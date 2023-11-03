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Сегодня, 17:15

Эпоха Месси и Роналду закончилась. Кто теперь будет главным претендентом на «Золотой мяч» в ближайшее десятилетие

Артем Никулин
корреспондент
Эрлин Холанн, Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе.
Фото «СЭ»
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Наши десять претендентов.

Эпоха Месси и Роналду окончательно ушла. Самое время искать новых футбольных супергероев, которые будут ежегодно сражаться за «Золотой мяч». Теперь все двери для них открыты. «Спорт-Экспресс» составил рейтинг 10 потенциальных лауреатов футбольного «Оскара».

Эрлин Холанн, «Манчестер Сити»

Норвежец уже приблизился по статусу к Месси и Роналду. От него не ждут результативности — от него ждут суперрезультативности. 13 голов в 15 матчах текущего сезона уже никого не впечатляют: публике нужно еще больше.

Эрлину также повезло, что в сборной Норвегии выросло хорошее поколение, которое в ближайшие десять лет имеет хорошие шансы выйти на Евро или, чем черт не шутит, на чемпионат мира. Если Холанн к результативности и победам с «Манчестер Сити» прибавит успех с национальной сборной, то награда точно от него не ускользнет.

Фото Reuters

Джуд Беллингем, «Реал»

Прямо сейчас Джуд, пожалуй, главный фаворит на получение «Золотого мяча» в следующем году. Англичанин внезапно раскрылся как топовый завершитель и близок к тому, чтобы стать полузащитником без слабых мест. В «Боруссии» он уже показал свою работоспособность и лидерские качества (нередко «пихал» партнерам, которые старше него на 10 лет), но играл слишком низко — а без сенсационной результативности взять «ЗМ» очень трудно.

В Мадриде он изменил свой стиль игры: огорчает «Барселону» дублем и вырывает победы в компенсированное время. Вряд ли Саутгейт рискнет перенести мадридскую роль Джуда в сборную, но успешное выступление на Евро-2024 может серьезно помочь англичанину открыть двери в новую футбольную эпоху.

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Килиан Мбаппе, «ПСЖ»

Килиан уже пять лет сидит в статусе догоняющего. До этого он гнался за Роналду и Месси, а сейчас всеми силами старается урвать внимание у упомянутых выше персонажей. И вроде у француза есть золото ЧМ, хет-трик в финале, но последний год форвард ассоциируется лишь с постоянными скандалами и интригами.

Из-за двухлетней стагнации в «ПСЖ» Килиан постепенно теряет шансы на получение «Золотого мяча» три или более раз, как ему пророчили на старте карьеры. Чемпионат Франции никому не интересен (кроме французов, конечно), а в Лиге чемпионов — сплошные разочарования. Конечно, для величия необходим трансфер в топ-лигу, который может состояться уже следующим летом. Но мы ждем этого уже три года — неужели в этот раз все получится?

А ведь Килиан игрок с великолепной скоростью, реализацией, он очень умно передвигается, находит бреши в обороне, а еще обладает чемпионским менталитетом. В последнем его можно назвать футбольным Майклом Джорданом (отбрасывая шутки про Федора Смолова). Но Мбаппе нужен рабочий проект с ясной концепцией, а не погремушка шейхов, которая меняет вектор развития (и состав) чуть ли не каждый сезон.

Футболист «Реала» Винисиус.
Фото AFP

Винисиус Жуниор, «Реал»

Винисиус тоже человек с характером. Пережив массовый буллинг от болельщиков и партнеров по команде — помним легендарную установку Бензема с призывом не пасовать вингеру, — бразилец не сломался, стал более хладнокровным и в сезоне-2021/22 превратился в настоящую машину. Вини сформировал мощную связку с Каримом, с разгона забивал «Севилье» в «девятку» и кошмарил лучших защитников мира. Бразилец настолько опасен, что Хави каждое класико начал ставить на фланг центрального защитника Араухо — настолько грозной силой стал нападающий «Реала».

Потенциальному получению «Золотого мяча» мешают две вещи. Во-первых, отвратительное поведение игрока на поле, которое может сильно оттолкнуть жюри. А переубедить их криками о расизме не получится — здесь бразилец уже сам виноват. Во-вторых, Вини так и не стал дирижером оркестра. Ни в сборной Бразилии (а шанс в отсутствие Неймара есть), ни в «Реале». После ухода Бензема Анчелотти сделал ставку на Беллингема, поменяв под него схему и заставив Винисиуса играть форварда (разумеется, с мячом он смещается на фланги, но разница ощутима). И пока Жуниор не сместит с пьедестала «Реала» Джуда, «ЗМ» ему точно не светит.

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Гави, «Барселона»

Универсал, который воплощает в себе идеал современного центрального полузащитника. Он вполне мог конкурировать на равных с Беллингемом (а потенциал есть, в класико испанец нехило потрепал нервы оппоненту), но не хватает результативности и яркости. Кажется, у Гави все-таки больший перекос в оборону: подкаты и жесткие отборы его воодушевляют. Но если Хави поработает с ним над атакующими действиями, то хавбек может стать эталонным бокс-ту-бокс.

Футболист «Барселоны» Педри.
Фото Global Look Press

Педри, «Барселона»

Честно говоря, футбольный типаж Педри подразумевает больший шанс на получение «Золотого мяча», нежели у Гави. Пресса и болельщики очень любят плеймейкеров, а Педри Гонсалес как раз представляется олдскульной десяткой-малоросликом, которая умеет играть в прессинг и творит из глубины. Но, как и многим одаренным плеймейкерам, испанцу часто мешают травмы. Возможно, это последствия изнурительного сезона-2020/21, после которого молодой организм Педри до сих пор не может восстановиться. Скажем спасибо тренировавшему тогда «Барсу» Роналду Куману и пожелаем успешного лечения игроку.

Букайо Сака. Главный персонаж в атаке «Арсенала». Сака — уникальный футболист с удивительным набором навыков

Букайо Сака, «Арсенал»

Букайо всего 22 года, но насыщенности его карьеры позавидуют многие опытные футболисты. Сака переквалифицировался из крайнего защитника в смертоносного вингера, который на высшем уровне исполняет самые разные приемы: смещения в центр, игра один в один, дальние удары, комбинации в чужой опорной. Англичанин уже в 19 лет дебютировал за взрослую сборную и на первом же турнире столкнулся с травлей от фанатов из-за нереализованного пенальти в финале Евро. Но Букайо справился, не ныл и сейчас стал одним из обожаемых футболистов планеты, который помог «Арсеналу» вернуться в элиту АПЛ.

Футболист «Баварии» Джамал Мусиала.
Фото AFP

Джамал Мусиала, «Бавария»

Джамал представляется игроком с самым тонким дриблингом среди молодежи. Это смертоносное оружие для уничтожения прессинга и «автобуса» соперника. Уследить за движениями Джамала и ни разу не сфолить на нем — нереально. Тренировки с Мюллером, Киммихом и другими отцами футбола из «Баварии» внушительно закалили характер англо-нигерийского немца, который в прошлом сезоне в решающий момент принес очередную «салатницу» Мюнхену.

Боссы «Баварии» видят в Джамале будущую легенду и тщательно оберегают его, обрубая слухи о трансфере в АПЛ. В эпоху тактического мазохизма миру необходимы индивидуалисты (но в пределах разумного), способные одиночными действиями придумать гол из ничего.

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Флориан Виртц, «Байер»

Флориан — неотъемлемая часть шокирующего «Байера» Алонсо, который со всей серьезностью претендует на золотые медали бундеслиги. Реабилитировавшись после ранней травмы «крестов», Виртц вернулся в строй, умным движением вводит во мрак соперников, а еще устрашает результативностью: к ноябрю у него уже 14 результативных действий во всех турнирах. Флориану всего 20 лет, но у него уже набралось три полноценных сезона в бундеслиге, в одном из которых он набил 7+10. Нагельсманн тоже рассчитывает на молодого Виртца и готовит ему важную роль в сборной к старту Евро-2024.

Футболист «Манчестер Сити» Хулиан Альварес.
Фото Reuters

Хулиан Альварес, «Манчестер Сити»

Если «Золотой мяч» так и не возьмет Холанн, то это должен сделать другой птенец Гвардиолы — Альварес. Аргентинец резко ворвался на первые полосы СМИ после неожиданного перформанса на ЧМ-2022 и удивлял экспертов зрелостью. Будучи перманентным запасным, Хулиан забил девять мячей в АПЛ. Сейчас Пеп лепит из Альвареса один из важных элементов в новой структуре «Сити» — уже без Де Брейне. По своим навыкам аргентинец похож на легендарного соотечественника: Хулиан тоже прекрасно сочетает в себе навыки бомбардира и плеймейкера.

Хулиан Альварес с&nbsp;Кубком мира. Дайте «Золотой мяч» Хулиану Альваресу! Мнение Дурново

Достойные упоминания

Мартин Эдегор («Арсенал»)

Родриго («Реал»)

Лаутаро Мартинес («Интер»)

Рафаэл Леау («Милан»)

Хвича Кварацхелия («Наполи»)

Федерико Вальверде («Реал»)

Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»)

Винисиус Жуниор
Джуд Беллингем
Килиан Мбаппе
Эрлин Холанн
Футбол
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