомнив, что Беккенбауэр был феноменом своего времени, а Каннаваро провел выдающийся ЧМ-2006.
Но чего не отнять у Винисиуса, так это футбольных качеств. Он, когда-то перемещавшийся по полю быстрее собственной мысли и губивший тысячепроцентные моменты, добился сумасшедшего прогресса. Бразилец — не волшебник, как Месси, а тот, кто сделал себя сам. 26 голов и 10 результативных передач — более чем достойная статистика для игрока, которому пришлось адаптироваться к новой схеме Карло Анчелотти.
Плей-офф ЛЧ вообще отдельная тема. Гол в ответном неожиданно нервном матче с «Лейпцигом» (1:1). Две передачи в первой игре с «Ман Сити» (3:3). Дубль в Мюнхене с «Баварией» (2:2) и пас под первый гол героя ответного полуфинала с мюнхенцами Хоселу (2:1). Наконец, вишенка в виде второго мяча в победном финале с «Боруссией» (2:0). Пятно на футбольном солнце Винисиуса — Кубок Америки. Многие, конечно, вспомнят, что форвард не играл в проигранном четвертьфинале с Уругваем, но виноват в этом он сам. Дисквалификация за две желтые карточки, спровоцированный скандал в яркой игре с Парагваем и речь с критикой судей, которые всегда настроены против Бразилии, — как слова, которые не выбросить из песни.
Хотя второй «горчичник» получился как минимум неоднозначным. А проблемы пентакампеонов системны, и в сборной себя в полной мере не могут проявить и Рафинья с Родриго. Ну а минусы и плюсы были у всех претендентов как на «ЗМ», так и на премию ФИФА. Абсолютно лучшего — чтобы хотя бы на полголовы выше всех — не было. Зато присутствовали невиданные доселе интрига и конкуренция, что разные имена лауреатов двух премий только подтверждают. Так что награду Вини, несмотря на все скандальные заявления, не выпросил. И не выстрадал, что созвучно его заявлениям, но будет явным перебором. Свой приз он точно заслужил.