Пугающая травма российского вратаря Злобина в матче с «Брагой». Ему может потребоваться операция на почке

Футболист был доставлен в больницу.

Российский вратарь Иван Злобин получил серьезную травму в матче 14-го тура чемпионата Португалии между «Фамаликаном» и «Брагой» (3:3). Голкипер провел всю встречу, хотя неудачное столкновение с игроком соперника произошло на первых минутах.

Как Злобин получил травму

На шестой минуте Иван выбежал из ворот, чтобы забрать мяч, который ему скинул партнер головой из-за штрафной. Россиянин успевал первым, а второй защитник пытался блокировать рвущегося на опережение игрока «Браги». Удержать Роджера Фернандеша не получилось — фланговый нападающий пошел до конца и прямой ногой пытался успеть к мячу, но вместо него попал в тело Злобина.

Россиянин тут же свалился на газон и несколько минут не вставал, пока врачи оказывали ему помощь. 19-летний форвард ударил шипами в область живота голкипера, однако не получил даже желтой карточки. Через некоторое время Иван пришел в себя и даже доиграл матч до конца. «Фамаликан» же был близок к победе: вел 3:1, но пропустил два мяча после 77-й минуты.

Он почувствовал себя плохо после матча

По сведениям португальского издания O Jogo, вратарь почувствовал себя плохо спустя несколько часов после матча. Злобин начал испытывать острую боль внизу живота, также в его моче была кровь. В итоге футболиста госпитализировали в больницу Hospital da Trofa. После обследования у Ивана обнаружили разрыв почечной коры четвертой степени. Клуб заявил о проблемах вратаря со здоровьем, которые могут повлечь за собой даже операцию.

«Злобин выбыл из строя на неопределенный срок из-за разрыва коры почек (левой почки) четвертой степени. После дополнительных тестов Иван останется в больнице, где за ним будут внимательно наблюдать, возможно, игроку потребуется операция», — говорится в сообщении клуба.

Как Иван выступает в этом сезоне

Злобин — основной вратарь «Фамаликана», занимающего восьмое место в чемпионате Португалии. Он оказался первым номером после отъезда бразильца Луиса Жуниора в аренду в «Вильярреал».

В примере Иван вышел в 13 матчах, в которых пропустил 15 мячей. Пять встреч он закончил на ноль. Особенно хорошо Злобин действовал в начале кампании, когда не пропустил ни разу в четырех из шести туров португальской лиги. Тогда тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов даже допустил его вызов в национальную команду.

«Рад, что Иван нашел свою команду и стал первым номером. Второе — радует то, как он играет. Надеюсь, Ваня будет зубами держать это место. Очень рад за него. Знаю всю его карьеру еще с тех пор, когда он был в ЦСКА. Вячеслав Чанов про него очень много рассказывал, говорил, что это очень перспективный парень. Злобин прошел трудный путь в Португалии. И кажется, что добивается того, чего хотел. Если будет продолжать так же играть, то при первой возможности вызовем его в сборную России», — приводит слова Кафанова «Чемпионат».

27-летний Злобин выступает в Португалии на протяжении всей взрослой карьеры — еще в 2015 году перешел из академии ЦСКА в «Лейрию», откуда попал в «Бенфику». За «Фамаликан» он играет с лета 2020-го.