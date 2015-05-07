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Франция

7 мая 2015, 17:46

Фанаты "Генгама" бойкотируют матч с "ПСЖ"

Сергей Максименков
Корреспондент
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Болельщики "Генгама" намерены бойкотировать предстоящий матч чемпионата Франции с "ПСЖ", который пройдет в Париже. Фанаты выражают недовольство тем, как руководство парижского клуба и "Парк де Пренс" относится к болельщикам других команд.

– Парижане навязывают очень жесткие условия для чужих фанатов, – приводит L'Equipe слова заявления фан-клуба "Генгама". – Непомерная стоимость билетов не позволяет организовать толковый выезд. К тому же на трибуны не пускают ни с флагами, ни с мегафонами, ни с барабанами.

ФК Генгам
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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