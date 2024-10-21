У Гвардиолы защитники-бомбардиры, Гави вернулся через 349 дней в победном матче «Барсы», Хвича сохранил «Наполи» лидерство

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: 18 угловых

«Манчестер Сити» словно заразился субботними проблемами «Арсенала» и довольно быстро пропустил от классического середняка. «Волки» блестяще вышли из-под чемпионского прессинга, а Льюис упустил Странда-Ларсена, которому вырезал классную передачу с фланга Нелсон Семеду. А в другой контратаке уже сам португалец оказался с глазу на глаз с вратарем, но данную дуэль выиграл Эдерсон.

Пришлось включаться на всю мощь своего таланта Гвардиолу, который уже никого не удивляет дальними ударами. Естественно, кроме вратарей. Вот и успевший несколько раз спасти свою команду Жозе Са лишь коснулся краем перчатки влетевший в дальнюю «девятку» мяч, а хорват с шестью голами стал самым результативным защитником АПЛ в 2024 году. Развязки же пришлось ждать до компенсированного времени, когда Стоунс взлетел выше всех при подаче углового. Победный корнер стал восемнадцатым по счету, что является рекордом текущего сезона.

Джон Стоунс в матче с «Вулверхэмптоном». Фото ФК «Манчестер Сити»

Испания: Симеоне порадовал сын

Кому точно не помешала пауза на матчи сборных, так это «Атлетико». Мадридцы перед ней пережили лигочемпионское унижение от «Бенфики» (0:4) и упустили победу над «Реал Сосьедад» (1:1). Да и с «Леганесом» пришлось совсем непросто. Выходцы из сегунды впервые в своей истории забили «матрасникам» на их поле в матче высшего дивизиона и довольно долго удерживали минимальное преимущество. Только подобный подход в играх с красно-белыми сомнителен, так как никто в ла лиге не забивает так часто в заключительных пятнадцатиминутках (7 раз).

А тут «Атлетико» сравнял счет, не дожидаясь ударного для себя временного отрезка. Серлот наконец-то забил первый домашний гол за столичную команду, пяткой переправив мяч в сетку после паса Витселя. И он же добил гостей на исходе добавленного времени. По числу результативных ударов в 2024 году норвежец в ла лиге уступает только Левандовски (19 против 21). А особые чувства у Диего Симеоне должна была вызвать победная комбинация, по ходу которого сын главного тренера Джулиано в отчаянном подкате догнал мяч у бровки и выдал передачу на Гризманна.

«Севилья», как казалось, без особых проблем справлялась с атаками «Барселоны», но глупый фол Пеке на Рафинье все изменил. Левандовски в привычном стиле реализовал пенальти, а еще через четыре минуты после перехвата и быстрой контратаки Педри из-за штрафной в касание запустил мяч под перекладину. Еще одной проблемой гостей стала травма бывшего вингера ЦСКА Эджуке.

А окончательно интригу уже к перерыву похоронил еще один гол Левандовски. Поляк двумя касаниями совершил рывок в списке лучших снайперов европейских лиг «большой пятерки». Сначала сравнялся с Гердом Мюллером. Потом — с Джимми Гривзом. Теперь с 366 точными ударами Левандовски занимает третье место в истории. Само собой, после Месси (496) и Криштиану Роналду (495), с которыми Роберт всегда и во всем где-то рядом.

С серьезной форой можно было переключаться на энергосберегающий режим, так как впереди у сини-грантовых неделя больших матчей — с «Баварией» в Лиге чемпионов и первое класико сезона в гостях у «Реала». Небольшая расслабленность, впрочем, не помешала дублю Пабло Торре. После его ударов у команды 31 гол в десяти турах, самый результативный старт «Барсы» с 2012 года. Впрочем, это лишь приятные цифры, а ждали трибуны одного — долгожданного возвращения на поле Гави. Один из главных талантов испанского футбола не играл 349 дней и под овации трибун вышел вместо Педри, да еще и получил каританскую повязку!. Кадровый выбор Ханси Флика расширяется, ведь чуть раньше на поле появился лечившийся с августа герой Олимпиады Фермин Лопес, а в заявку впервые попал Дани Ольмо.

Италия: Лаутаро шагнул в историю

Непростая победа над «Эмполи» позволила команде Антонио Конте сохранить за собой единоличное лидерство, а решающим моментом стало падение Политано в штрафной. Арбитр указал на «точку», и Кварацхелия четко исполнил пенальти. В прошлом сезоне у Хвичи случались осечки, а тут он поймал вратаря на паузе и хладнокровно покатил мяч по центру ворот. Стоит заметить, что с начала года в серии А только два футболиста забили не менее 10 голов и сделали при этом не менее пяти результативных передач. В воскресенье данные показатели выбил грузинский вингер, и лучше него статистика только у миланца Пулишича (11+7).

В этом туре ведущие итальянские клубы не радовали результативностью. «Милан», «Ювентус» и «Наполи» забили по одному голу, причем один из них соперник отправил в свои ворота. Если считать это тенденцией, то «Рома» с «Интером» решили не отставать. К тому же у «нерадзурри» возникли серьезные кадровые проблемы, и к середине первого тайма Симоне Индзаги из-за травм пришлось поменять двух важных игроков — Хакана Чалханоглу и Ачерби.

Но на то миланцы и чемпионы, чтобы лучше других справляться с трудностями. А еще — провоцировать ошибки соперника и пользоваться ими. Вышедший раньше обычного на замену Фраттези подкараулил потерю Залевски, защитники «волков» не смогли нормально выбить мяч от штрафной, и Лаутаро Мартинес выстрелил под перекладину. Гол, обернувшийся первым римским поражением Ивана Юрича, стал для аргентинца 133-м в черно-синей форме, и теперь он делит звание лучшего иностранного снайпера «Интера» с Иштваном Ньершем.

Франция: Де Дзерби — как Бьельса

Перед двухнедельной паузой «Марсель» сбавил темп, проиграв «Страсбуру» (0:1) и при численном преимуществе довольствовался домашней ничьей с «Анже» (1:1). Однако в воскресенье команда Роберто Де Дзерби вернулась на проектную мощность и испортила юбилей Мишелю Дер Закарьяну, который проводил 200-й матч во главе «Монпелье». Причем уже на 38-й секунде бывших одноклубников огорчил Ваи.

Провансальцы третьи и всего на три очка отстают от «ПСЖ» и «Монако», а дальше будут сплошные параллели с работой на «Велодроме» Марсело Бьельсы. Ровно десять лет назад «Марсель» демонстрировал такую же результативность по итогам восьми туров (21 мяч). Со времен работы аргентинца команда не выигрывала так крупно на выезде. А еще Де Дзерби, как и его именитый предшественник, выиграл четыре из первых гостевых матчей в лиге 1.

Статистика дня

0:4 — самое крупное домашнее поражение «Гавра» в лиге 1 с 1988 года. А разгромивший команду Далера Кузяева «Лион» впервые с конца позапрошлого сезона имеет в таблице положительную разность забитых и пропущенных мячей.

6 голов в гостевом матче серии А «Фиорентина» не забивала с октября 1966 года.

8 раз в первых девяти матчах за «Аталанту» забил нападающий Ретеги. В истории бергамасков круче стартовал только Карл-Аге Хансен в 1949 году (9 голов).

8 из десяти мячей в серии А полузащитник «Фиорентины» Катальди забил из-за пределов штрафной. С тех пор, как компания Opta подсчитывает эти данные (сезон-2004/05) выше процент голов дальними ударами только у Гекхана Инлера (93 процента).

10 из одиннадцати матчей со старта сезона выиграл «Ливерпуль». До Арне Слота таким отрезком во главе красных мог похвастаться Кенни Далглиш в чемпионате-1990/91. А во всей АПЛ быстрее двузначного числа побед добивался только уложившийся в десять игр Хосеп Гвардиола.

34 раза в матчах АПЛ отмечался голами и результативными передачами нападающий «Ливерпуля» Салах. По этому показателю египтянин уступает только Руни (36).

50-й гол полузащитника «Аталанты» Пашалича в серии А помог ему обойти Перишича и стать самым результативным хорватом в истории турнира.

65 мячей в качестве капитана «Лиона» забил Ляказетт, который с начала века по данному показателю обошел бразильца Сонни Андерсона.

500 матчей в ла лиге провел полузащитник «Вильярреала» Дани Парехо.

539 точных передач на половине поля соперника — рекорд сезона для гостевой команды и третий показатель «Манчестер Сити», начиная с чемпионата-2003/04.