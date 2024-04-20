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Хюттер: «Брест» умеет удивлять»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер поделился ожиданиями от матча 30-го тура чемпионата Франции против «Бреста».

«Они умеют удивлять. До игры с «Лионом» у них была вторая по силе оборона в чемпионате после «Ниццы». Они также лидируют по количеству кроссов. Ромэн Дель Кастильо здорово умеет снабжать партнеров верховыми передачами, а Стив Мунье очень хорошо играет головой, возможно, он один из лучших в лиге в этой сфере.

Новость о том, что Пьер Лис-Мелу пропустит встречу с нами, меня точно не огорчила, ведь он один из самых ярких игроков этого сезона, и он очень хорош проявляет себя в единоборствах. В последний раз они проиграли дома 29 октября прошлого года. На их счету семь побед дома и три ничьи», — цитирует пресс-служба клуба Хюттера.

Матч «Брест» — «Монако» состоится в воскресенье, 21 апреля. Начало встречи — 18.05 по московскому времени.

Источник: https://www.asmonaco.com/ru/%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%85%D1%8E%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%8F-%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD/
Футбол
ФК Монако
Ади Хюттер
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