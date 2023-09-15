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Сегодня, 16:15

Захарян против «Реала», миланское дерби, жесткая проверка кризисного «МЮ». За чем следить в Европе в выходные

Артем Никулин
корреспондент
Лаутаро Мартинес, Арсен Захарян и Бруну Фернандеш
Лаутаро Мартинес, Арсен Захарян и Бруну Фернандеш.
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Топовый «Байер» Алонсо против кризисной «Баварии» Тухеля

Германия. Бундеслига 1. 4-й тур
15 сент, 21:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Байер

Обе команды набрали по девять очков из девяти в бундеслиге, но леверкузенцы сейчас в лучшей форме, нежели мюнхенский гранд. Команда Хаби Алонсо ловит тонну респектов от тактических гиков и простых зрителей. В особенности за игру в позиционном нападении и контратаках, что выливается в большое количество голов: за три тура настреляли 11 мячей — лучший результат лиги.

 
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А вот «Бавария» Тухеля по-прежнему непонятна. Она все еще вдавливает рядовых соперников в штрафную за счет статуса и высокого прессинга, но мюнхенцев легко ловят на оборонительных ошибках. К матчу «Бавария» подходит с серьезными кадровыми потерями: точно не сыграет Киммих, под вопросом Мусиала, а место в воротах занимает вечный запасной Ульрайх, так как Нойер все еще восстанавливается.

Из-за авантюрного стиля игры «Байер» тоже не радует суперкачественной обороной, поэтому мы вправе ждать голевого фестиваля с обеих сторон.

«Брайтон» готовится продлить неудачную серию «МЮ»

Англия. Премьер-лига. 5-й тур
16 сент, 17:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Брайтон & Хоув

Во время международного перерыва «МЮ» лишился почти всех правых вингеров: Антони отстранили на время судебного разбирательства, а Санчо поругался с тен Хагом и был выведен из состава. Даже 21-летний запасной Амад Диалло травмирован. Кто сыграет на этой позиции в матче с «Брайтоном» — отдельная интрига. Скорее всего, здесь появится молодой Гарначо, здорово показавший себя в прошлом сезоне.

Даже в отрыве от кадровых проблем тренеру «МЮ» придется экспериментировать. «Брайтон» уж очень неприятный соперник: в последних трех матчах АПЛ они одержали три победы.

 
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«Интер» и «Милан» идут без потери очков

Италия. Серия А. 4-й тур
16 сент, 19:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Милан

Еще одна встреча национальных лидеров. Обе миланские команды идут со стопроцентным результатом, хотя у «Интера» чуть лучшая разница мячей: восемь забитых и ноль пропущенных. Зато «Милан» уже успел сразить очень неудобные команды — «Рому», «Торино» и «Болонью».

Футболист Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес.
Фото Reuters

У «Интера» в топовой форме Лаутаро Мартинес, который при поддержке нового форварда Маркуса Тюрама выискивает свободное пространство и наказывает соперников. У аргентинца уже пять мячей в трех матчах. Схватка Лаутаро-Жиру внушала большие ожидания (у француза четыре мяча в трех играх), но Оливье получил травму в сборной и, вероятно, пропустит матч. В теории заменить его должен либо Окафор, либо Йович, плюс в порядке Пулишич и Леау, так что с атакующей мощью у россонери должен быть порядок.

Захарян или Беллингем: кто станет главным героем?

Испания. Ла Лига. 5-й тур
17 сент, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Реал Сосьедад

На прошлой неделе в «Реал Сосьедаде» сомневались, что Захарян будет доступен для игры из-за болезни, но несколько дней назад он вернулся к тренировкам. Маловероятно, что российский полузащитник выйдет в старте, но дежурные 20 минут игрового времени получить обязан. В прошлых матчах чувствовался недостаток сыгранности Захаряна с партнерами и необходимость в адаптации к испанскому футболу. Хочется верить, что за время перерыва Арсен успел получше влиться в команду и понять, чего именно от него требуется.

Футболист Арсен Захарян
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

В центре поля стоит ожидать жаркую битву, так как новый лидер «Реала» Беллингем уже бьет рекорды чемпионата и закрепился в статусе полноценной звезды. Во всех четырех матчах голы Джуда оказывались победными для мадридцев, а круче англичанина за «Реал» только дебютировал Роналду — португалец забил в пяти дебютных матчах. Но Джуд вполне способен повторить достижение Криштиану, если не сбавит оборотов.

 
Арсен Захарян. «Реал Сосьедад» наконец-то выиграл, Захарян стал свидетелем двух пропущенных мячей

«Атлетико» ворвется в чемпионскую гонку?

Испания. Ла Лига. 5-й тур
16 сент, 17:15. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Атлетико

После провальной еврокампании «Атлетико»-2022/23 мадридцев вообще не узнать. Симеоне перестроил команду — теперь хейтеры не могут обвинить их в «автобусности» и антифутболе. «Атлетико» очень много забивает, а в последнем матче особенно досталось бедному «Райо Вальекано», которому накидали семь безответных мячей.

По игре мадридцы выглядят серьезным претендентом на борьбу за золото. Сейчас же они идут на четвертом месте с семью очками, хотя у них на один матч меньше, чем у конкурентов. В соперниках — нестабильная «Валенсия», которая после двух побед в стартовых турах умудрилась проиграть «Осасуне» и «Алавесу». «Атлетико» здесь — полноценный фаворит, но тут вполне можно ожидать яркого футбола и даже сенсаций.

Арсен Захарян
ФК Атлетико
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Милан
ФК Реал
ФК Реал Сосьедад
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