Фанаты "Генгама" бойкотируют матч с "ПСЖ"

Болельщики "Генгама" намерены бойкотировать предстоящий матч чемпионата Франции с "ПСЖ", который пройдет в Париже. Фанаты выражают недовольство тем, как руководство парижского клуба и "Парк де Пренс" относится к болельщикам других команд.

– Парижане навязывают очень жесткие условия для чужих фанатов, – приводит L'Equipe слова заявления фан-клуба "Генгама". – Непомерная стоимость билетов не позволяет организовать толковый выезд. К тому же на трибуны не пускают ни с флагами, ни с мегафонами, ни с барабанами.