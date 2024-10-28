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Путь Винисиуса к «Золотому мячу»: зажигал в футзале, мог перейти в «МЮ», фанател от Неймара

Винисиуса назвали главным фаворитом на награду «Золотой мяч»
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
Игрок «Реала» Винисиус.
Фото Global Look Press
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Скандалил и до «Реала».

В концовке безумного класико (офсайды Мбаппе, героические спасения Пеньи и разгром «Реала») случился роскошный диалог Винисиуса с Гави. Испанец сфолил, после чего бразилец попросил судью наградить нарушителя желтой. Полузащитник отреагировал просто — сказал и показал жестами цифры на табло. В ответ вингер Мадрида произнес: «Да-да. Зато в понедельник я еду за «Золотым мячом».

Вряд ли Вини ошибся. Все, от букмекеров до инсайдеров, убеждены в его победе. Говорят, игроку еще в конце сентября сообщили о триумфе. Наверное, мало кто поверил бы в такое несколько лет назад, когда молодой яркий талант из Южной Америки только начинал путь в Европе.

Винисиус превратился из одаренного пацана, который бессодержательно бежит с мячом по флангу, до номера один на планете. Вы наверняка помните, как Бензема просил партнеров «не пасовать налево». А потом именно Жуниор сделал могущественный поход клуба и лично Карима в Лиге чемпионов-2021/22 победоносным — именно он автор единственного мяча в тяжелом финале.

Вообще у мадридской семерки набралось немало рекордов: самый молодой автор гола в двух финалах ЛЧ, первый сыгравший за «Реал» ребенок 2000-х, самый молодой автор гола в класико среди легионеров и еще много всего. Но это происходило на наших глазах. Нельзя упускать объемную часть биографии игрока, без который не было бы ничего, о чем мы тут говорим — то есть все, что до «Реала».

Фото Global Look Press

Прокачал дриблинг на паркете и фанател от Неймара

А интересного там достаточно. Для начала немного южноамериканской базы: Винисиус родился в бедной семье и жил в криминальном районе пригорода Рио Сан-Гонсалу. В общем, типичные бразильские трущобы из байопика любой звезды этого континента. Когда мальчику было шесть лет, отец отвел его в местную футбольную академию — одну из сотни, имеющих связь с «Фламенго», что-то вроде филиала. Семья жила далеко от тренировочной базы, поэтому в какой-то момент ребенку пришлось переехать к дяде, чтобы быстрее добираться.

Первые несколько лет сопровождались выбором между большим футболом и футзалом. В 2009 году Вини сверкал на турнирах за футзальный «Фламенго», но уже в 2010-м окончательно определился и навсегда перешел с паркета, где тоже видели потенциал, на газон. Вероятно, микродриблинг прокачан как раз с тех пор. Интересно, что изначально в клубных бумагах Жуниора подписали левым защитником. Нет, он не начинал на другой позиции, просто кто-то из сотрудников ошибся при составлении профайла.

Трофей &laquo;Золотой мяч&raquo; от&nbsp;журнала France Football. Кто возьмет «Золотой мяч-2024»? Онлайн-трансляция церемонии

Далее тоже вполне привычная история бразильского взлета. Внутреннее признание, груз из ожиданий, статус нового Неймара и главного таланта системы «Фламенго». Полный фарш. Кстати, кумиром Винисиуса всегда был именно Ней. Впрочем, ничего особенного для Бразилии 2010-х.

В 2014 году за подростком приходил «Манчестер Юнайтед». Скаут англичан говорил: «Это жемчужина! Я никогда не видел ничего подобного от 14-летнего игрока». Но такие комплименты уже никого не удивляли — внутри клуба все понимали, какой бриллиант находится в их руках. С 13 лет Вини вели почти все европейские топ-клубы, просто на относительно разговор раньше «МЮ» никто не пошел. Собственно, на разговорах все и остановилось.

В 17 лет Винисиус классно отыграл Копинью — самый престижный молодежной турнир Бразилии. Почти сразу после случился чемпионат Южной Америки до 17 лет, в котором вингер принес сборной трофей, стал лучшим бомбардиром и был признан лучшим игроком.

Если у кого-то оставались вопросы, выступление на континентальном первенстве их сняло. Тогда «Реал» взялся за дело и договорился о трансфере — надо было лишь подождать совершеннолетия футболиста. На момент подписания контракта с «Мадридом» Жуниор провел на взрослом уровне всего 17 минут. А чуть раньше бразилец попал на обложку Marca, хотя еще ни разу не тренировался с основой «Фламенго».

Фото Global Look Press

Винисиус скандалил задолго до «Реала» — в Бразилии досталось фанатам «Ботафого»

Итак, договор с победителем Лиги чемпионов на руках, ярлык самого дорогого несовершеннолетнего футболиста в истории — тоже. Осталось доиграть год с лишним за «Фламенго». Если обратить внимание на заключительный отрезок Винисиуса в Бразилии, станет ясно — провокации и экспрессия начались не в Испании.

Дерзкий стиль игры нравился далеко не всем, но это ладно. Новый Неймар и вел себя вызывающе. Представьте, какой-то юный раскрученный парень рассказывает опытным оппонентам, как и с какой скоростью планирует «возить» их на фланге. Сильно? Сейчас все привыкли к его выходкам, но в то время фанаты «Ботафого», например, очень агрессивно отреагировали на празднование будущего обладателя «Золотого мяча». Винисиус забил и изобразил плач, намекая на характер соперника. Одно дело — фанаты, так ведь и пресса подключилась.

Главный претендент на&nbsp;награду &laquo;Золотой мяч&raquo; в&nbsp;2024 году Винисиус (&laquo;Реал&raquo;). В Сеть слили имя обладателя «Золотого мяча». А потом появилась еще одна версия — с другим победителем

Путь, по которому Винисиус Жуниор шел к мировой вершине, позволяет делать разные выводы. Но с чем-то невозможно поспорить. Как ни крути, бразилец явно созрел и окреп, иначе до сих пор оставался бы бестолковым бегунком с катастрофической реализацией. Он прокачал ментальность, довел до идеала сильные стороны и минимизировал недостатки. По-другому «Золотой мяч» не получить.

И при этом в нем жив азарт, появившийся еще на родине. Может, даже сильнее, чем тогда, во «Фламенго». Только ставки кратно повысились. Все его крики, хулиганства и карнавальные бесчинства на поле легко объясняются огнем внутри игрока. Хотя некоторые спишут все на паршивый характер — тоже рабочая версия. Просто хочется видеть горящего юношу, который любит НБА и фильмы с Джеки Чаном, ну и параллельно становится самым крутым игроком на планете, выходя на любой матч с бешеным желанием — не победить ради того, чтобы победить, а сделать это красиво, по-спортивному превознести себя над проигравшим. Возможно, романтично и наивно. Но «Золотой мяч», скажите, в чьих руках?

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал

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