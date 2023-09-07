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Зарубежные

Сегодня, 16:00

Все россияне за рубежом: Захарян, Головин, Кокорин и еще два десятка легионеров

Гоша Чернов
Корреспондент
Арсен Захарян, Александр Головин, Александр Кокорин.
Фото «СЭ»
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Гид по легионерам.

В большинстве лиг Европы захлопнулось трансферное окно. Это лето показало, что, несмотря на сложные обстоятельства, спрос на российских футболистов за рубежом все еще есть, ведь из РПЛ уехали Арсен Захарян и Далер Кузяев. Самое время пересчитать россиян, которые сейчас играют на Западе.

Ниже — все известные профессиональные российские игроки в Европе. У списка всего несколько критериев. Футболист:

  • владеет паспортом Российской Федерации (подтверждено в интервью и/или в открытом источнике);
  • не заигран за взрослые сборные других стран, то есть может играть за национальную команду России;
  • представляет клуб высшей лиги за пределами стран бывшего СССР или второй лиги «большой пятерки».

Франция

Далер Кузяев

Клуб: «Гавр»
Возраст: 30 лет
Амплуа: полузащитник
Стоимость: 10 миллионов евро (здесь и далее данные Transfermarkt)
В сезоне-2023/24: 4 матча, 2 гола

Футболист «Гавра» Далер Кузяев.
Фото Global Look Press

Один из самых стабильных российских футболистов последних лет всегда ассоциировался с «Зенитом». В Санкт-Петербурге Кузяев получал образование, с сине-бело-голубыми он стал пятикратным чемпионом России. Однако Далер всегда мечтал играть в Европе и еще в 2020 году несколько месяцев искал новый клуб за рубежом в статусе свободного агента. Не получилось, и тогда «Зенит» продлил контракт с Кузяевым до 2023 года.

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Этим летом хавбек сборной России предпринял новую попытку уехать за границу, и на этот раз она оказалась удачной. Кузяев перешел в «Гавр», где с ходу стал не только самым дорогим футболистом команды, но и ее лидером: в каждом матче Далер играет по полтора часа, уже забил два мяча и заслужил от авторитетной газеты L'Equipe прозвище Царь.

Александр Головин

Клуб: «Монако»
Возраст: 27 лет
Амплуа: полузащитник
Стоимость: 28 миллионов евро
В сезоне-2023/24: 4 матча, 1 гол

Футболист "Монако" Александр Головин.
Фото AFP

В отличие от Кузяева, Головин в чемпионате Франции давно стал своим. Александр уехал в «Монако» летом 2018 года и остается одним из знаковых российских легионеров.

На Лазурном Берегу Головин нашел себя: за пять с небольшим сезонов полузащитник сборной России совершил уже 50 результативных действий в чемпионате Франции. Свежее — в недавнем матче с «Лансом», где Головин забил второй мяч.

Италия

Алексей Миранчук

Клуб: «Аталанта»
Возраст: 27 лет
Амплуа: полузащитник
Стоимость: 12 миллионов евро
В сезоне-2023/24: не играл

Футболист "Торино" Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Один из флагманов российского легиона провел солидный сезон в «Торино», набрав девять очков по системе «гол плюс пас», и теперь постарается закрепиться в основе «Аталанты». Бергамцы, правда, могли отдать российского полузащитника в очередную аренду, но в итоге сохранили его. На днях Миранчук оправился от повреждения и был включен в заявку на серию А.

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В «Аталанте» российского хавбека вновь ждет серьезная конкуренция, но он к ней готов. Ближайший сезон для Алексея очень важен, ведь летом у него с черно-синими истекает контракт.

Денис Черышев

Клуб: «Венеция» (D2)
Возраст: 32 года
Амплуа: вингер
Стоимость: 1 миллион евро
В сезоне-2023/24: 3 матча

Футболист «Венеции» Денис Черышев.
Фото ФК «Венеция»

Один из героев ЧМ-2018 год назад впервые покинул Испанию и весь сезон в «Венеции» был игроком ротации — четыре мяча в серии В Черышев забил, хотя редко выходил в стартовом составе.

Летом Денис мог вернуться в Валенсию — в услугах россиянина был заинтересован «Леванте», однако он решил остаться в команде Паоло Ваноли. Новый сезон Черышев начал не в качестве футболиста основы: пока он выходил на газон лишь в концовках. В матче первого круга Кубка Италии со «Специей» Денис забил послематчевый пенальти, но «Венеция» все равно вылетела.

Испания

Арсен Захарян

Клуб: «Реал Сосьедад»
Возраст: 20 лет
Амплуа: полузащитник
Стоимость: 15 миллионов евро
В сезоне-2023/24: 2 матча

Футболист «Реал Сосьедада» Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

Один из самых резонансных трансферов российского футбола последних лет — переход Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад». Талантливый воспитанник бело-голубых давно мечтал поиграть в Европе, но вариант с «Челси» в прошлом году сорвался, зато минувшим летом Арсен перебрался в Испанию.

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Захарян переехал в Сан-Себастьян не так давно и пока адаптируется к новому клубу и партнерам по команде. Но уже скоро Арсен дебютирует в Лиге чемпионов, ведь «Реал Сосьедад» получил право сыграть на групповом этапе главного еврокубка.

Никита Иосифов

Клуб: «Мирандес» (D2)
Возраст: 22 года
Амплуа: вингер
Стоимость: 800 тысяч евро
В сезоне-2023/24: 3 матча

Фото ФК «Мирандес»

Воспитанник «Спартака» и «Локомотива» уехал в Испанию два года назад — тогда «Вильярреал» подписал с Иосифовым контракт на пять лет. В январе 2022 года Иосифов даже дебютировал в примере, выйдя на замену в матче с «Мальоркой», но большую часть времени Никита проводил во второй команде испанского клуба.

В минувшем сезоне российский вингер не очень часто играл даже за «Вильярреал Б» — всего 13 матчей и один гол. Неудивительно, что летом Иосифов решил сменить команду и перешел в «Мирандес» — клуб-середняк второй лиги Испании.

Португалия

Станислав Крицюк

Клуб: «Жил Висенте»
Возраст: 32 года
Амплуа: вратарь
Стоимость: 1,2 миллиона евро
В сезоне-2023/24: не играл

Голкипер "Жил Висенте" Станислав Крицюк.
Фото Соцсети

Экс-вратарь сборной России впервые приехал в Португалию 10 лет назад, и, пожалуй, самые успешные отрезки его карьеры связаны именно с этой страной. Ни в «Краснодаре», ни в «Зените» глобального успеха Крицюк не достиг.

В Санкт-Петербурге карьеру Станислава подкосили проблемы со здоровьем, но после возвращения в Португалию они не прекратились — за год в «Жил Висенте» Крицюк больше лечился, чем играл. Ходят слухи, что клуб хочет расторгнуть контракт с российским голкипером, из заявки на сайте «Жил Висенте» он уже пропал, хотя официально об уходе объявлено не было.

Иван Злобин

Клуб: «Фамиликан»
Возраст: 26 лет
Амплуа: вратарь
Стоимость: 300 тысяч евро
В сезоне-2023/24: не играл

Голкипер «Фамиликана» Иван Злобин.
Фото Соцсети

Как и Крицюк, Злобин уже много лет играет в Португалии, только в Россию за это время он не возвращался. У Ивана другой карьерный путь: он четыре года защищал цвета второй команды «Бенфики», а с 2020 года играет за «Фамиликан».

Хотя «играет» — громкое слово: за прошлый сезон российский голкипер появился на поле всего в двух матчах и текущий чемпионат тоже начал в ранге резервиста.

Финляндия

Максим Рудаков

Клуб: «Хонка» (в аренде из «Ростова»)
Возраст: 27 лет
Амплуа: вратарь
Стоимость: 450 тысяч евро
В сезоне-2023: 27 матчей, 11 сухих, 22 пропущенных мяча

Голкипер «Хонки» Максим Рудаков.
Фото Соцсети

Воспитанник «Зенита» и серебряный призер Евро (U-19) в составе сборной России хорошо знаком с Финляндией. В конце 2010-х Рудаков отыграл два года в основе местного гранда — ХИК, с которым стал чемпионом. После этого Максим тщетно пытался сделать карьеру в России, но на родине у него не складывается: голкипер сыграл лишь в одном матче РПЛ.

Рудаков до сих пор принадлежит «Ростову», за который и провел тот единственный матч в чемпионате России, но уже второй год выступает за финскую «Хонку». Там любят и уважают нашего вратаря: Рудаков мало пропускает, уже дорос до звания капитана и приносит клубу реальный успех. В сезоне-2022 «Хонка» стала бронзовым призером финской лиги, а в конце сентября сыграет в финале Кубка.

Евгений Башкиров

Клуб: ВПС
Возраст: 32 года
Амплуа: полузащитник
Стоимость: 250 тысяч евро
В сезоне-2023: 23 матча, 3 гола, 2 голевые передачи

Футболист ВПС Евгений Башкиров.
Фото ФК ВПС

Еще один воспитанник «Зенита», который не пригодился клубу, но строит достойную карьеру. Башкиров — яркая личность и за пределами поля: он учился на журналиста, писал стихи, пел на улице вместе с Сергеем Шнуровым, а в 2004 году обыграл знатоков в «Что? Где? Когда?» хитрым видеовопросом.

В российском футболе Башкиров тоже был заметной фигурой, но последние три с половиной года Евгений выступает за рубежом. После ухода из польского «Заглембе» хавбек довольно долго не играл, но в начале 2023 года переехал в Финляндию. ВПС, как и «Хонка» Рудакова, сейчас борется за место на пьедестале высшей лиги. Башкиров — ключевой футболист центра поля в своей команде.

Антон Попович

Клуб: КуПС
Возраст: 27 лет
Амплуа: полузащитник
Стоимость: 400 тысяч евро
В сезоне-2023: 26 матчей, 1 гол, 3 голевые передачи

Футболист КуПС Антон Попович.
Фото veikkausliiga.com

Отец Антона был широко известным в финском футболе российским форвардом — Валерий Попович четырежды признавался сильнейшим игроком чемпионата и до сих пор остается на вершине списка лучших бомбардиров в истории лиги. «Хака», где долго играл Попович-старший, даже вывела из обращения номер 14.

Антон Попович — тоже заметный футболист, он родился в Финляндии и всю карьеру проводит там. Последние два с половиной года играет за КуПС, один из сильнейших клубов лиги, у которого есть отличные шансы взять золото в этом сезоне. Попович — ключевое звено и вице-капитан команды.

Норвегия

Никита Хайкин

Клуб: «Буде-Глимт»
Возраст: 28 лет
Амплуа: вратарь
Стоимость: 1,5 миллиона евро
В сезоне-2023: 28 матчей, 9 сухих, 32 пропущенных мяча

Голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин.
Фото Соцсети

По карьере Хайкина можно изучать географию. Где вы еще найдете человека, который играл за «Кубань» и «Мордовию», хотя воспитывался в академии «Челси»? А ведь ради россиянина сам Роман Абрамович прилетал на тренировку юношеской команды синих.

У Хайкина долго не получалось нигде закрепиться — ни в Испании, ни в Израиле, ни в России. Зато переезд за полярный круг оказался судьбоносным: Никита перешел в норвежский «Буде-Глимт» в 2019 году, стал с ним двукратным чемпионом страны, добрался до четвертьфинала Лиги конференций и вызова в сборную России. В начале 2023 года Хайкин решил сменить клуб и переехал в «Бристол Сити» из английского чемпионшипа, но уже через два месяца вернулся и сейчас готовится к очередной еврокубковой осени — российский голкипер помог команде преодолеть три отборочных раунда Лиги конференций.

Дания

Герман Онугха

Клуб: «Вайле»
Возраст: 27 лет
Амплуа: нападающий
Стоимость: 400 тысяч евро
В сезоне-2023/24: 7 матчей, 3 гола

Футболист «Вайле» Герман Онугха.
Фото Соцсети

Онугха — сын нигерийца, но рос с матерью в Пензе и начал профессиональную карьеру в местном «Зените». Дорогу в РПЛ Герману подарил «Краснодар», а первые голы в элитном дивизионе форвард забил за «Тамбов». Вообще Онугха за последние годы успел сменить несколько клубов: он был и в «Рубине», и в «Крыльях Советов», и в израильском «Бней-Сахнине».

Но с 2021 года Герман принадлежит датскому «Вайле», из которого неоднократно уходил в аренду, однако зимой вернулся, помог ему подняться в высшую лигу Дании и теперь забивает там: в семи турах на счету форварда «Вайле» уже три мяча.

Бельгия

Александр Филин

Клуб: «Эйпен»
Возраст: 27 лет
Амплуа: защитник
Стоимость: 800 тысяч евро
В сезоне-2023/24: не играл

Футболист «Эйпена» Александр Филин.
Фото Соцсети

На протяжении долгого времени Филин был основным защитником «Химок», но осенью 2022 года впал в немилость Спартака Гогниева и вместе с внушительной группой игроков отправился искать новый клуб. Эта ситуация пошла на пользу Александру: он нашел команду в крепкой европейской лиге.

С начала 2023 года Филин играет за бельгийский «Эйпен», где весной регулярно выходил в стартовом составе. Правда, летом в клубе произошла перестройка, пришел новый тренер, который предпочитает Филину других футболистов. Российский защитник пока наблюдает за играми «Эйпена» со скамейки запасных.

Роман Нойштедтер

Клуб: «Вестерло»
Возраст: 35 лет
Амплуа: защитник
Стоимость: 250 тысяч евро
В сезоне-2023/24: 6 матчей

Футболист «Вестерло» Роман Нойштедтер.
Фото Соцсети

В 2016 году получение немецким игроком Романом Нойштедтером российского гражданства вызвало широкий резонанс в нашем футболе. Заметную роль в сборной он так и не сыграл, да и в «Динамо», куда перебрался позже, о Нойштедтере тоже вряд ли охотно вспоминают. Тем не менее Роман остается экс-футболистом сборной России, а значит, забывать о нем не стоит.

После ухода из «Динамо» Нойштедтер полгода оставался без работы, а в начале 2022 года подписал контракт с «Вестерло». Несмотря на солидный возраст, Роман все это время остается футболистом основы в бельгийской команде, а минувшим летом он даже несколько раз выводил одноклубников на поле с капитанской повязкой. Правда, результаты у «Вестерло» пока не очень: пять поражений в шести стартовых турах чемпионата.

Греция

Магомед Оздоев

Клуб: ПАОК
Возраст: 30 лет
Амплуа: полузащитник
Стоимость: 2,2 миллиона евро
В сезоне-2023/24: 6 матчей

Футболист ПАОК Магомед Оздоев.
Фото ФК ПАОК

В прошлом году Оздоев выиграл четвертое подряд золото чемпионата России с «Зенитом», после чего решил покинуть клуб и отправиться в Европу — в турецкий «Фатих Карагюмрюк», который тренировал Андреа Пирло. Год в Стамбуле оказался успешным — Оздоев был ключевым футболистом команды, в клубе даже хотели сделать его капитаном.

Но летом в карьере Магомеда случился новый поворот: несмотря на стойкий интерес из России, он решил отправиться в Грецию и подписал двухлетний контракт с ПАОК. В команде, которую тренирует Рэзван Луческу (сын Мирчи), Оздоев с ходу стал основным и сыграет на групповом этапе Лиги конференций. К слову, Магомеда уже успели втянуть в скандал в отборочном раунде еврокубка: британцы не дали россиянину визу, из-за чего он пропустил гостевой матч с «Хартс». Впрочем, ПАОК и без Оздоева обыграл шотландцев.

Юрий Лодыгин

Клуб: «Панатинаикос»
Возраст: 33 года
Амплуа: вратарь
Стоимость: 500 тысяч евро
В сезоне-2023/24: не играл

Голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин.
Фото Соцсети

Экс-голкипер «Зенита» — наполовину русский, наполовину грек. Неудивительно, что большая часть карьеры Лодыгина проходит на родине матери.

В «Панатинаикос» Юрий перешел год назад после успешного периода в клубе ПАС из Янины. Но если в малоизвестной греческой команде Лодыгин был основным вратарем, то в одном из самых титулованных клубов страны ему тяжелее стать первым номером. В прошлом сезоне экс-футболист сборной России появился на поле шесть раз, в текущем пока сидит в запасе. Впрочем, когда начнутся кубковые матчи, Лодыгин наверняка получит игровое время.

Магомед-Шапи Сулейманов

Клуб: «Арис» Салоники (в аренде из «Краснодара», о трансфере пока не объявлено официально)
Возраст: 23 года
Амплуа: нападающий
Стоимость: 2,5 миллиона евро
В сезоне-2023/24: не играл

Футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Некогда один из самых перспективных форвардов России продолжает ездить по зарубежным арендам. Сперва «Краснодар» отдавал Шапи турецкому «Гиресунспору», затем израильскому «Хапоэлю» (Беэр-Шева), а ближайший год Сулейманов должен провести в Греции — российского нападающего приютит «Арис». Сообщается, что игрок уже согласовал контракт, хотя официального объявления о переходе пока не было.

Кипр

Александр Кокорин

Клуб: «Арис» Лимасол (в аренде из «Фиорентины»)
Возраст: 32 года
Амплуа: нападающий
Стоимость: 1 миллион евро
В сезоне-2023/24: не играл

Футболист "Ариса" Александр Кокорин.
Фото Соцсети

В прошлом сезоне один из самых обсуждаемых футболистов страны последних лет реанимировал угасающую карьеру. За год в «Арисе» Кокорин забил 13 мячей и помог своей команде впервые в истории стать чемпионом Кипра. Летом «Фиорентина», контракт с которой у Александра действует еще год, даже включила форварда в заявку на сезон, а сам он мелькнул на пять минут в отборочном матче Лиги конференций с «Рапидом».

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Но все же стороны посчитали, что футболисту лучше в «Арисе», и на днях кипрский клуб объявил о заключении нового арендного соглашения с Кокориным до конца текущего сезона. Для российского форварда это в какой-то степени даже повышение, ведь «Арис» добился права сыграть на групповом этапе Лиги Европы, а «Фиорентина» выступает в младшем еврокубке.

Магомедхабиб Абдусаламов

Клуб: «Пафос»
Возраст: 20 лет
Амплуа: нападающий
Стоимость: 200 тысяч евро
В сезоне-2023/24: 2 матча

Футболист «Пафоса» Магомедхабиб Абдусаламов.
Фото Соцсети

Уроженец Дагестана впервые попал на радар широкого круга болельщиков в 2020-м, когда забил за «Родину» в кубковом матче со «Спартаком». В том же году Абдусаламов должен был поехать на стажировку в «Тоттенхэм», но, как он признавался, из-за пандемии все отменилось.

По окончании сезона-2020/21 Хабиб, как его сокращенно называют в команде, уехал на Кипр и до сих пор играет за «Пафос» Романа Дубова. Правда, на острове у него дела идут не блестяще: в 37 матчах чемпионата он забил лишь три мяча, причем последний — в 2021 году. Прошлый сезон Абдусаламов провел в «Акритасе», а летом вернулся из аренды в «Пафос».

Сербия

Матвей Мартинкевич

Клуб: «Радник»
Возраст: 20 лет
Амплуа: полузащитник
Стоимость: 250 тысяч евро
В сезоне-2023/24: 2 матча

Родился в Москве и несколько лет провел в академии ЦСКА, но в 11 лет переехал в Сербию и продолжает строить там карьеру. Мартинкевич уже успел сменить несколько клубов — играл за «Войводину», «Лозницу» и «Кабель», а минувшим летом Матвей присоединился к «Раднику» из Сурдулицы. Этот клуб — середняк суперлиги Сербии, и сейчас он идет на 10-м месте. Мартинкевич в текущем сезоне пока лишь пару раз вышел на замену.

Словения

Егор Пруцев

Клуб: «Целе» (в аренде из «Црвены Звезды»)
Возраст: 20 лет
Амплуа: полузащитник
Стоимость: 600 тысяч евро
В сезоне-2023/24: 5 матчей, 3 голевые передачи

Футболист «Црвены Звезды» Егор Пруцев.
Фото Соцсети

Родной брат полузащитника «Спартака» Данила Пруцева переехал в «Црвену Звезду» год назад. Из-за лимита на легионеров и юного возраста Егор стал играть за основу лишь весной, но 11 матчей за сербского гранда провести успел, а заодно получил золотую медаль за победу в чемпионате.

Той же весной хавбек стал обладателем сербского гражданства, но в «Звезде» он не остался — клуб решил отдать Пруцева в аренду словенскому «Целе», которым руководят россияне. Пока кажется, что этот выбор был верным: Егор уже успел отдать одну результативную передачу в отборочном матче Лиги конференций (правда, «Целе» дальше не прошел) и еще две — в чемпионате Словении.

Босния

Павел Баранов

Клуб: «Слога Меридиан»
Возраст: 24 года
Амплуа: полузащитник
Стоимость: 250 тысяч евро
В сезоне-2023/24: 5 матчей

Фото Соцсети

Воспитанник брянского футбола большую часть карьеры играл за клубы первой и второй лиг, но в начале 2023 года решил круто сменить вектор и перешел из «Велеса» в боснийскую «Слогу». Эта команда не борется за высокие места, но Баранов в ней — футболист основы. В текущем сезоне Павел провел за «Слогу» пять матчей.

Илья Гучмазов

Клуб: «Слога Меридиан»
Возраст: 22 года
Амплуа: вратарь
Стоимость: 50 тысяч евро
В сезоне-2023/24: не играл

Фото Соцсети

Гучмазов родился там же, где и Игорь Акинфеев, — в Видном, что в Московской области. Совпадение или нет, но Илья тоже стал голкипером, хотя в академии ЦСКА никогда не занимался. Зато у Гучмазова есть школа «Црвены Звезды». Он вообще на профессиональном уровне всегда играл лишь за сербские и боснийские клубы. С февраля 2023 года Илья выступает за «Слогу», за которую пока провел всего три матча и в большинстве матчей сидит в запасе.

Израиль

Григорий Морозов

Клуб: «Бейтар»
Возраст: 29 лет
Амплуа: защитник
Стоимость: 600 тысяч евро
В сезоне-2023/24: 5 матчей, 1 голевая передача

Футболист «Бейтара» Григорий Морозов.
Фото Соцсети

Морозов много лет отдал «Динамо», однако Сандро Шварцу он оказался не нужен, поэтому в начале 2022 года Григорий уехал в словенский «Целе», которым управляют российские бизнесмены. Спустя год экс-защитник «Динамо» вновь сменил лигу и отправился в «Бейтар» — сперва израильтяне взяли Морозова в аренду, а пару месяцев назад выкупили трансфер.

В иерусалимском клубе россиянин — ключевой футболист: в мае он отдал результативную передачу в финале Кубка Израиля и выиграл этот трофей. В новом сезоне Морозов остается футболистом стартового состава, и в последнем матче с «Ашдодом» его голевой пас принес «Бейтару» три очка.

Александр Головин
Алексей Миранчук
Далер Кузяев
Денис Черышев
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