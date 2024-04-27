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Драка с Роналду, бан Швайнштайгера, обвинения Касильяса. Как Моуринью ругался со своими же футболистами

Топ-12 конфликтов Моуринью со звездными игроками
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Криштиану Роналду, Жозе Моуринью, Бастиан Швайнштайгер.
Фото «СЭ»
Люк Шоу и Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press
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Португалец поссорился с армией звезд.

Жозе Моуринью — один из самых конфликтных тренеров XXI века. Особенный взял все существующие еврокубки, а также завоевал гору национальных титулов, но не менее запомнился скандалами со своими же футболистами. Вот и Бастиан Швайнштайгер в недавнем интервью Гари Невиллу рассказал о том, как португалец выжил его из «Манчестер Юнайтед» и, по сути, закончил большую карьеру немца — после «Олд Траффорд» Швайни отправился в МЛС. Рассказываем о 12 конфронтациях Жозе с собственными игроками.

Бастиан Швайнштайгер, 39 лет, закончил карьеру

Моуринью возглавил «МЮ» летом 2016-го и почти сразу отстранил Швайни от работы с основой, немец появился в клубе на год раньше. Особенный отправил Бастиана тренироваться с командой U-16 и даже запретил вход в раздевалку — спортивному директору «красных дьяволов» Джону Мерто пришлось выносить бутсы и инвентарь полузащитника. Жозе не допустил футболиста к играм за любую команду системы «красных дьяволов», хотя тренер состава U-23 Уоррен Джойс хотел задействовать чемпиона мира. Португалец дал добро лишь на то, чтобы Швайнштайгер поддерживал форму.

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Моуринью дал шанс Швайни только в январе 2017-го: всего он появился в четырех играх во всех турнирах и суммарно провел на поле 134 минуты, из них ни секунды в АПЛ. В марте Бастиан наконец свалил из манкунианской клетки и уехал в «Чикаго Файер», закончив после конфликта с Моуринью топ-карьеру. «Как минимум три месяца я тренировался один с тренером по физподготовке: занимался перед тренировками основной команды и после них. Думаю, дело в том, что от меня хотели избавиться», — рассказал немец.

Моуринью объяснял свое решение перебором центральных полузащитников и тем, что травмированный Швайнтшайгер не был включен в клубную работу (даже лечился на стороне). Но после ухода Бастиана Жозе признал, что поступил неправильно:

«Последнее, что я сказал Швайнштайгеру, было: «Я поначалу неверно повел себя в твоем отношении. Я должен теперь поступить с тобой правильно». Когда Бастиан спросил о возможности уйти, я должен был ответить «да». Если ошибся однажды, то нельзя ошибаться дважды. Я чувствую вину за тот период. Бастиан это знает».

Бастиан Швайнштайгер и Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press

Икер Касильяс, 42 года, закончил карьеру

Последний сезон Моуринью в «Реале» (2012/13) запомнился огромным количеством ругани и отсутствием трофеев. Жозе словил паранойю и рассорился с лидерами бланкос из-за уверенности в том, что они сливают в прессу приватную информацию изнутри клуба. Капитан Икер Касильяс оказался одним из главных пострадавших — в середине кампании испанец лишился места в основе. Его место занял купленный зимой (во время травмы Икера) Диего Лопес, который и в следующем сезоне уже после ухода Особенного почти не подпускал Касильяса к играм чемпионата (появился на поле всего дважды). Безусловно основным кэп мадридцев вновь стал только в розыгрыше-2014/15 после ухода Лопеса, а по завершении кампании уже сам уехал в «Порту».

«Он обвинил меня в том, что я сливаю информацию прессе, — говорил Касильяс. — Действительно, я знаю много журналистов, но как я мог их не знать, играя за «Реал»? Но я всегда фильтровал то, что говорю. Обо мне сказали много неприятного, но я молчал. Я не отвечал и смирился с тем, что во мне видят крота».

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Поль Погба, 31 год, «Ювентус»

Полузащитник и тренер за два года в «МЮ» прошли путь от бесконечных взаимных респектов до испепеления друг друга в прессе. Осенью 2018-го Поль намекнул в послематчевом интервью, что у «Манчестера» слишком статичный стиль, а Моуринью всегда бесила критика от собственных футболистов. Португалец тут же дал знать французу, что тот больше не прикоснется к капитанской повязке. Также Погба становился главным виноватым практически после каждого неудачного матча «Юнайтед» и постепенно лишался игрового времени — в трех последних турах АПЛ под руководством португальца провел на поле всего 15 минут. Дальнейшего выживания хавбека из клуба не произошло — Особенного уволили, а с последующим разрушением своей карьеры Поль справился сам.

Жозе Моуринью и Поль Погба.
Фото Global Look Press

Ромелу Лукаку, 30 лет, «Рома»

Одновременно с Погба Моуринью в «МЮ» воевал с его другом Лукаку. Бельгиец в ноябре — декабре 2018-го кипел из-за уменьшающегося времени на поле, а португалец ругал форварда за снижение требований к себе и кислую форму. На самом деле справедливо — к декабрю 2018-го купленный летом за 85 миллионов евро страйкер вымучил четыре мяча, а в Лиге чемпионов за весь групповой этап разжился лишь одной голевой. Но Ромелу не соглашался с тренером и однозначно настроился на смену команды. Уходить не пришлось — раньше убрали Жозе. Забавно, что незадолго до вскрытия собственного конфликта бельгиец в медиа критиковал одноклубников, которые не могли ужиться с Особенным.

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Криштиану Роналду, 39 лет, «Аль-Наср»

Португальцы впервые зарубились друг с другом задолго до совместной работы в «Реале» — в 2007-м Моур «горел» из-за проигранного чемпионства АПЛ и наезжал на победивший «МЮ». По его мнению, манкунианцы пробили кучу несправедливых пенальти, а одним из главных художников левых 11-метровых он считал 22-летнего Роналду. В «Реале» соотечественники практически не скрывали прохладные отношения: Кришу не нравился оборонительный стиль, а тренер пихал ему за то, что он не отрабатывал в защите. В 2011-м их общий агент Жорже Мендеш примирил врагов: в результате «Мадрид» набрал 100 очков в ла лиге и выиграл чемпионат, а Криштиану провел самый результативный сезон на «Сантьяго Бернабеу» (68 голов во всех турнирах).

Но уже в следующей кампании конфликт вспыхнул с удвоенной мощью. На Моура ополчилась половина команды, а Роналду едва не подрался с тренером после игры Кубка Испании с «Валенсией» (2:0) в январе 2013-го. Жозе в раздевалке вновь предъявил нападающему за отсутствие помощи в обороне и обвинил в том, что из-за него вся команда должна действовать в закрытом стиле. Криштиану всполыхнул, и бурлящих португальцев пришлось отдирать друг от друга остальным игрокам и тренерам. «Не желаю говорить о Моуринью. Не считаю, что этот человек достоин того, чтобы его обсуждали. Вот я и не буду», — выцедил Криш после ухода тренера летом 2013-го.

Криштиану Роналду и Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press

Серхио Рамос, 38 лет, «Севилья»

Рамос — один из тех, кто ненавидел Моуринью в «Реале». Отношения между ними взорвались в январе 2012-го: тренер и футболист устроили пинг-понг из оскорблений на тренировке после проигранного класико в полуфинале Кубка Испании (1:2), который спровоцировали заявления игроков в медиа. Лидеры бланкос чуть ли не открыто говорили о неприязни к Особенному. «Нет, босс, вы читаете только то, что было опубликовано в прессе, а не все, что мы о вас говорили», — так Marca передала слова Серхио к Жозе. Летом 2012-го испанец даже думал об уходе из клуба, а на финише кампании-2012/13 пропал из основного состава. Но после изгнания португальца защитник провел еще несколько шикарных лет на «Сантьяго Бернабеу» и закрепился в статусе легенды сливочных.

Вильям Галлас, 46 лет, закончил карьеру

Француз — один из первых, кто ссорился с португальцем. Конфликт произошел во время первого захода Моуринью в «Челси». Отношения начали портиться по ходу сезона-2005/06: Жозе не всегда устраивало физическое состояние Галласа, из-за чего тренер подозревал игрока в несоблюдении режима и частых тусовках. Сам Вильям кипятился из-за того, что Моуринью все реже ставил его на любимую позицию в центре обороны, передвигая на левый край. Летом 2006-го защитник устроил бунт с саботажем предсезонного сбора и требованием продать его в «Арсенал» — он даже грозился забивать в собственные ворота, если этого не произойдет. В итоге футболист добился желаемого, но спустя годы называл Особенного любимым тренером в карьере.

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Эден Азар, 33 года, закончил карьеру

Бельгиец поссорился с Моуринью во время второго захода тренера в «Челси», хотя именно при португальце Эден вышел на уровень главных звезд АПЛ, а в сезоне-2014/15 они взяли чемпионство и Кубок Лиги. Но следующая кампания оказалась ужасной и для футболиста, и для клуба. Азар долгое время не мог набрать форму и не показывал уровень предыдущих двух лет, за что получал жестокие пинки практически в каждом интервью Жозе. Как и по многим другим звездам, Особенный «стрелял» по вингеру из-за плохой игры в защите.

«Недоволен тем, как Азар играет в обороне. Ему нужно прибавлять», — рассуждал тренер. Прибавлять нападающий стал уже при других тренерах — в декабре 2015-го Моура вышвырнули со «Стэмфорд Бридж», когда синие тонули на 16-й строчке чемпионата. Поговаривали, что отставке коуча поспособствовали не только плохие результаты, но и Азар с Сеском Фабрегасом.

Генрих Мхитарян и Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press

Генрих Мхитарян, 35 лет, «Интер»

Конфликт с Моуринью заставил полузащитника в январе 2018-го уйти из «Манчестер Юнайтед», хотя его купили всего за полтора года до этого. В ноябре 2017-го на послематчевом разборе игры АПЛ с «Брайтоном» (1:0) Мхитарян ответил на резкую критику тренера — он провел на поле всего 19 минут, но португалец все равно сделал акцент на отвратительной, по его мнению, игре Генриха в обороне. Такая перепалка случилась второй раз за месяц: до этого Особенный наехал на армянина после встречи с «Челси».

В первый раз плеймейкер не попал в заявку только на следующий тур, после второй ссоры — на пять, после чего все равно получал очень мало игрового времени и был вынужден сбежать в «Арсенал». Примечательно, что в 2021-м Мхитарян и Моуринью пересеклись в «Роме», которую португалец возглавил перед сезоном-2021/22. На предсезонке тренер и игрок объявили о примирении, но уже через год Генрих отправился на повышение в «Интер».

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Рикарду Куарежма, 40 лет, закончил карьеру

Соотечественник Моуринью в нулевые считался огромным талантом и перед сезоном-2008/09 оказался в «Интере», который заплатил за него «Порту» почти 25 миллионов евро. Тем же летом в команду пришел Жозе, который выступил инициатором трансфера технаря. Поначалу Куарежма регулярно выходил в основе, но далее тренер перестал его замечать и одаривал лишь осколками игрового времени, а зимой вообще слил в аренду в «Челси». Особенно злила Моуринью тактическая безграмотность футболиста, который не вписывался в общекомандные действия и постоянно брал игру на себя. Рикарду же бесился из-за скудных минут на поле и в ответ на это начал раздражать тренера опозданиями и другими нарушениями дисциплины. В итоге за два года в составе нерадзурри вингер провел на поле лишь 1442 минуты во всех турнирах.

«Рикарду нужно очень многому учиться и очень многое понимать. В противном случае он не будет получать возможность играть в футбол. Ситуация для него не изменится ни в «Интере», ни в другом клубе, если Куарежма не изменит подход к работе и не станет действовать более дисциплинированно с тактической точки зрения», — говорил Моуринью.

Люк Шоу и Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press

Люк Шоу, 28 лет, «Манчестер Юнайтед»

Когда Моуринью руководил «Манчестер Юнайтед», то серьезно сомневался в уровне левого защитника Люка Шоу. Тренер постоянно критиковал ментальные качества игрока и доверял крайне мало игрового времени — в двух сезонах при Жозе он провел в АПЛ всего по 11 матчей (пропускал в том числе и из-за травм). Португалец говорил, что англичанину необходимо меняться, чтобы соответствовать уровню «красных дьяволов». Вот только после ухода Особенного карьера Шоу полетела верх, он до сих пор (когда здоров) — основной игрок «Юнайтед». «При Моуринью для меня были весьма сложные времена. Я через многое прошел, что сделало меня лучше как человека», — вспоминал Люк.

Танги Ндомбеле, 27 лет, «Галатасарай»

Полузащитник десантировался в «Тоттенхэме» летом 2019-го в статусе самого дорогого игрока в истории клуба — «Лиону» улетело 62 миллиона евро. Вот только француз оказался дико травматичным, из-за чего играл нерегулярно и практически не приносил пользы на поле. Моуринью недоумевал, в чем причины постоянных повреждений Танги, и даже обвинял его в симуляциях. «Сколько у него было повреждений в этом сезоне? 10, кажется... Вчера он был здоров, сегодня — снова травма... Тяжело рассчитывать на такого игрока», — так Жозе описывал ситуацию.

Бесконечные повреждения раздражали португальца все сильнее — он все чаще критиковал Ндомбеле в медиа и при этом все меньше доверял времени даже здоровому футболисту. В итоге тренер покинул клуб раньше полузащитника, но это не помогло развитию карьеры француза. Сначала были хмурые аренды в «Лион» и «Наполи», в этом сезоне — командировка в «Галатасарай». Но даже в Турции Танги не является основным. Он вспоминал: «Какие чувства вызвала у меня его публичная критика? Проще говоря, мне нужно было бороться за себя. Конечно, очень неприятно, когда слышишь такие вещи о себе».

Бастиан Швайнштайгер
Икер Касильяс
Криштиану Роналду
Поль Погба
Ромелу Лукаку
Серхио Рамос
Жозе Моуринью
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