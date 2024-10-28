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Сегодня, 19:15

Расклады по «Золотому мячу». Винисиус, Родри, Хаби Алонсо, Анчеллотти: все номинации и фавориты на победу

Названы все фавориты на «Золотой мяч-2024»
Даниил Матвеев
Корреспондент
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, полузащитник «Манчестер Сити» Родри и главный тренер «Байера» Хаби Алонсо
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, полузащитник «Манчестер Сити» Родри и главный тренер «Байера» Хаби Алонсо.
Фото AFP, Global Look Press
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На церемонии вручают не только блестящий мячик.

Церемония награждения «Золотого мяча» пройдет уже сегодня. Вы наверняка уже знаете, кто является фаворитом. Но на мероприятии выберут не только лучшего футболиста прошедшего сезона — наградят также лучшего молодого футболиста, лучшего вратаря, тренера и так далее.

При этом впервые в истории организацией вместе с France Football занимается УЕФА (с 2010 по 2016 год было сотрудничество издания с ФИФА). А голосуют на сей раз журналисты, представляющие 100 ведущих футбольных стран по рейтингу ФИФА.

Посмотрим на все номинации и расскажем, кто является фаворитом в каждой из них.

Вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили
Вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили.
Фото Global Look Press

Трофей Яшина

В этой номинации награждают лучшего голкипера прошедшего сезона. Всего один вратарь в истории является обладателем «Золотого мяча» — это Лев Яшин, который получил награду в 1963 году. В XI веке ближе всех к главной награде подбирались только Джанлуиджи Буффон (второй в 2006 году) и Мануэль Нойер (третий в 2014-м).

Номинация, наверное, самая престижная для голкиперов. Просто потому, что «Золотой мяч» вратарю получить невероятно сложно — для этого, видимо, нужно выиграть все возможные трофеи и признаваться лучшим в каждом турнире.

Претенденты

Эмилиано Мартинес — «Астон Вилла», 32 года

Аргентинский голкипер является главным претендентом на эту престижную награду. Футболист может быть признан лучшим во второй раз подряд — в его пользу говорят квалификация скромной «Астон Виллы» в Лигу чемпионов и победа на Кубке Америки-2024 вместе со сборной. Безусловно, Мартинес — один из лучших в мире на данный момент.

 
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Георгий Мамардашвили — «Валенсия», 24 года

Грузин провел очень сильный Евро-2024 — его подвиги помогли затащить сборную в плей-офф. Георгий едва не стал рекордсменом — за четыре встречи турнира набрал 30 сейвов. Круче только результат Акинфеева на Евро-2008 (32 спасения). С клубом больших побед Мамардашвили не достиг, но все равно претендует на звание одного из лучших в мире.

 
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Грегор Кобель — «Боруссия Дортмунд», 26 лет

Футболиста очень много критиковали — говорили, что он слабый вратарь, и ругали за регулярные привозы. В прошедшем сезоне швейцарец преобразился — вошел в символическую сборную Лиги чемпионов и вместе с командой дошел до финала. Но, опять же, трофеев у Грегора нет — даже «Золотую перчатку» бундеслиги взял не он.

Унаи Симон — «Атлетик», 27 лет

Голкипер Бильбао, кажется, до сих пор находится в тени — о нем подозрительно мало говорят. Между прочим, он был основным вратарем сборной Испании на Евро-2024 и внес неоценимый вклад в победу на турнире. Симон — современный вратарь, который хорош как на ленточке, так и на выходах, отлично пасует и участвует в построении атак. Кроме Евро-2024 он также выиграл Кубок Испании — правда, в этом турнире играл не он, а его сменщик Агирресабала.

 
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Другие номинанты

На награду претендуют еще несколько вратарей. Это Диогу Кошта («Порту»/сборная Португалии), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»/сборная Италии), Андрей Лунин («Реал»/сборная Украины), Майк Меньян («Милан»/сборная Франции), Ян Зоммер («Интер»/сборная Швейцарии) и Ронвен Уильямс («Мамелоди Сандаунс»/сборная ЮАР).

Интересен кейс Ронвена Уильямса — футболист так здорово выступил в африканской Лиге чемпионов, что забрал сразу три награды. Его признали лучшим игроком турнира, лучшим голкипером и лучшим африканским игроком, выступающим в Африке. «Сандаунс» проиграли в полуфинале, но кажется, что именно Уильямс — та причина, по которой клуб вообще оказался на этой стадии.

Футболист «Барселоны» Ламин Ямаль
Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль.
Фото Global Look Press

Копа Трофи

В этой номинации выберут лучшего молодого игрока сезона. Кажется, уже и так очевидно, кто заберет эту награду. А какие есть еще варианты?

Напомним, что это не Golden Boy — награда не имеет ничего общего с церемонией «Золотого мяча».

Ламин Ямаль — «Барселона», 17 лет

Футболист, который попал в шорт-лист и на взрослый «ЗМ», и на «Копа Трофи». Очевидно, Ямаль действительно лучший среди всех вундеркиндов Европы. «Барселона», конечно, осталась без трофеев, но этот факт как-то уже стерся из памяти на фоне яркой игры Ламина. Ну и нельзя не отметить то, что испанец выиграл Евро-2024, став лучшим ассистентом турнира. Разве не заслужил?

 
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Арда Гюлер — «Реал», 19 лет

По ходу прошедшего сезона турок стал мемом — в Сети регулярно шутили над тем, что перспективный игрок не появляется на поле. Тем не менее Гюлер записал себе в актив все трофеи «Реала» в сезоне. А затем случилось Евро-2024, где Арда сыграл ключевую роль и отметился одним из самых красивых голов турнира. Пока Гюлер как будто немного не дотягивает до статуса лучшего молодого игрока — не хватило игрового времени. Но номинация, бесспорно, заслуженная.

 
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Кобби Майну — «Манчестер Юнайтед», 19 лет

Майну неожиданно ворвался в основной состав тонущего «Юнайтед» и сразу стал одной из главных звезд команды. В какой-то мере помог спад Каземиро — на его фоне выгодно смотрелся бы даже травмированный Мэйсон Маунт. Но Майну заслужил похвалы — он даже отправился на Евро-2024, где сыграл в шести из семи матчей и дошел до финала. Яркое пятно в грустном «МЮ» и серой сборной Англии.

 
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Другие номинанты

Вообще, в этой номинации Ламин Ямаль должен побеждать с очень большим отрывом. А вот за второе место борьба развернется нешуточная. Помимо Гюлера и Майну, в список кандидатов вошли Алехандро Гарначо («МЮ»/сборная Аргентины), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»/сборная Франции), Жоау Невеш («Бенфика» — «ПСЖ»/сборная Португалии), Савиньо («Жирона»/сборная Бразилии), Матис Тель («Бавария») и Карим Конате («РБ Зальцбург»/сборная Кот-Д'Ивуара)

Их командные достижения вы и так все знаете: Гарначо тащил «МЮ», Заир-Эмери стал игроком основы в «ПСЖ», Невеш — одним из лучших опорников Европы, а Савиньо внес огромный вклад во взлет «Жироны» в топ-3 ла лиги. Не на своем месте выглядят только Матис Тель (мало сыграл и не выступал за сборную Франции, даже за олимпийскую) и Карим Конате (просто не тот уровень чемпионата).

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо
Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо.
Фото AFP

Тренер года

Наверное, это самая интересная по накалу номинация «Золотого мяча». Дело в том, что здесь просто нет очевидного фаворита — практически все номинанты выиграли важные трофеи и поставили удивительные рекорды. Кто вообще в списке?

Хаби Алонсо — «Байер», 42 года

Непобедимый «Байер», проигравший всего в одном матче сезона. Это просто удивительное достижение, которое вряд ли кто-то сможет повторить в ближайшее время. Алонсо можно заподозрить в черной магии — даже в безнадежных матчах, где поражение выглядело неминуемым, его команда умудрялась перевернуть ход встречи в самой концовке. Результат: два домашних трофея и финал Лиги Европы.

 
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Карло Анчелотти — «Реал», 65 лет

Анчелотти тяжело назвать тактическим гением и новатором, но его «Реал» в прошедшем сезоне был просто неудержим. Произошло доминирование: сливочные проиграли лишь дважды, оба раза — «Атлетико» (в чемпионате и в Кубке). Папа Карло в тандеме с Флорентино Пересом провел назревшую смену поколений без потерь для клуба, по ходу дела раскрыв Джуда Беллингема в новом амплуа и выиграв Лигу чемпионов. Почти безупречный сезон — Анчелотти достоин этой награды.

 
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Луис де ла Фуэнте — сборная Испании, 63 года

Перед стартом Евро-2024 на сборную Испании если кто и ставил, то делал это очень осторожно — испанцы скорее считались темной лошадкой турнира, чем главным фаворитом. Но де ла Фуэнте и его футболисты удивили всех мощной доминирующей игрой, грамотной ротацией и яркой победой в финале. Не в пользу Луиса говорит только характер Евро-2024 — команда провела всего семь матчей. Номинация абсолютно заслуженная, но тяжело оценивать его заслуги в сравнении с клубными тренерами.

 
Луис де&nbsp;ла&nbsp;Фуэнте. Человек, вернувший настоящую «Красную фурию». Работа де ла Фуэнте стала откровением

Другие номинанты

Есть еще три кандидата, у которых шансов на победу намного меньше, чем у тройки лидеров: Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Джан-Пьеро Гасперини («Аталанта») и Лионель Скалони (сборная Аргентины).

Что у Гвардиолы? «Сити» взял АПЛ, но проиграл в четвертьфинале ЛЧ «Реалу» и неожиданно упустил Кубок Англии. Скалони одержал победу на Копа Америка с Аргентиной, но команда играла не так уж и ярко — например, еле-еле проползла в полуфинал после серии пенальти с Эквадором. Гасперини остановил непобедимый «Байер», но, уверен, награду не заслужил — он ведь задвинул Алексея Миранчука в запас. Да, вот так!

Игроки «Реала» празднуют победу в Лиге чемпионов 1 июня 2024 года
Игроки «Реала» празднуют победу в Лиге чемпионов 1 июня 2024 года.
Фото Global Look Press

Клуб года

Эта номинация очень похожа на предыдущую. Пройдемся по ней очень кратко: в список попали «Реал», «Байер», «Жирона», «Манчестер Сити» и «Боруссия» Д.

Явными фаворитами выглядят «Реал» и «Байер». «Боруссия» была хороша, но не хватило трофеев и хорошей игры в чемпионате. «Жирона» же вообще не выступала в еврокубках, а топ-3 ла лиги — это все-таки не титул, хотя достижение, конечно, невероятное. Ну а про «Манчестер Сити» написали выше — команде надо было лучше показывать себя в Лиге чемпионов.

Футболистка "Барселоны" Айтана Бонмати
Айтана Бонмати из "Барселоны".
Фото AFP

«Золотой мяч» среди женщин

Потихоньку подбираемся к самому интересному. Сперва выясним, кто претендует на звание лучшей футболистки прошедшего сезона.

Для контекста скажем сразу: лучший женский клуб мира прямо сейчас — «Барселона». Девушки в сине-гранатовой форме разносят в пух и прах своих соперников и берут трофей за трофеем. В сезоне-2023/24 они выиграли квадрупл — чемпионат, Кубок, Суперкубок и Лигу чемпионов. В женской ла лиге «Барса» ни разу не проиграла и забила 137 голов, пропустив лишь 10.

Айтана Бонмати — «Барселона», 26 лет

Бонмати выиграла «Золотой мяч» в прошлом году и является главным претендентом на награду в 2024-м. И абсолютно заслуженно. Посмотрите на статистику: 26 голов, 18 голевых передач и просто невероятные перформансы в больших матчах. Айтана вытащила «Барселону» в финал Лиги чемпионов, забив в полуфинале «Челси», и принесла победу своей команде в решающем матче. Она — одна из самых важных футболисток этой команды. Это дорогого стоит — настолько хороша эта «Барселона».

Каролин Грэм Хансен — «Барселона», 29 лет

33 гола, 26 ассистов, квадрупл. Хансен — одна из лучших футболисток мира уже несколько лет подряд. При этом удивительно, что ранее норвежку даже не номинировали на эту награду. В этом году все должно измениться — это будет грабеж среди бела дня, если Хансен не войдет хотя бы в тройку по итогам голосования.

Сальма Паральюэло — «Барселона», 20 лет

Да, весь топ-3 у нас из «Барселоны». Прямо как Месси, Хави и Иньеста! 38 забитых мячей, 13 голевых передач, четыре трофея (пять, если считать Лигу наций с Испанией). В прошлом году Сальма стала третьей в голосовании и сейчас имеет все шансы повторить и даже превзойти это достижение. Не в ее пользу говорит только слабая статистика в больших матчах с реально сложными соперниками.

 
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Другие номинантки

Не переживайте, не все кандидатки на приз играют за «Барселону». Хорошие шансы имеет Мариона Кальдентей, выступающая за «Арсенал», — в прошлом году она набрала 27+23 по системе «гол+пас» и выиграла квадрупл... за «Барселону». Ладно, еще одна претендентка — Патриция Гихарро, 10 голов, восемь голевых передач... и снова «Барселона».

Разбавим хотя бы несколькими футболистками из других команд: София Смит (19+11 по «гол+пас») из «Портленд Торнс» выиграла Олимпиаду и кубок КОНКАКАФ. Недалеко от нее ушла Мэллори Суонсон (13+7) из «Чикаго Ред Старс» — она тоже выиграла Олимпиаду со сборной США. Есть еще две финалистки Лиги чемпионов из «Лиона» — Ада Хегерберг (24+4) и Линдси Хоран (12+8).

Трофей «Золотой мяч» от журнала France Football
Фото Getty Images

«Золотой мяч»

То, чего все так ждали. Собственно, «Золотой мяч» среди мужчин. Кто претендует на главную индивидуальную награду года и что они вообще сделали, чтобы оказаться в списке кандидатов?

Винисиус Джуниор — «Реал», 24 года

Вини, бесспорно, был главной фигурой в атаке «Реала» в прошедшем сезоне. Ла лига, Лига чемпионов, Суперкубок Испании, голы в важных матчах. Все это немного омрачается бесконечными скандалами, в которые попадает игрок, но, с другой стороны, подогревает интерес к награде. Индивидуальная статистика у вингера тоже на высоте — 26 голов, 12 голевых передач. Ну разве не заслужил право считаться фаворитом на этот приз?

 
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Родри — «Манчестер Сити», 28 лет

Футболист «Сити» стал чемпионом Англии и выиграл Евро-2024. Он был главным связующим звеном между защитой и атакой что в клубе, что в сборной. Безусловно, ключевой игрок, который усилил бы абсолютно любую команду. В этом сезоне Родри даже прокачал свои навыки голеадора, отметившись 12 забитыми мячами и аж 15 ассистами. Жаль, что шансов против Винисиуса у него не так много. Если бы у «горожан» получилось выбить из ЛЧ «Реал», все было бы по-другому.

 
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Джуд Беллингем — «Реал Мадрид», 21 год

Как же здорово Беллингем начал карьеру в «Реале»! Карло Анчелотти придумал для Джуда гибридную роль с умными подключениями к атаке, а временами даже выпускал на позиции центрального нападающего. К сожалению, во второй половине сезона англичанин немного сдал — сказались изменение роли на поле и жесткая опека от соперников «Реала». Тем не менее футболист выбил 27 голов и 17 голевых передач — это даже круче, чем у Винисиуса.

 
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Другие номинанты

Все дальнейшие кандидаты в этом списке могут стать обладателями «ЗМ» — 2024 только чудом, хотя заслуживают этой награды не меньше остальных. Главная темная лошадка церемонии — Дани Карвахаль. Выигранные ла лига, Лига чемпионов, Суперкубок, Евро, при этом защитник забил семь мячей и ассистировал еще восемь раз. А самое главное — сыграл 21 матч «на ноль». Мощный кандидат, но в логику «Золотого мяча» не вписывается.

Тони Кроос завершил карьеру после Евро-2024 — наверняка многим бы хотелось, чтобы это случилось после успешного финала, но матч с Испанией в четвертьфинале сложился совсем по-другому. Кроос, безусловно, знаковый игрок и, возможно, лучший плеймейкер мира последних лет. Но с другими кандидатами на награду ему тягаться очень сложно — приз вряд ли вручат ему.

В список кандидатов на «ЗМ» также вошел Лаутаро Мартинес — аргентинец снова провел сильный год, выиграл серию А и Кубок Америки. Не повезло в Лиге чемпионов — будь «Интер» удачливее, Лаутаро мог бы быть более серьезным претендентом.

Винисиус Жуниор
Джуд Беллингем
Карло Анчелотти
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Сборная Испании по футболу
ФК Реал
Луис де ла Фуэнте

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Источник: «Реал» отменил трансляцию вручения «Золотого мяча» на клубном канале
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