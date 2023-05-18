Абухляль вернулся к тренировкам с «Тулузой» после отстранения

Нападающий «Тулузы» Закария Абухляль вернулся к тренировкам с командой после своего отстранения, сообщает пресс-служба клуба.

15 мая 23-летнего марокканца отстранили от работы с командой до окончания внутреннего расследования обвинений в оскорблении заместителя мэра города. Ранее RMC Sport сообщал, что во время празднования победы в Кубке Франции 30 апреля заммэра Тулузы по вопросам спорта Лоран Аррибаже попросила футболистов вести себя потише в городской ратуше, на что Абухляль ответил: «В моей стране женщины не говорят так с мужчинами». Также RMC сообщил, что Аррибаже напомнила игроку, где он находится, а тот позже настойчиво требовал у нее извинений.

«После внутреннего расследования и многочисленных обсуждений состоялась встреча между Лоран Аррибаже и Закарией Абухлялем в присутствии руководства клуба. Мы пришли к выводу, что факты, сообщаемые RMC Sport, на самом деле не отражают того, что произошло 30 апреля. Расследование, проведенное клубом, закрыто, игрок возвращается в состав с сегодняшнего дня», — говорится в заявлении «Тулузы».

В сезоне-2022/23 Абухляль провел 39 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 5 результативных передач.