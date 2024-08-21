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Гений Зоммера долго не замечали. Он — кошмар пенальтистов и один из лучших вратарей мира

Вратарь Янн Зоммер завершил карьеру в сборной Швейцарии
Даниил Матвеев
корреспондент отдела футбола
Янн Зоммер.
Фото Global Look Press
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Янн завершил карьеру в сборной.

Янн Зоммер объявил о завершении карьеры в сборной Швейцарии. И это настоящее событие. Вратарь раскрылся после 30 лет и стал настоящей звездой. А в футболке национальной команды подарил нам несколько выдающихся моментов, которые подчеркивают его гениальность, долго не замечаемую широкой аудиторией.

Гений пенальти

Зоммер стал основным вратарем в сборной после чемпионата мира-2014. На том турнире в воротах стоял Диего Бенальо, запомнившийся по игре за «Вольфсбург». Тогда Швейцария заняла второе место в группе и вышла в плей-офф, проиграв сборной Аргентины в 1/8 финала.

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20 августа 2014-го 30-летний Бенальо заявил о завершении карьеры в сборной. Его место в рамке занял Зоммер — и уверенно держал его на протяжении 10 лет. Это при том, что он не был безальтернативным вариантом, ведь у Швейцарии в запасе были (и есть сейчас) такие глыбы, как Роман Бюрки и Грегор Кобель. Почему доверяли именно Зоммеру?

Ответ прост — Янн был надежнее. За 94 матча в футболке сборной он оставил ворота сухими в 35 из них. Это более 37 процентов. Солидный показатель, что Швейцарию тяжело отнести к грандам мирового футбола. Но Зоммер не просто был хорош на ленточке, его отличает в том числе роскошная игра ногами. Невысокий для вратаря рост (183 сантиметра) не мешал Зоммеру творить чудеса — он не раз тащил мячи из «девяток» за счет невероятной прыгучести и грамотного выбора позиции. Вот несколько эпизодов, показывающие, что швейцарец — уникум.

Янн Зоммер отразил пенальти от Серхио Рамоса в Лиге наций-2020.
Фото Global Look Press

Дважды переиграл Рамоса. В 2020-м Рамос был одним из лучших пенальтистов Европы — за 32 попытки он промахнулся всего трижды. Главным его приемом была паненка, которая оставила в дураках не одного вратаря. Но в ноябре Серхио попал на настоящего мастера. В игре между Швейцарией и Испанией в Лиге наций защитник дважды (!) не реализовал пенальти, что помогло команде Зоммера удержать ничью. В первом случае у Рамоса не получилась паненка (хотя, вероятно, Янн дезориентировал его, присев на колено перед ударом), во втором вратарь «прочитал» намерения визави и прыгнул в нужный угол. А ведь до этого Рамос забил с одиннадцатиметровых 25 раз подряд, не запоров ни одной попытки. После игры швейцарец признался, что заранее изучил манеру Серхио и был готов к его приемам.

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Не позволил Италии попасть на ЧМ-2022. Жоржиньо тоже считается одним из лучших пенальтистов в мире. Его техника с подпрыгиванием прямо перед ударом была его коронкой. Но в квалификации на чемпионат мира бразильский итальянец тоже попал на Зоммера. На 53-й минуте первого матча Жоржиньо попытался обмануть Янна, но попался сам — голкипер мастерски сделал вид, что уже прыгает в другой угол, и взял удар. Встреча закончилась со счетом 0:0. Забавно, что всего спустя два месяца команды встретились снова в девятом туре отбора и Жоржиньо в очередной раз не сумел переиграть вратаря. Момент был ключевым — точный удар итальянца мог принести команде три очка, но Зоммер отразил эту попытку и удержал ничейный результат. В итоге Швейцария оказалась в группе С первой и отправила итальянцев в стыковые матчи, где те проиграли сборной Северной Македонии.

Сейв в серии пенальти на Евро-2020. Один из самых запоминающихся моментов Евро-20 — вылет сборной Франции в 1/8 финала. Главный творец этого чуда — Зоммер, который отразил попытку главной звезды французов Килиана Мбаппе в серии пенальти и протащил сборную в четвертьфинал. После сейва Янн не спешил праздновать — он честно дождался решения арбитра (был вопрос, не вышел ли он с линии ворот).

Янн Зоммер отразил пенальти от Килиана Мбаппе в 1/8 финала Евро-2020.
Фото Global Look Press

Зоммер даже сейчас — лучший

Кажется, что решение завершить карьеру в сборной сейчас — преждевременно. 35-летний вратарь мощно проявил себя в чемпионском «Интере» — за прошедший сезон он набил 82,7 процента сейвов. В топ-5 лигах круче по этому показателю только Джанлуиджи Доннарумма.

При этом у Зоммера 56 процентов сухих матчей. Это вообще лучший показатель в Европе (конечно, среди тех, кто сыграл хотя бы в 15 встречах). Подумать только — «Бавария» отпустила его год назад за какие-то 6-7 миллионов евро.

Главный победитель в этой истории, конечно, «Интер». Клуб прошлым летом отпустил в «МЮ» Андре Онана за баснословные деньги, а затем получил голкипера не хуже (а судя по прошедшему сезону даже лучше) за копейки. Идеальный трансфер, даже несмотря на то, что на момент перехода швейцарцу было уже 34 года.

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А что с конкурентами Зоммера? Бюрки, который моложе Янна на два года, с 2022-го играет в МЛС. Кобеля из «Боруссии» Д регулярно критикуют за ошибки, хотя в целом он реально хорош и здорово проявил себя в Лиге чемпионов. Вероятно, именно Грегор станет преемником Зоммера в сборной, так что ожидания от него будут соответствующими — планка задрана очень высоко.

Кстати, на Евро-2024 завирусились фото Зоммера и его конкурентов на позицию голкипера — футболисты тренировались с какими-то приборами на глазах, похожими на очки виртуальной реальности. На самом деле девайс каким-то образом визуально замедляет движение мяча, чем помогает прокачать скорость реакции. Возможно, именно такие незначительные на первый взгляд вещи и помогают голкиперам сборной Швейцарии показывать крутой уровень.

Грегор Кобель.
Фото Global Look Press

Что дальше?

К счастью для швейцарцев, в стране действует великолепная вратарская школа. Сейчас голкиперов уровня европейской сборной сразу несколько. Как говорится, вот они, слева направо:

— Грегор Кобель — ожидается, что именно он станет первым номером сборной после ухода Зоммера. Футболист сыграл всего пять матчей в футболке Швейцарии, но является одним из самых дорогих голкиперов Европы. Кто, как не он, должен продолжить славные вратарские традиции?

— Ивон Мвого — сейчас 30-летний вратарь играет за «Лорьян» и в последние годы мирился со статусом запасного. Возможно, сейчас он подвинется в иерархии и станет вторым голкипером. Но на подходе у швейцарцев есть и другие таланты.

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— Филипп Кен — 26-летний вратарь сейчас выступает за «Монако». Прошел школу «Ред Булла», засветившись как в Лейпциге, так и в Зальцбурге. Наверняка он сейчас — один из главных претендентов на попадание в сборную хотя бы в качестве третьей опции.

— Паскаль Лоретц — молодой талант пробился в основу «Люцерна» только в прошлом году, но уже обратил на себя внимание многих клубов. В прошлом году даже заработал вызов в сборную на товарищеские матчи, но дебютировать еще не успел. Все впереди — за этим парнем обязательно стоит последить.

Янн Зоммер
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