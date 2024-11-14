«СЭ» поговорил с бизнесменом и экс-владельцем «Хартс» Владимиром Романовым.

20 лет назад уроженец Тверской области бизнесмен Владимир Романов стал владельцем шотландского клуба «Хартс» (на тот момент ему также принадлежал литовский «Каунас»).

При Романове «Хартс» занял второе место в чемпионате Шотландии и дважды выиграл Кубок страны.

Корреспондент «СЭ» встретился с бизнесменом, поговорил с ним о шотландском периоде его жизни и не только.

Если объединить Дзюбу и Янкаускаса, получится супермен!

— Почему 20 лет назад вы решили стать владельцем именно шотландского клуба?

— На тот момент мой «Каунас» уже 10 лет подряд был чемпионом Литвы. Мы дважды встречались с «Рейнджерс» в еврокубках, и ничего особенного я в игре шотландского суперклуба не увидел. Разве что судьи и пресса были всегда на стороне соперника.

В общем, захотелось себя попробовать в англо-саксонском мире. Понять, кто же такие джентльмены, как они себя поведут в настоящем противостоянии? Кроме того, в Литве в двух моих командах было около 100 футболистов, их тоже надо было куда-то продвигать.

— Почему именно «Хартс»?

— Во-первых, столичный клуб. Во-вторых, появлялись неплохие возможности для инвестиции в недвижимость Эдинбурга. В-третьих, я открыл в этом городе филиал моего банка. По-моему, это был прецедент для постсоветского пространства.

Мой банк в Литве обслуживала аудиторская компания, она же и предоставила мне всю информацию о «Хартс».

— Как собирали новую команду?

— Когда решил купить клуб, в голове уже были контуры новой команды. В частности, когда смотрел чемпионат Европы-2004, мне понравился греческий защитник Фиссас. В итоге удалось заполучить его бесплатно и подписать в 2005 году. За нас он провел более 50 матчей.

— Одним из ключевых игроков «Хартс» в 2005-2007 годах был Эдгарас Янкаускас, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА и «Торпедо — Лужники».

— А вы знаете, как я его уговорил перейти в «Хартс»?

— Расскажите.

— 2005 год. Я в Каунасе, звоню ему: «Эдгарас, новую команду собираю, подъезжай, обсудим». Он: «Да у меня тут куча проблем, в семье нелады. Играть могу, а тренироваться — нет сил. Меня смотрели лучшие доктора Европы и ничего не нашли. Не хочу тебя подвести. Думаю вот отдохнуть и набраться сил».

Но все-таки поверил мне, и, когда приехал, мы пошли к моему врачу, женщине. Она в течение 10 минут с помощью латунной трубочки с кристаллами определила причину его слабости, поставила диагноз: проблемы с простатой. Дала ему неполную пачку таблеток, добавив: «Только вино не пей».

— Помогли таблетки?

— Через неделю звонит: «Я готов контракт подписывать» (смеется). Умный форвард. Умнее и хитрее Дзюбы.

— Даже так?

— Он когда боролся за верховой мяч, одной рукой умело затылок прикрывал, а другой — спину, чтобы не получить коленом в позвоночник. На него всегда шли два защитника! Если Дзюбу сложить с Янкаускасом, получится супермен! Кстати, Эдгарас после «Хартс» еще на семь лет задержался в футболе, в США успел поиграть. Вот из него получится тренер.

Бывший главный тренер «Хартс» Джордж Берли. Фото Getty Images

Почему я уволил тренера, который одержал 10 побед в 10 турах?

— Главный вопрос, который возник при изучении выступлений «Хартс» в первый год вашего правления: зачем вы уволили тренера Берли? Под его руководством команда одержала 10 побед в 10 турах, лидировала!

— Во-первых, без него я добился серьезного успеха. Он работал уже со сложившейся командой. С Берли меня ждал бы развал «Хартс», который удалось предотвратить.

— Вот как?

— Начнем с того, что в первый сезон я поймал директора клуба Андернота на афере: он закупил некачественную форму. Но когда я предъявил ему претензию, то председатель совета директоров лорд Фукс и мой ставленник в совете директоров Лютаурас Варанавичус (маниакальный вор) воспротивились.

— Почему?

— Эти трое джентльменов сказали, что 60 процентов акций, которыми я владел, недостаточно для того, чтобы управлять клубом и вмешиваться во все хозяйственные дела.

Что ж, мне пришлось докупать акции у медиагруппы из недружественного Глазго. Она принадлежала магнату Мердоку, которого я как-то назвал «Маугли». Это прозвище к нему так и прицепилось.

Так вот представители этой медиагруппы приходили на собрание акционеров в советских военных шапках, шинелях, устраивали балаган, пытались провоцировать...

— Весело.

— Не то слово. В итоге я освободил клуб от этой троицы, а вслед за ними избавился и от тренера Берли, которого нанял Андернот.

Британские обозреватели до сих пор называют меня идиотом за то решение... Но они не знают всей подноготной. А скорее просто прикидываются, что не в курсе того, что происходило в клубе. Я расстался с Берли, потому что он вел свою подпольную игру. У меня за спиной готовил футболистов к переходу в «Селтик». Как я мог такое терпеть? Берли на самом деле просто подчинился мафиозной системе, тренер стал троянским конем в моем клубе.

— Но ведь «Хартс» шел на первом месте при Берли.

— Как шел, так и дошел до второго, а в придачу Кубок забрал.

Послушайте, ту команду вел и собирал я! Когда узнал, что Берли пьет, а весь анализ игроков за него проводит его помощник Саймон, спросил у них: «Так кто из вас главный тренер?» Берли заерзал и убежал на тренировку. С таким же успехом хороший старт в том сезоне можно приписать его помощнику Саймону, не правда ли?

Мое терпение лопнуло, когда вратарь Гордон вдруг за полгода до конца своего контракта поменял агента. При этом выяснилось, что новый агент вместе с Берли готовит голкипера, как и трех других футболистов, к переходу в «Селтик». В таком случае «Хартс» ждала неминуемая катастрофа!

— И что вы предприняли?

— Вызвал Берли на серьезный разговор. Тот пришел ко мне вместе с агентом. Все еще надеялся, что побеседую с ними по душам и исправлю сложившуюся ситуацию. Но когда он понял, что я в курсе его аферы, то «вышел покурить» и, как всегда в таких случаях, сбежал из офиса. Он просто боялся, что будет с позором уволен! Его агент предложил мне уже составленный договор, где тренер уходит по собственному желанию, отказавшись от компенсации, взамен на конфиденциальность причины конфликта.

Первый удар нанес игроку с левой — в голову. Второй — с правой. Тоже в голову

— С игроками у вас тоже возникали конфликты?

— После увольнения «святой троицы» джентльменов капитан команды Пресли, плеймейкер Хартли и вратарь Гордон — а они составляли костяк команды — неожиданно собрали пресс-конференцию. Мол, озабочены происходящим в клубе... На самом деле все трое просто хотели перейти в «Селтик».

Я начал с того, что позвал Гордона с отцом, протянул контракт с пустой графой зарплаты: «Хочешь играть в английском клубе? Вписывай сюда любые цифры в новом соглашении с «Хартс». Он вписал слишком большую для Шотландии сумму, но я не задумываясь подписал контракт.

Впоследствии я продал его за 9 миллионов в английскую лигу, в «Сандерленд». У него в активе 75 матчей за сборную Шотландии. Он до сих пор играет. Кстати, в «Хартс» (смеется).

Потом пригласил на разговор Пресли и Хартли, сказал, что отпущу их, но только если они достойно доиграют сезон и за них заплатят нормальные деньги. Ребята выполнили это условие, а «Селтик» в итоге в последний день трансферного окна перечислил за них приличную сумму.

— Еще конфликтные ситуации возникали?

— В этом заговоре участвовал еще и чех Скацел, которого привел в команду Берли. Он планировал уйти вместе с тренером. На собрании я хотел объявить, что намерен купить «Ливерпуль» и возьму туда сильнейших футболистов «Хартс». Смотрю, чех Беднар, друг Скацела, развалился на стуле, а ноги положил на другой стул, пытается меня перебить. Предупредил его: если будешь вести себя по-хамски, тебе не поздоровится, так как в детстве я боксом занимался.

— А он?

— Ухмыльнулся: «Это было давно, и ты уже старый!» Он чувствовал себя героем, веселил всю команду. Говорю ему: «Ппосле собрания надеваем перчатки и выясним, кто из нас старый». Пришлось проучить этого дурачка. Хотя было страшновато: пресс у него четыре кубика, рост 192 сантиметра. Куда бить — непонятно. Но мне хватило двух ударов. Первый — слева в голову. Второй — с правой — опять же в голову, но не в челюсть. Все-таки игрок-то мой, не хотелось его «портить». Так он убежал под смех всей команды!

— Нападающий-то хоть хороший был?

— Да как сказать... Я видел в нем замену Янкаускасу. Но не получилось. Чехи же... Пиво любили. Скацл постарше, дурака этого молодого (Беднара) спаивал. Так пиво и загубило парня.

Юрий Баскаков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Баскаков судил нас как мясник. Нагло прибил!

— А хоть раз был реальный шанс выиграть чемпионат Шотландии?

— А как можно опередить «Селтик», если судьи этого не позволят! Их просто уволят с работы. Помню, когда «Селтик» уже практически обеспечил себе очередное чемпионство, мы должны были играть с ним на выезде. И я сказал тренеру: «Ставь молодежь». Он ни в какую: «Проиграем, опозоримся в конце сезона, это повлияет на продажу абонементов на следующий год». Но я настаивал на своем. Он в итоге согласился, и мы утвердили состав.

— И как сыграли?

— Первый тайм закончился 2:0 в нашу пользу. Половина стадиона в перерыве ушла! А газеты вышли с заголовками: «Хочешь испортить настроение «Селтику» — позови Романова» (смеется).

— Только ли из-за судей нельзя было стать чемпионами?

— Остальные клубы буквально бились с нами на смерть, а не играли в футбол! Судьи им подыгрывали. Помню, как в матче с «Хибсом» игрок этой команды намеренно и демонстративно встал шипами на спину сбитого им Янкаускаса. Так судья показал красную карточку Эдгарасу за то, что тот, лежа лицом вниз, рукой столкнул стоящего на спине обидчика!

А во встрече с «Данди Юнайтед» рефери показал нам две красные карточки и поставил два пенальти. Да еще и назначил штрафной, с которого мы пропустили третий... Редкость! Судья, видно, не дурак, специально переборщил. Я тогда еще заявил, что в знак протеста выйду на поле со своей женой в составе «Хартс». Я и от российских арбитров настрадался.

— Это от кого же?

— Баскакова помните?

— Да.

— Ну вот. «Хартс» должен был встречаться с АЕК в квалификации Лиги чемпионов. И вдруг накануне игры меняют судью и назначают Баскакова. Так он заходит в раздевалку, смотрит на нас и вдруг выдает: «Вы в Риге мне майку пожалели!» Блин, какая Рига? С чего он это взял? Перепутал, что ли? Мы же из Литвы! Ну ладно. Потом Баскаков подходит к нашему единственному опорнику, внимательно на него смотрит, обходит его вокруг и покидает раздевалку...Мы только переглянулись в недоумении от этого персонажа...

— Что было дальше?

— В первом тайме показывает опорнику первую каточку, а вскоре вторую и удаляет с поля. Мол, цепочка у тебя на шее... Он же видел ее в раздевалке и обязан был предупредить!

При этом, оставшись в меньшинстве, мы давили АЕК. Греки лупили Янкаускаса со всех сторон, заваливали... Так Баскаков во втором тайме у нас еще одного футболиста убрал! Кое-как греки запихнули решающий гол и прошли дальше. Баскаков судил как мясник, просто по-хамски, нагло прибил нас! В итоге греки заработали 10 миллионов. Я потом выяснял... «Привет» Баскакову и его кураторам. Может, совесть проснется и они и профинансируют памятник К-19, о котором еще скажу ниже?

Анатолий Бышовец. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бышовец, Моуринью, Хиддинк

— «Хартс» завоевал Кубок и занял второе место при Вальдесе Иванаускасе. Почему же вы и его уволили?

— Блин, мне кажется, с моей женой было бы легче решить эту задачу. С Ваней, как его прозвали немцы, как с тренером — одни проблемы

— А что не так? Результат же он обеспечил.

— Результат обеспечил? Хм... Здорово вы футбол понимаете... Это я сделал Иванаускаса обладателем Кубка, от него больше помех, чем помощи!

Говорил ему: «Какой ты тренер? Учись, пока не поздно, у Эдуарда Малофеева, ходи за ним, записывай, веди конспекты». А он только посмеивался над опытным специалистом. Игрок-то Ваня хороший и парень неплохой. Но до тренера еще дорасти надо!

— С Бышовцем у вас в «Хартс» вообще не сложилось?

— А что могло сложиться? Я ему даже предложения не сделал.

Хотел услышать мнение со стороны о клубе, об игроках, кого можно из Литвы взять в «Хартс». Столько матчей с ним пересмотрели... Бышовец только ходил за мной. Вздыхал. Ничего толком не мог сказать. Одни междометья сплошные: «О-о... а-а...»

Я часто приглашал известных специалистов посмотреть вместе тренировку, игру. В Литву как-то приезжал Авраам Грант. Мне как раз тогда предлагали взять в команду перспективных бразильцев. Поинтересовался у Гранта. Тот ответил: «Потенциал есть, но пока они дорастут до нужного уровня... Лучше готового взять». Понятно и просто. Без всяких «О-о... а-а». А с Бобби Робсоном два часа сидели, прикидывали состав «Хартс». Помню, предложил взять из «Селтика» левого хава Томпсона. Робсон говорит: «Знаю этого игрока, к нему надо девять таких же...» И правда, я пригляделся к этой «машине». Отрывается от команды. Сам тащит мяч до чужой штрафной, в итоге его теряет, и команда получает на свои ворота контратаку. Вот это я понимаю: совет Робсона спас меня от ненужных трат и пустых надежд. Конструктивно. Без умных вздохов.

— А к Моуринью вы относились скептически...

— Я действительно в одном интервью заметил, что он уже не нужен «Челси». Зазвездился, никого вокруг себя не видит. Да, результаты у него были. Но какой ценой? Знает только хозяин клуба... Роман Абрамович в итоге с ним расстался.

— Вы же и Хиддинка в «Хартс» не взяли?

— Да я его толком не знал. Он сам ко мне приезжал. Хотел устроиться на работу. Просил 500 тысяч зарплату. Для меня это было многовато. Другие тренеры не больше ста тысяч получали. Иванаускас еще меньше. Мне же надо было бюджет выдерживать. Зачем же деньги так палить? И я искал единомышленника, а не звезду. Ваня [Иванаускас] после победы в Кубке и второго места тоже почувствовал себя звездой... А после «Хартс» где он дал результат? Где он вообще задержался?

— На каком месте вы были по бюджету в Шотландии?

— У «Хартс» — 7 миллионов, а у «Рейнджерс» где-то 70, у «Селтика» примерно 110. «Селтик» каждый год заявлял, что ему неинтересно в Шотландии и он хочет в чемпионат Англии перейти. Ну-ну. Что бы они там делали без судей? А «Рейнджерс»?

— А что «Рейнджерс»?

— В 2008-м приехали в Каунас, получили от нас — 1:2 (смеется). Думаю: вам только в Англии играть... Хотя бы в Литве что-то покажите!

Роман Абрамович. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Думаю: покупаю «Ливерпуль» за 200 миллионов и продаю Джеррарда Абрамовичу. За 120

— Самая известная история про вас, связанная с футболом, — то, как вы едва не купили «Ливерпуль».

— Владельцы «Ливерпуля» на игре с «Каунасом» сделали мне предложение купить клуб за 200 миллионов.

— И вы всерьез думали над покупкой такого клуба?

— Понимаете, стало интересно проверить себя на этом уровне. «Ливерпуль» вроде бы обладал сложившейся командой, но выступал неровно. Даже в том матче, на котором мне сделали предложение, «Каунас» мало в чем уступал англичанам. Мы же еще и первыми забили, но в итоге уступили (1:3).

В принципе, с «Ливерпулем» к тому моменту уже сложились деловые отношения. Я же даже мог в «Хартс» взять несколько ребят из резерва «Ливера», просматривал их, но все же отказался от их услуг.

В общем, понимал, что мне по силам поднять этот клуб с историей на новый уровень. А главное — хотелось посоперничать с Романом Абрамовичем. Понятно, что у «Челси» был огромный бюджет, но я ведь и в Шотландии бросил перчатку «Селтику» и «Рейнджерс». Это был бы для меня новый вызов!

— В общем, загорелись этой идеей.

— У меня тогда помощник был, испанец Педро. Попросил его провести оценку имущества. Он мне перезванивает через три часа: «Там только имущество стоит минимум миллионов 400. Земля, инфраструктура». Спрашиваю: «Есть место, где можно торговый комплекс воткнуть»? — «Можно». Звоню Олегу Дерипаске: «Давай по 100 сложимся, купим». Он в итоге в это дело не полез.

— А сами в одиночку вы не рискнули?

— Думаю про себя, взвешиваю. Покупаю за 200 миллионов, и в случае недостачи финансов можно продать Джеррарда. При этом, конечно, рассуждал, кем могу его заменить.

— Джеррарда?!

— Конечно. Вот уже половина суммы отбивается. Я, кстати, задал этот вопрос хозяину «Ливерпуля»: «Почему бы вам его не продать ради спасения финансового положения?» Он ответил: «Это вам позволительно, а меня фаны просто не поймут, я все-таки здесь живу».

— За сколько бы вы продали Джеррарда?

— Предложил бы его в первую очередь Роману Абрамовичу. Думаю, он бы Джеррарда с руками оторвал, забрал бы в «Челси».

— За сколько?

— Я бы попросил скромно — 120 миллионов.

— А как играть без Джеррарда?

— Нашел бы футболистов. Искать надо восходящие звезды, как волхвы — Христа. Только так можно построить непотопляемую достойную команду. Надо привлекать молодежь, которая будет наступать на пятки звездам, которых необходимо вовремя продать. Слишком скоропортящийся товар.

— Хотели играть в Англии молодежью?

— Вы меня не поняли. Для каждого игрока должна быть замена, не слабее и моложе. Это вечная головная боль. Иначе, если не пополните клубный бюджет суммой от продажи опытного футболиста, рано или поздно придете к краху. Рынок всегда перегрет дураками. И тебе придется покупать кота в мешке. Если не вырастишь своего. Помню, как-то приобрел футболиста из Аргентины с удивительными данными. Но он так и не заиграл...

Так что одной молодежью в Англии я точно играть не собирался. У меня были в распоряжении проверенные бойцы. Янкаускас разве плохой форвард? Не потянул бы? Я так не думаю. Универсальный футболист. Никогда игру не портил, ниже своего уровня не опускался. Изучите его биографию. Человек везде забивал — в Испании, Португалии, Бельгии, Шотландии, делал разницу. А когда установил причину болезни, прибавил в разы. Кшанавичюс в товарищеском матче с «Барселоной» сыграл на равных с Рональдиньо.

— Кто, простите?

— Литовский полузащитник. «Десятка». По своим данным потрясающий футболист! В «Каунасе» у меня играл, потом я его в «Хартс» взял. Помню, «Каунас» в Кубке Интертото встречался с «Нантом». Французы себе тогда форварда купили — Ндорама, деньги серьезные за него выложили. Так Кшанавичюс ему дважды между ног мяч прокинул! Представляете? У того ярость на лице (смеется). Понимаете, у меня были уже футболисты, которых я бесплатно мог перевести из одной команды в другую.

— Так как Кшанавичюс сыграл против Роналдиньо?

— Рассказываю. В 2007 году «Хартс» проводил товарищеский матч с «Барселоной». Местные судьи завидовали мне и сработали против меня. Сомнительный пенальти в наши ворота поставили. А когда Кшанавичюс забивал, Роналдиньо же мяч рукой остановил! Снимок этого момента разместили все газеты. На всех кадрах это видно! Арбитр показал: играем дальше... Уступили в итоге 1:3. Но игра-то была ничейная. Жаль, наш тренер вовремя не заменил футболиста, который уже «наелся» в первом тайме, к тому же имел желтую карточку. Если тренер тупит, бесполезно его переубедить ...И через этот фланг, как через открытые ворота, «Барса» создавала свои моменты. Роналдиньо ворвался и рухнул на газон, едва коснувшись Кшанавичюса. Заработал 11-метровый.

— Так почему же вы не купили «Ливерпуль»?

— Нужно было время. Провести аудит, вывести такие средства для покупки. Пока размышлял, арабы приобрели «Ливерпуль» за 400 миллионов. Ну что поделать... Возможно, я и не справился бы. Может быть, фанаты мне бы припомнили фразу, которую я произнес в интервью в 2004 году: «Англия 40 лет не была чемпионом и еще 40 не будет». Что ж, подождем еще 20 лет.

— А если бы купили «Ливерпуль», «Хартс» пришлось бы продать?

— Да нет, зачем? Ведь в чем моя фишка? Иметь два клуба, чтобы во втором готовить молодежь для первого. А как по-другому? Бегать по рынку и слушать агентов? Я в «Хартсе» подписывал с парнями контракты лет на пять. У меня, по сути, была молодежная сборная Шотландии!

Бывший владелец «Хартс» Владимир Романов (справа). Фото Getty Images

Мне сказали: «Хочешь жить — отдашь все!» Пришлось отдать

— Сколько денег вы потеряли на «Хартс»?

— Ничего я не потерял. В первый год вложил не больше семи миллионов, а только за вратаря Гордона получил девять миллионов! Не зря, получается, его переподписал тогда?

А если бы не раскусил тот заговор и потерял вратаря, то меня ждали бы позор и банкротство. Не было бы ни второго места, ни Кубка. Зато тренер Берли считался бы героем...

Пошла продажа игроков, абонементы разлетались за неделю, очередь стояла, в нашу форму весь город был одет! Моя академия заняла первое место в Британии, я получил награду от премьер-министра Великобритании. Думаю, мог и Сэра получить от Королевы за развитие футбола. Сигналы такие поступали.

— Даже так?

— Но постепенно в Литве меня начали теснить, чтобы расчистить площадку для скандинавских банков... Это уже другая история.

— В 2013 году вам пришлось покинуть «Хартс».

— Все шло хорошо, выделили землю под проект, я собирался построить арену и бизнес-центр. Кстати, это была бы уже третья арена, построенная мной.

Арену в Каунасе признали лучшей в Европе, она работает еще и как зал филармонии. Гергиев с Мариинским оркестром там побил рекорд по количеству зрителей — больше, чем в Японии. Все было отлично! По моему приглашению Большой театр приехал в Литву с самой дорогой постановкой «Корсар». Все это обошлось мне в полмиллиона долларов.

И тут президент Литвы возмутилась, публично выступила, что это засилье русской культуры в ее стране! На конференции НАТО в Вильнюсе на моем примере объясняли, кто такие враги страны... Не думал, что я удостоюсь такой чести со стороны западных институтов. Под видом объединения банков все имущество отняли. Так прямым текстом и сказали: «Хочешь жить — отдашь все». Пришлось отдать.

— Драма...

— Мой банк Ukio bankas власти ликвидировали с помощью искусственного банкротства. Цель — устранение конкурента скандинавским банком. Это оттуда было дано указание президенту Литвы Грибаускайте. Позволили Василяускасу, управляющему ЦБ, все разграбить... Он вообще-то юрист по образованию, но никак не финансист! Участвовал в избирательной кампании президента. Власти вынудили меня покинуть Литву, при этом нужно было оставить все свое имущество... После этого объявили меня в международный розыск, чтобы навсегда закрыть дорогу конкуренту в бизнесе и политике.

Бывший владелец «Хартс» Владимир Романов. Фото Getty Images

На дебатах заявил премьеру Литвы: «Ваше место в геополитике — в заднице США!»

— Все ваши беды начались, когда вы выдвинули свою кандидатуру на пост президента Литвы?

— У меня шли дебаты с премьер-министром Литвы. Он заявил: «Мы — маленькая страна, которая поменяла всю геополитику Европы».

— Возразили ему?

— Да, сказал: «Господин премьер-министр, ну зачем же вы свой же народ обманываете? Ваше место в геополитике — в американской заднице, откуда ваша задача — лаять и вонять на Россию».

— И вам этого не простили?

— А вы бы так посмели сказать? А полемизировать с лесными братьями бесполезно, вылезли из всех щелей... Они и их хозяева такое не прощают. В Литве терпеть марионеточный режим извращенцев было уже невыносимо. К тому же в Москве мне надо было достраивать бизнес-центр. Появились проекты мирового масштаба. Сам понимал, что надо уезжать.

— А были шансы выиграть те выборы?

— Да не было такой цели. Просто хотел зафиксировать «демократию» в Литве. Появились большие проекты. Вы мне покажите человека, к которому премьер-министр Китая приезжает лично?

— К вам прилетал?

— Да. И не один, а с целой делегацией.

— Зачем?

— Было такое бизнес-предложение. Хотели, чтобы я в Китае сделал СП.

— А что за бизнес?

— Сигаретный фильтр. У Китая было СП. С американской фирмой отношения не складывались, и мне предложили создать новое СП. Я в то время занимал 12 процентов рынка по нитям из искусственного волокна на основе целлюлозы. Она шла в производство сигаретного фильтра.

Мы живем не в нашей эре. Это эра дьявола

— И все-таки так до конца и не понял: для чего же тогда баллотировались в президенты Литвы?

— Чтобы с трибуны сказать о несправедливости. Исторической несправедливости. Если историю изучать по рунам, то местное население — производное от русских. Сомнительные литовцы, наследники Витаута Великого, предали его наследство. Они скорее даже белорусы.

— Интересный поворот.

— Столица Литвы была в Новогрудках, на территории Белоруссии, а моя фамилия происходит от места, откуда образовалось литовское княжество Рома Ново! Так кто из нас коренной житель Литвы?

— Вопрос.

— В Литве заявили, что я не коренной житель страны, и не допустили до президентских выборов. К сожалению, мало кто знает настоящую историю. Мы живем в эре, которая заканчивается. А когда она начинается?

— Не знаю.

— Никто не знает. Настоящую историю стерли две тысячи лет назад.

— А где же вы настоящую историю найдете?

— Да просто надо покопать поглубже и понять, что эра, в которой мы живем, — не наша. Это эра дьявола! Надо начинать с 44 года до нашей эры, когда Клеопатра убедила понтифика Гай Юлия Цезаря расширить коллегию жрецов. Понимаете?

— Не совсем.

— При помощи жрецов Клеопатры Цезарь-понтифик стал императором. В итоге на второй год его убили. И мы стали жить в «прекрасной» эре... И люди начали бежать из Римской империи, на берегу Немана образовали новый Рим — RomaNova. Вот оттуда и пошла моя фамилия.

Бывший владелец «Хартс» Владимир Романов (слева). Фото Getty Images

Да когда же мне смотреть РПЛ? Восемь уголовных дел...

— А в России почему клуб не купили?

— Был вариант с «Сатурном». Не сложилось. Да и вообще — мне одного клуба же мало (смеется). Нужно два-три, чтобы собирать и обкатывать молодежь.

— Смотрите российский футбол?

— Редко. Российские клубы тратят деньги на легионеров. У меня же другая философия. Создать клуб-хозяйство, вырастить молодого пацана, довести до определенного уровня и хорошо продать. Эта статья бюджета должна обязательно работать!

А разве сложно потратить 20 миллионов на легионера? В чем проблема? У меня поэтому и было три клуба, где я заставлял готовить игроков для первой команды, а та уже билась за результат. У меня же в Литве помимо «Каунаса» еще командочка была — «Шилуте». Так вот она такие проблемы «Каунасу» создавала! Там пацаны так бились, чтобы попасть в главный мой клуб! Я за такую модель, за такую систему. А в России — ставка на иностранцев, местным ребятам нет места в составе.

— А кто-то из клубов РПЛ к вам обращался — приди, помоги?

— Знаете, в России все разбираются в двух вещах — в политике и в футболе. Так как же я туда попаду? (смеется). Да и не хочу в это лезть. Одни агенты сколько крови попьют...

— Так вы не смотрите матчи РПЛ?

— Да когда мне? 10 лет с рейдерами сужусь... Литовцы наняли, и они меня «кошмарят» тут. Восемь уголовных дел завели. На ровном месте. Мне бы решение судьи успеть прочитать и готовиться к следующему заседанию, а вы мне — про футбол в России (улыбается).

— А чем вы сейчас занимаетесь?

— Вот, по судам хожу. По идее, уже мог адвокатом стать. На полставки спокойно бы работал.

— Вы восстановили подводную лодку, о которой рассказывали коллеге Юрию Голышаку пять лет назад?

— Стоит на даче, как памятник. Мой командир по подводной лодке как-то обратился ко мне: «Помоги нам организовать съезд подводников всего мира». У меня глаза загорелись. Съезд прошел на ура. Подружились. И мне один из подводников говорит: «Там лодку К-19 порезали...» Поехали на завод Нерпа, там я и купил легкий корпус. Все это тянулось долго... Лет десять. Мне в итоге ржавые порезанные куски привезли. Как-то сварил, восстановил. На Пяловском водохранилище стоит. И то — прокуратура шугает. Мол, как так? Атомная лодка стоит? (Смеется.) Пока им докажешь...

— Вы в России уже 11 лет?

— Тяжело было первые десять (смеется). Я же говорю — восемь уголовных дел!

— Но теперь-то поспокойнее?

— Да забрали у меня все. Отжали. Тут же все под какой-то «крышей», а ты бесхозный. Вот на тебя все и нападают.

— С другой стороны, Россия же вас не выдала Интерполу.

— Да уж... Дали гражданство спустя пять лет, как я сюда вернулся. Русскому человеку, который служил на флоте СССР! Очевидное невероятное... Так вы еще эти десять лет проживите. Потом поймете, что это такое.