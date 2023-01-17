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Франция

Сегодня, 16:30

15-летний россиянин из академии «ПСЖ» ответил на вопрос, какую сборную предпочтет

Игорь Рабинер
Обозреватель
Денис Родин.
Фото «СЭ»
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15-летний российский защитник Денис Родин, обучающийся в академии «ПСЖ», в интервью «СЭ» рассказал, в двух каких клубах мечтает играть, и ответил на вопрос, предпочтет ли сборную Франции или России, если у него будет такой выбор.

— А мечтаешь когда-нибудь попасть в основу «Пари Сен-Жермен»?

— Конечно. А еще мне очень хотелось бы играть за мадридский «Атлетико». Это мой любимый клуб, кроме «ПСЖ». Если стану профессиональным футболистом, хотел бы несколько лет играть за «Атлетико»!

— А чем привлекли именно «матрасники»?

— Я был очень сильно вдохновлен Антуаном Гризманном в его первый заход в эту команду. И мне всегда нравился бойцовский стиль игры «Атлетико». Уважал, как команда Диего Симеоне старается выжимать победу в любой игре. Сейчас, конечно, они сильно не в форме и потеряли одного из ключевых футболистов Жоао Феликса, но надеюсь, что всё улучшится, и «Атлетико» станет прежним.

— За какую сборную ты бы хотел играть, если однажды такая возможность появится, и будет выбор, — Франции или России?

— Скорее всего, за сборную Франции, потому что очень большая все-таки разница в классе по сравнению со сборной России. Но в ней я тоже хотел бы играть. То есть сборная Франции меня привлекает из-за уровня, а сборная России — потому что своя.

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Сборная России по футболу
Сборная Франции по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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15-летний российский защитник из академии «ПСЖ» рассказал, как туда попал