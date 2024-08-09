Псих и пример для подражания. Двуликий Пепе завершил великую карьеру в 41

Такого персонажа невозможно забыть.

Есть немаленькая вероятность, что Беллингем получит «Золотой мяч» этой осенью. Англичанин значится в списке главных фаворитов на награду по всем существующим версиям. Если полузащитник «Реала» доберется до вершины, то станет вторым самым молодым обладателем приза после бразильца Роналдо. Джуд родился 29 июня 2003-го — через год с лишним после дебюта Пепе во взрослом футболе. Временные линии поражают, ведь буквально вся жизнь одного прошла параллельно с всего лишь карьерой другого. Карьерой, которая только сейчас завершилась.

Последние сезоны Пепе прошли под аккомпанемент восхищений его спортивным долголетием. Действительно, вывозить высочайший уровень до 41 года дано единицам. Сложно вспомнить, кому из полевых удавалось в последний раз. Даже Златан не справился, на пятом десятке превратившись скорее в талисмана и ментального лидера «Милана».

Благодаря затянувшемуся пути Пепе наследил в истории мощными рекордами. Он стал самым возрастным футболистом, который:

сыграл в Лиге чемпионов (не считая вратарей);

забил в Лиге чемпионов;

сыграл на Евро;

сыграл в плей-офф чемпионатов мира и Европы.

Старость принято уважать, профессиональную в том числе. Возможно, возраст португальца приводит некоторых зрителей к отключению объективности. Футбольный Telegram взорвался восторгами, когда Пепе доборолся и сожрал Тюрама в овертайме четвертьфинала последнего Евро. Честно говоря, по-настоящему классный защитник должен был нейтрализовать Маркуса еще раньше, в середине поля. Француз же просто прокинул мяч мимо ветерана и свободно умчался к воротам. В итоге получилось героично, конечно, но совсем не идеально. А как старичок вывел один на один словенца Беньямина Шешко стадией раньше? Последовавшая погоня выглядела комично, а разрулил ситуацию Диогу Кошта. Вместе с воротами спас целое наследие.

Об упадке качества говорят и статистические показатели. Прямые обязанности Пепе выполнял, мягко говоря, посредственно. 0,62 блока, 2,39 выноса в среднем за 90 минут — практически худшие цифры в мире среди всех центральных защитников за последний год. А по отборам Пепе уступает половине коллег (1,34). Кажется, кто-то у нас явно переоценен из-за поздно наступившей пенсии. Но!

Пепе в матче «Порту» против клуба «Визела». Фото Global Look Press

Переоценка вовсе не означает, что португалец плох. Просто не так хорош, как принято считать. Например, с созиданием все было прекрасно до упора: футболист каждый матч стабильно выдавал более восьми передач в финальную треть, шесть с лишним продвигающих пасов и полтора действия, ведущих к удару. Неудивительно, что в «Порту» его иногда ставили в опорную зону, там подсвечивались преимущества и чуть гасли недостатки. Тем более надо оговориться, что Пепе завершил карьеру, ни разу за 20 лет не побывав в клубах ниже уровня Лиги чемпионов. Да и на Евро по большому счету стал героем.

Очевидно, трофеев скопил навалом! 34, если быть точным. В среднем португалец выигрывал титул раз в 26 матчей. Три Лиги чемпионов, Евро, Лига наций, три ла лиги, четыре чемпионата Португалии, пять Кубков на родине — список правда внушительный, на перечисление целиком уйдет многовато времени, там ведь и персональные заслуги имеются.

Отдельного внимания достойно репутационное перевоплощение Пепе. Что вам в первую очередь придет в голову, если понадобится вспомнить самый яркий момент его карьеры? Можно деньги ставить на вариант с эпизодом из 2009 года, когда футболист «Хетафе» был натурально избит защитником прямо во время матча. Уже лежачий Хавьер Каскеро получил по ногам и спине, а сам нарушитель — удаление и десять матчей заслуженной дисквалификации.

Инцидент не прошел бесследно и для психики португальца. «Это очень повлияло на мою карьеру. Я извинился, понял свою ошибку и изменился. С тех пор я многому научился. Я стал более спокойным, потому что думаю о последствиях. Теперь я действительно наслаждаюсь футболом, это моя страсть. Я хорошо играю, статистика подтверждает это. Я каждую минуту стараюсь как можно лучше играть и обороняться», — говорил Пепе в 2016-м.

Пепе и Криштиану Роналду после победы «Реала» в клубном чемпионате мира-2016. Фото Global Look Press

Изменился ли Пепе? Спорно. Все-таки он оставался одним из самых грязных футболистов на поле — подлые приемчики время от времени проскакивали (например, однажды португалец намеренно наступил на руку лежащему на газоне Месси), только теперь он исполнял футбольные безумства более тонко, не палясь перед арбитром. За следующие семь лет Пепе получил всего одну красную карточку. Так вышло, что она тоже запомнилась, потому что случилась в неигровой ситуации на чемпионате мира — тычок лбом в голову Томасу Мюллеру карался по всей строгости. Отголоски предыдущей, зверской версии Пепе. Больше подобного никогда не происходило.

Безусловно, на восприятие игрока общественностью нехило повлияло его вышеупомянутое долголетие. Португалец отдал футболу всего себя и докинул сверху. Болельщики чувствуют страсть и ценят ее, поэтому неосознанно закрывают глаза на ошибки и провожают с проявлением абсолютного уважения. Пепе все заслужил. Преданностью делу, искренностью и планкой, которая так и не упала ниже даже среднего уровня.