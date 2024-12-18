Поведение Винисиуса многих бесит, но приз игрока года он заслужил. Разве кто-то был лучше?

Награда все-таки нашла бразильскую звезду.

Вы еще не забыли страсти, бушевавшие вокруг вручения «Золотого мяча», который достался не считавшемуся фаворитом Винисиусу Жуниору, а испанцу Родри? Тысячи сломанных копий вокруг итогов выборов и недостойный «Реала» демарш, из-за которого свои награды не смогли получить Карло Анчелотти и Килиан Мбаппе? Причем последний — вообще жертва, так как наряду с Кейном стал бомбардиром года, еще будучи футболистом «ПСЖ». Да и сам «Королевский клуб» упустил возможность лишний раз искупаться в лучах славы, так как был признан лучшей командой в мужском футболе.

И все же Вини — игрок года и получил свой приз на ежегодной церемонии ФИФА The Best в Дохе. Утешено ли теперь самолюбие Мадрида и персонально бразильской звезды? В какой-то мере — безусловно. Но точно не в полной, потому что «Золотой мяч» — легендарный трофей с великой историей, а раздача ФИФА наград, которые несколько раз меняли название и даже временно объединялись с премией France Football, воспринимается как новодел.

И старая рана точно не зажила. Речь Винисиуса со сцены была милой и дипломатичной. По сути, получилось краткое изложение записи, которую форвард сливочных оставил в соцсетях. Там тоже были трогательные благодарности всем, кто его поддерживал, а также воспоминания о трудном детстве и о пути, который пришлось пройти. Но Вини не был бы собой, если бы не ответил всем, кто его обидел: «Время сказать: да, я лучший игрок мира, и за это я упорно боролся. Они пытались и пытаются принизить меня, обесценить. Но они не готовы. Никто не может указывать мне, за что бороться и как себя вести».

Кто эти они — можно догадываться, но список врагов точно получится внушительным. Начиная от судей, которые только в матчах ла лиги за два с половиной сезона выписали ему 22 желтых и одну красную карточку. И заканчивая болельщиками соперников в испанском чемпионате, где Вини ненавидят примерно все за пределами болеющей за «Реал» части Мадрида. Бесконечные провокации в адрес трибун и соперников, попытки свести многие истории к расизму (которому не место не только в футболе, а вообще в жизни) — то, что не добавляет Винисиусу симпатий.

Винисиус Жуниор и Джанни Инфантино. Фото AFP

Достойно проигрывать тоже нужно уметь. И в принципе понятно, почему постоянно находящий себе врагов Винисиус не мог соответствовать одному из требований «Золотого мяча» о достойном поведении и следованию принципам честной игры. Это же он кричал защитникам «Мальорки», что им по окончании карьеры придется искать новую работу, потому что у них никогда не будет таких денег, как у него. Он напоминал легенде «Атлетико» Коке о двух проигранных финалах Лиги чемпионов и говорил, что тот плохой игрок, так как сам бразилец два финала выиграл. И он же по ходу недавнего унижения в класико (0:4) заявил сфолившему на нем Гави, что в понедельник именно он едет за «Золотым мячом». А буквально на днях Вини обидел болельщиков «Райо Вальекано», пожелав им вылета во второй дивизион.

При желании список можно продолжать до бесконечности, только это тоже будет путь в никуда, потому что с водой можно выплеснуть все остальное. А именно — забыть, собственно, о футболе. В конце концов, речь же идет не о некоем безупречном персонаже, а о том, кто в прошедшем сезоне лучше всех играл в футбол. Благо примеров подобных выборов хватает, и в эпоху соперничества Месси и Криштиану Роналду магия имен затмевала глаза. Так без заслуженных наград оставались Иньеста и Рибери, Снейдер и Хави, а «Золотой мяч» Модрича воспринимался как бунт против системы и торжество футбола.

При желании у каждого из тех, кто претендовал на «ЗМ» и приз ФИФА, можно найти как плюсы, так и минусы. Холанн второй раз подряд выиграл АПЛ, но при этом забил на 14 мячей меньше, чем в первый — феноменальный год английской карьеры (38 после 52 голов). В плей-офф ЛЧ Эрлинг по традиции ушел в тень (огорчил только «Копенгаген»), а сборная Норвегии не попала даже в стыки и пролетела мимо Евро-2024.

Беллингем при феноменальной для полузащитника результативности в ла лиге (19 мячей) не был примой в ЛЧ, а его феноменальный гол Словакии спас от позора, но, даже дойдя до финала Евро, ни Джуд, ни Англия не очаровывали. У Родри на одной чаше весов победы в АПЛ и на Евро, тогда как на другой — вылет из ЛЧ от «Реала». Ну а Месси ФИФА включила в число претендентов по инерции, хотя Лео не был лучшим даже на Кубке Америки.

Винисиус Жуниор. Фото Global Look Press

Если смотреть на результаты, то вне конкуренции вообще Карвахаль. Автор победного гола в лигочемпионском финале и чемпион Европы. Возможно, по-спортивному он был бы даже более логичным обладателем «Золотого мяча», чем Родри. Только невозможно поверить, что когда-то лучшим в мире признают латераля. Даже центральных защитников среди лауреатов можно пересчитать по пальцам руки, вспомнив, что Беккенбауэр был феноменом своего времени, а Каннаваро провел выдающийся ЧМ-2006.

Но чего не отнять у Винисиуса, так это футбольных качеств. Он, когда-то перемещавшийся по полю быстрее собственной мысли и губивший тысячепроцентные моменты, добился сумасшедшего прогресса. Бразилец — не волшебник, как Месси, а тот, кто сделал себя сам. 26 голов и 10 результативных передач — более чем достойная статистика для игрока, которому пришлось адаптироваться к новой схеме Карло Анчелотти.

Плей-офф ЛЧ вообще отдельная тема. Гол в ответном неожиданно нервном матче с «Лейпцигом» (1:1). Две передачи в первой игре с «Ман Сити» (3:3). Дубль в Мюнхене с «Баварией» (2:2) и пас под первый гол героя ответного полуфинала с мюнхенцами Хоселу (2:1). Наконец, вишенка в виде второго мяча в победном финале с «Боруссией» (2:0). Пятно на футбольном солнце Винисиуса — Кубок Америки. Многие, конечно, вспомнят, что форвард не играл в проигранном четвертьфинале с Уругваем, но виноват в этом он сам. Дисквалификация за две желтые карточки, спровоцированный скандал в яркой игре с Парагваем и речь с критикой судей, которые всегда настроены против Бразилии, — как слова, которые не выбросить из песни.

Хотя второй «горчичник» получился как минимум неоднозначным. А проблемы пентакампеонов системны, и в сборной себя в полной мере не могут проявить и Рафинья с Родриго. Ну а минусы и плюсы были у всех претендентов как на «ЗМ», так и на премию ФИФА. Абсолютно лучшего — чтобы хотя бы на полголовы выше всех — не было. Зато присутствовали невиданные доселе интрига и конкуренция, что разные имена лауреатов двух премий только подтверждают. Так что награду Вини, несмотря на все скандальные заявления, не выпросил. И не выстрадал, что созвучно его заявлениям, но будет явным перебором. Свой приз он точно заслужил.