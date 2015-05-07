Фанаты "Генгама" бойкотируют матч с "ПСЖ"

7 мая 2015, 17:46
Болельщики "Генгама" намерены бойкотировать предстоящий матч чемпионата Франции с "ПСЖ", который пройдет в Париже. Фанаты выражают недовольство тем, как руководство парижского клуба и "Парк де Пренс" относится к болельщикам других команд.
– Парижане навязывают очень жесткие условия для чужих фанатов, – приводит L'Equipe слова заявления фан-клуба "Генгама". – Непомерная стоимость билетов не позволяет организовать толковый выезд. К тому же на трибуны не пускают ни с флагами, ни с мегафонами, ни с барабанами.