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Сегодня, 16:15

15-летний российский защитник из академии «ПСЖ» рассказал, как туда попал

Игорь Рабинер
Обозреватель
Денис Родин.
Фото Соцсети
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15-летний российский защитник из академии «ПСЖ» Денис Родин в интервью «СЭ» рассказал, как три с половиной года назад туда попал.

— Как ты попал в академию «ПСЖ»?

— Подал заявку — так же, как любой человек, который хочет туда попасть. Мне сказали прийти на просмотр. У нас был тестовый матч, после которого сказали, что я принят. Причем в России не занимался футболом профессионально, играл только во дворе. По-настоящему увлекся им уже во Франции. И вот уже четвертый год занимаюсь в академии.

— Всегда играл в центре обороны?

— В России был вратарем. Поэтому, когда купил во Франции кепку и приезжаю в Москву на каникулы, мне часто говорят, что моя кепка похожа на ту, что носил Лев Яшин. Но во Франции уже сконцентрировался на игре в центре защиты. Причем из-за роста постоянно играю с ребятами постарше — 16-17-летними.

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