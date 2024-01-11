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«В лучшем случае мне остался год». У Эрикссона рак в последней стадии, он создал сильнейший «Лацио»

Знаменитый шведский тренер Свен-Еран Эрикссон болен раком
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Футбольный тренер Свен-Еран Эрикссон
Свен-Еран Эрикссон.
Фото AFP
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Экс-тренер сборной Англии серьезно болен.

У Свена-Ерана Эрикссона рак в последней стадии. 75-летний специалист сообщил об этом сам в максимально драматичной форме: «Мне остался в лучшем случае год, в худшем — чуть меньше. Но я обещаю бороться столько, сколько смогу. Врачи не знают, как долго я уже болен, может, месяц, а может, и год».

Здоровья Эрикссону желают многие. Уже отметились в УЕФА: «Весь европейский футбол с тобой, Свен». В соцсетях сборной Англии также разместили сообщение: «Посылаем свою любовь, Свен». Это неудивительно — Эрикссон успел пошуметь.

Эрикссон построил лучший «Лацио» в истории...

Первый клуб Рима до прихода Эрикссона мог похвастаться только одним — своим пионерством. А еще скудетто в далеком сезоне-1973/74 или более древним Кубком Италии (1958). На фоне «Ювентуса» или «Интера» смотрелось не просто бедно — смешно.

Свен-Еран изменил ситуацию. Почти 50-летний швед пришел в «Лацио» в 1997 уже состоявшимся тренером — за плечами были «Гетеборг», где Эрикссон взял Кубок УЕФА; а также «Бенфика» и «Рома» с чемпионствами и кубками. Правда, на момент перехода к римлянам тренер уже пять лет трудился в «Сампдории», где работал неплохо и даже взял Кубок Италии, но не блистал. Хотя мог отправиться в АПЛ к «Блэкберн Роверс», но, услышав о варианте с «орлами», оставил эту идею.

Футбольный тренер Свен-Еран Эрикссон
Фото Global Look Press

И не зря. Эрикссон быстро построил в «Лацио» крепкую команду — в первый сезон он привез в Рим Манчини и Юговича и почти весь сезон боролся с «Ювентусом» за скудетто. Упустил на финише — зато взял Кубок Италии. Это был первый трофей римлян с 1974 года и первый Кубок за 40 лет. К тому же «Лацио» вышел еще и в финал Кубка УЕФА — но не совладал с Роналдо и «Интером».

Дальше — больше. За последующие два года Эрикссон выиграл с «орлами» Кубок обладателей кубков (в полуфинале одолев «Локомотив» Юрия Семина), Кубок Италии, два Суперкубка...

 
8&nbsp;апреля 1999 года. Москва. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лацио&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Алексей Смертин и&nbsp;Кристаин Вьери. «У нас нет своих Шевченко и Реброва». В 1999-м «Локомотив» Семина на равных бился с «Лацио»

Свен-Еран объяснял успех работой с настроем. Ради правильного менталитета швед даже выдавил из команды легенду и капитана Джузеппе Синьори. По словам тренера, когда это услышали в клубе — покрутили пальцем у виска: «Он долгое время играл в клубе, который не выигрывал трофеи, и поэтому не мыслил позитивно. Он не думал, что мы можем побеждать, поэтому я хотел от него избавиться. Я пошел к президенту клуба и сказал: «Мы должны продать Синьори».

По его реакции мне показалось, что его хватил сердечный приступ. «Нет, ты шутишь, Свен. Это невозможно. Он наш капитан, лучший игрок. Он король в этом городе». Я сказал, что это было бы неправильно для команды, если мы хотим выигрывать трофеи. В течение нескольких недель я каждый день твердил: «Продайте его. Продайте его». И в какой-то момент они сделали это, после чего фанаты пришли в ярость. Они меня возненавидели».

Однако новая банда — с Манчини, Михайловичем, Станковичем, Индзаги, Симеоне и так далее — справилась гораздо лучше звездного бомбардира. В год столетия «Лацио» завоевал второе и долгожданное чемпионство — и на данный момент последнее. Это была отличная команда, более того — за нее играло немало будущих тренеров. А часть из них, вроде Индзаги или Манчини, даже поработала с «орлами» в будущем.

Футбольный тренер Свен-Еран Эрикссон
Фото Reuters

...и не справился с лучшим поколением англичан

Не так давно издание FourFourTwo поставило Свен-Ерана Эрикссона на пятое место в списке лучших тренеров в истории сборной Англии. Учитывая, что рядом со шведом находятся Альф Рамсей, Гарет Саутгейт и Бобби Робсон, а еще тот факт, что Эрикссон — единственный не англичанин в топ-10, такое место почетно. Но только трудно понять — за что такая честь?

В историю сборной Англии Эрикссон попал точно не как тренер, близкий по достижениям к чемпиону мира Рамсею, и даже не как Гарет Саутгейт. А как человек, загубивший одно из лучших английских поколений, да еще и ушедший в результате скандала.

Для начала о спортивных достижениях. Диспозиция накануне трансфера Свен-Ерана в 2001 году была такой: Эрикссон — один из лучших тренеров Европы, Англия — одна из самых перспективных сборных мира. У шведа — Кубок обладателей кубков, скудетто и еще несколько трофеев; у англичан — Оуэн, Скоулз, Бекхэм, Джеррард... А что в итоге?

 
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Начиналось красиво — Эрикссон размазал немцев в Мюнхене со счетом 5:1 в отборе на ЧМ-2002, отомстив за тот самый Евро-1996. Отца главного тренера бундестим Феллера прямо на стадионе хватил инфаркт, Румменниге назвал поражение «немецким Ватерлоо»... Но закончилось все печально — на чемпионате мира 2002 года, Евро-2004 и чемпионате мира 2006 года англичане не смогли показать ничего.

При этом на всех трех турнирах Эрикссона выбил Луис Фелипе Сколари. Сначала с Бразилией в четвертьфинале в Японии и Корее, потом с Португалией в четвертьфинале Евро и вновь с Португалией в четвертьфинале ЧМ в Германии. После третьего подряд вылета Свен-Ерена убрали из сборной, и он пропал с большой футбольной карты.

Но то, как его убирали — отдельная история. Может, сейчас и неуместно об этом вспоминать, но это факт — на финише английской карьеры Эрикссон знатно опозорился. Пресса и болельщики не очень полюбили его, с каждым матчем уважая все меньше. На удивление, в человеке, привившем менталитет победителя скромному «Лацио», куда-то пропала мотивация в сборной родоначальников футбола. Футболисты считали его нехаризматичным и скучным, фанаты разочаровывались.

Футбольный тренер Свен-Еран Эрикссон
Фото Global Look Press

После Евро Эрикссона из-за его вялости заподозрили в том, что он думает только о деньгах. И тогда английский репортер издания News of the World Мазер Махмуд организовал так называемую операцию «Фальшивый шейх» — под видом арабского бизнесмена встретился с тренером и выведал просто тонну компромата.

Так, Эрикссон предлагал лжешейху купить «Астон Виллу» и говорил, что очень хотел бы там после этого поработать, обещал помочь привезти Бекхэма; много рассуждал о деньгах и самое роковое — жестко критиковал футболистов сборной Англии и местных чиновников. Из материалов той записи стало ясно — Свен-Еран действительно на столь ответственном посту больше думает о деньгах и будущем месте работы, чем о результатах — а футболистов он ценит мало.

 
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Скандал получился ужаснейший — журналисты позже признались, что специально хотели убрать тренера накануне чемпионата мира в Германии. У них не вышло, но сразу после очередного вылета англичан Эрикссона отправили в отставку. И хотя тренер и его наниматели говорили, что слив здесь ни при чем и об уходе договорились заранее, все было понятно. Швед покинул большой футбол навсегда, скитаясь по небольшим клубам и сборным, а позднее и вовсе сменил профессию — стал спортивным директором.

В большой футбол он уже, судя по всему, не вернется. Но Эрикссону есть чем гордиться в своей тренерской карьере. И есть за что и с чем бороться — пожелаем ему удачи в этой борьбе.

Футбол
Сборная Англии по футболу
ФК Лацио
Свен-Еран Эрикссон
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