Безумие в Польше: защитник забил дважды после 90+10 и был удален за празднования. Один гол отменили

Такого вы давно не видели.

Защитник польского «Ракува» Матей Родин стал одним из главных хедлайнеров этих выходных. Все благодаря безумной концовке матча чемпионата Польши против «Погони» (1:0). Такой сценарий редко встретишь даже в дорогих голливудских картинах.

Что произошло

Родин вышел на замену на 82-й минуте встречи при счете 0:0 и уже в добавленное время устроил самое настоящее шоу.

На 90+10-й минуте хорват получил передачу в штрафной площади, развернулся и точно пробил в левый нижний угол от голкипера. На радостях Матей снял футболку, за что сразу же был наказан предупреждением.

Дальше вмешался ВАР, и гол отменили из-за офсайда. При этом желтую карточку оставили в силе.

Через три минуты почти двухметровый футболист снова отличился. И повторил празднование, скинув с себя лишний слой одежды. На этот раз взятие ворот зафиксировали.

А затем рефери показал Родину вторую желтую и удалил его с поля. Эпизод, кажется, рассмешил почти всех участников встречи.

Бенефис Матея стал одним из самых необычных в эти футбольные выходные. Несмотря на красную, он принес своей команде победу, чем заслужил аплодисменты болельщиков. Благодаря голу Родина «Ракув» вышел на второе место в польской лиге, набрав 26 очков. Отставание от лидирующего «Леха» составляет два балла.

Редкий случай

Родин — далеко не защитник-голеадор. В последний раз хорват забивал больше полутора лет назад — 11 марта 2023-го в матче чемпионата Бельгии против «Эйпена» (4:4). Тогда футболист еще выступал за «Остенде».

За «Ракув» Матей играет с января 2024 года. В текущем сезоне на его счету десять игр.

Бывало и похуже